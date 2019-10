Egy iráni hackercsoport 2700-szor próbálta feltörni az elnökjelöltségre pályázók levelezését

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f408fc0-e187-43ce-a8ea-8126b91c95fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-konszern két nagyméretű modelljének gyártása várhatóan 2022-ben kezdődik meg az új helyszínen.","shortLead":"A Volkswagen-konszern két nagyméretű modelljének gyártása várhatóan 2022-ben kezdődik meg az új helyszínen.","id":"20191003_torokorszagban_keszul_majd_az_uj_vw_passat_es_az_uj_skoda_superb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f408fc0-e187-43ce-a8ea-8126b91c95fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2d99c1-046b-4fa7-9e8a-0430aa6d1006","keywords":null,"link":"/cegauto/20191003_torokorszagban_keszul_majd_az_uj_vw_passat_es_az_uj_skoda_superb","timestamp":"2019. október. 03. 09:21","title":"Törökországban készül majd az új VW Passat és az új Skoda Superb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f9d093-b3cc-42ba-a920-654c578c8bef","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nizzában a 2016-os terrortámadás után kezdték el kiépíteni a rendszert.","shortLead":"Nizzában a 2016-os terrortámadás után kezdték el kiépíteni a rendszert.","id":"20191003_arcfelismeres_azonositas_adatbazis_franciaorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57f9d093-b3cc-42ba-a920-654c578c8bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f99d661-9b94-4d80-8152-85e40fc24044","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191003_arcfelismeres_azonositas_adatbazis_franciaorszag","timestamp":"2019. október. 03. 19:25","title":"Kínai módra dolgozna ki arcfelismerő rendszert Franciaország, sokan nem lelkesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a72f69-6028-4538-a45a-06ad91498fa4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy véletlenül(?) kiszivárgott ikon is képes volt beindítani egy grafikus fantáziáját, aki ezután elkészítette az Apple még bemutatásra váró fülhallgatójának, az AirPods 3 koncepciórajzát.","shortLead":"Egy véletlenül(?) kiszivárgott ikon is képes volt beindítani egy grafikus fantáziáját, aki ezután elkészítette az Apple...","id":"20191004_apple_airpods_3_vezetek_nelkuli_fulhallgato_zajszures","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6a72f69-6028-4538-a45a-06ad91498fa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53efb243-e7da-497f-b20b-2438ce1618f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191004_apple_airpods_3_vezetek_nelkuli_fulhallgato_zajszures","timestamp":"2019. október. 04. 20:03","title":"Meglepő dizájn: ilyen lesz az AirPods 3?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d489fc63-b596-46d4-8f03-2d76da4b91a5","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"360","description":"A budaörsi Wittinghoff Tamást szexvideója már több mint egy éve, Karácsony Gergely megvágott hangfelvétele pedig több mint egy hónapja készen állt már arra, hogy az ellenzéki politikusok ellen bevessék a kampányban. Mindkettő a múlt héten került végül nyilvánosságra, így Orbán Viktor már beleírhatta a vasárnapi kongresszusi beszédébe is, mint az ellenzék alkalmatlanságának példája. ","shortLead":"A budaörsi Wittinghoff Tamást szexvideója már több mint egy éve, Karácsony Gergely megvágott hangfelvétele pedig több...","id":"20191003_Botranyok_a_kampanyhajraban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d489fc63-b596-46d4-8f03-2d76da4b91a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab66885-b041-4d91-87e1-d84108249878","keywords":null,"link":"/360/20191003_Botranyok_a_kampanyhajraban","timestamp":"2019. október. 03. 07:00","title":"Szexvideó és lehallgatás: Kinek a megbízásából készültek a felvételek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"737360c3-3fa3-4382-9e6f-0d26545268bc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A hétvégi FINA úszó-világkupára készülő versenyzőinek tartott edzést a Duna Arénában.","shortLead":"A hétvégi FINA úszó-világkupára készülő versenyzőinek tartott edzést a Duna Arénában.","id":"20191003_shane_tusup_fina_vilagkupa_duna_arena","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=737360c3-3fa3-4382-9e6f-0d26545268bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151e6ec7-1a35-40a9-aac1-cf155933df7b","keywords":null,"link":"/sport/20191003_shane_tusup_fina_vilagkupa_duna_arena","timestamp":"2019. október. 03. 12:53","title":"Úgy volt, hogy nem jön, aztán Shane Tusup mégis megjelent Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3eee02f-77aa-42d7-9d4e-b7505642a1e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Főváros Gazdaságáért Nagydíjat veheti át a főpolgármester a jövő héten.","shortLead":"A Főváros Gazdaságáért Nagydíjat veheti át a főpolgármester a jövő héten.","id":"20191003_tarlos_istvan_fovaros_gazdasagaert_nagydij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3eee02f-77aa-42d7-9d4e-b7505642a1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e022e3c-ebcb-401a-ad82-42b8a53477d4","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_tarlos_istvan_fovaros_gazdasagaert_nagydij","timestamp":"2019. október. 03. 12:58","title":"Díjat kap az önkormányzati választások előtt Tarlós István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a89905-00ca-4af4-a74e-cce2eb38c82e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A CX-Ray hálózatelemző szoftvere megállapítja az egyes cégek dolgozói körében az elköteleződés vagy a csapathangulat aktuális mutatóit, és azonosítja azokat a kulcsembereket, akiken mindez múlhat.","shortLead":"A CX-Ray hálózatelemző szoftvere megállapítja az egyes cégek dolgozói körében az elköteleződés vagy a csapathangulat...","id":"20191003_Szoftver_mutatja_meg_kikre_erdemes_figyelnie_egy_cegnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14a89905-00ca-4af4-a74e-cce2eb38c82e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"882d5bfb-bc8b-469e-b072-12f8d3981a6b","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191003_Szoftver_mutatja_meg_kikre_erdemes_figyelnie_egy_cegnek","timestamp":"2019. október. 03. 14:15","title":"Szoftver mutatja meg, kikre érdemes figyelnie egy cégnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ad2f34-baa1-4727-89a5-07134fd24fff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Október 4-én kezdődik a Design Hét Budapest rendezvénysorozat, amely tizenhatodik alkalommal várja az érdeklődő közönséget, és a vidéki társrendezvényekkel együtt összesen több mint 250 programot kínál. Az ünnepélyes megnyitón adták át a Magyar Formatervezési Díjat és a Design Management Díjat is. ","shortLead":"Október 4-én kezdődik a Design Hét Budapest rendezvénysorozat, amely tizenhatodik alkalommal várja az érdeklődő...","id":"20191004_Design_Het_Budapest_programok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18ad2f34-baa1-4727-89a5-07134fd24fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ae0f8e-7ded-4454-aba3-1c60d278e107","keywords":null,"link":"/elet/20191004_Design_Het_Budapest_programok","timestamp":"2019. október. 04. 17:08","title":"Elkészült és díjat nyert az összecsukható Teqball","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]