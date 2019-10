Ha a Samsung tartja magát az eddigi ütemtervhez – márpedig friss pénzügyi eredményei nem igazán engednek késlekedést –, akkor jövőre is február-márciusban mutatja be soron következő csúcskészülékeit, a Galaxy S11-családot. Feltéve persze, hogy tényleg így hívják majd a mobilt, nemrég ugyanis már egy másik névről lehetett hallani.

Ahogy arról is megindultak a pletykák, hogy milyen paraméterekkel rendelkezik majd a telefon. Szeptember végén röppent fel a hír, hogy a készülékbe 108 megapixeles szenzor kerül, a kamera pedig periszkópos lesz. Most ez utóbbi információ kapcsán érkezett egy újabb érdekes adalék, amihez már egy fotót is mellékeltek.

A The Elec jelentette, hogy a Samsung hamarosan megkapja a periszkópikus kamera teszteléséhez használható csatlakozókat, melyeket a szintén dél-koreai MecaTech Systems gyárt. A furcsa kinézetű dobozzal az utolsó teszteket végzik el, mielőtt a gyártó szállítani kezdené a kért alkatrészeket.

© The Elec

A kamera kapcsán további érdekes pletyka, hogy a telefont állítólag egy spektrométerrel is felszerelik majd. Ezt használják a tárgyak kémiai összetételének meghatározására, így alkamas lehet arra is, hogy egy adott étel kalóriatartalmát, vagy egy ital alkoholtartalmát nézzük meg vele. Persze ahhoz, hogy ez kb. jól működjön, nem csak egy érzékelő kell, hanem szoftveres okosság is.

Ha szeretne értesülni a Samsunggal kapcsolatos újdonságokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.