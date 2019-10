Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb6f9238-a9de-4e5c-b6f3-7590fccdd712","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A jelenség elég gyakori a frontok után.","shortLead":"A jelenség elég gyakori a frontok után.","id":"20191009_15_fokot_emelkedett_a_homerseklet_egy_nap_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb6f9238-a9de-4e5c-b6f3-7590fccdd712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbfa07d6-4569-4c3d-9173-2b29cb7e737d","keywords":null,"link":"/elet/20191009_15_fokot_emelkedett_a_homerseklet_egy_nap_alatt","timestamp":"2019. október. 09. 13:05","title":"15 fokot emelkedett a hőmérséklet egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231932d0-e26e-442c-a3aa-2ff2743d8c90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ítélet kimondta, hogy megtévesztőek a kormánypárt plakátjai, mert másolják a Modern Városok Program dizájnelemeit.","shortLead":"Az ítélet kimondta, hogy megtévesztőek a kormánypárt plakátjai, mert másolják a Modern Városok Program dizájnelemeit.","id":"20191009_Dontott_az_itelotabla_Le_kell_szedni_a_Fidesz_valasztasi_plakatjait_Erden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=231932d0-e26e-442c-a3aa-2ff2743d8c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f4f133-0d9e-4cf7-a0cd-78ef2a36581d","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Dontott_az_itelotabla_Le_kell_szedni_a_Fidesz_valasztasi_plakatjait_Erden","timestamp":"2019. október. 09. 07:02","title":"Döntött az ítélőtábla: Le kell szedni a Fidesz választási plakátjait Érden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1b1947-74b2-4673-8ee2-9af98b752536","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Czeglédy szerint az ügyész szelektált a bizonyítékok között és a hivatali helyzetével visszaélt. A bíróság első- és másodfokon is azt állapította meg, hogy az ügyész nem követett el bűncselekményt.","shortLead":"Czeglédy szerint az ügyész szelektált a bizonyítékok között és a hivatali helyzetével visszaélt. A bíróság első- és...","id":"20191009_Legfobb_Ugyeszseg_Valotlanul_vadolta_hivatali_visszaelessel_Czegledy_Csaba_az_ugyeszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e1b1947-74b2-4673-8ee2-9af98b752536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f00550-bd4f-4ce2-bd15-08eebad57df9","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Legfobb_Ugyeszseg_Valotlanul_vadolta_hivatali_visszaelessel_Czegledy_Csaba_az_ugyeszt","timestamp":"2019. október. 09. 08:41","title":"Legfőbb Ügyészség: Valótlanul vádolta hivatali visszaéléssel Czeglédy Csaba az ügyészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb00035-2cd5-4e8c-b3d6-53cd31396b42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szervezők szerint a tönkretett plakát azt mutatja: foglalkozni kell még ezekkel a témákkal. ","shortLead":"A szervezők szerint a tönkretett plakát azt mutatja: foglalkozni kell még ezekkel a témákkal. ","id":"20191010_Megrongaltak_az_egyik_plakatot_az_ARC_kiallitason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbb00035-2cd5-4e8c-b3d6-53cd31396b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000a5450-07ca-462a-b784-0db6b31c3e66","keywords":null,"link":"/elet/20191010_Megrongaltak_az_egyik_plakatot_az_ARC_kiallitason","timestamp":"2019. október. 10. 14:12","title":"Megrongálták az egyik plakátot az ARC kiállításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57bafc5d-5122-496b-98e0-fed476a5f37c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Harminc kilométerre Hallétól fogták el a 27 éves férfit, aki két embert megölt.","shortLead":"Harminc kilométerre Hallétól fogták el a 27 éves férfit, aki két embert megölt.","id":"20191009_Egy_nemet_neonacit_gyanusitanak_a_hallei_lovoldozessel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57bafc5d-5122-496b-98e0-fed476a5f37c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e541fe-01b9-4dc1-8749-6caae4d871b4","keywords":null,"link":"/vilag/20191009_Egy_nemet_neonacit_gyanusitanak_a_hallei_lovoldozessel","timestamp":"2019. október. 09. 21:14","title":"Egy német neonácit gyanúsítanak a hallei lövöldözéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"458399b3-2f86-490a-af52-eed5e6ab1cd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem egyszerű félrelépés, hanem egy rendszer leleplezése a Borkai-szexvideó, írja a friss HVG, amely cégadatokkal, céghálóval mutatja be, hogyan futnak össze a szálak az adriai videó szereplői és bizniszei között.","shortLead":"Nem egyszerű félrelépés, hanem egy rendszer leleplezése a Borkai-szexvideó, írja a friss HVG, amely cégadatokkal...","id":"20191009_A_Borkaivideo_a_NER_termeszetet_leplezi_le","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=458399b3-2f86-490a-af52-eed5e6ab1cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f3e3f6-4e07-4aa0-9d0a-c8362ec8884c","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_A_Borkaivideo_a_NER_termeszetet_leplezi_le","timestamp":"2019. október. 09. 16:37","title":"A Borkai-videó a NER természetét leplezi le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec95778-956d-458b-bf3f-5ef912d7e500","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kétajtós M8 után most megérkezett a típus családi változata, melynek mozgatásáról egy izmos biturbó V8-as erőforrás gondoskodik.","shortLead":"A kétajtós M8 után most megérkezett a típus családi változata, melynek mozgatásáról egy izmos biturbó V8-as erőforrás...","id":"20191009_625_loeros_negyajtos_kupekent_itt_a_legujabb_bmw_m8","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cec95778-956d-458b-bf3f-5ef912d7e500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435df26d-dc8f-48d8-8e23-3f8953ab1e2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191009_625_loeros_negyajtos_kupekent_itt_a_legujabb_bmw_m8","timestamp":"2019. október. 09. 08:41","title":"625 lóerős négyajtós kupéként itt a legújabb BMW M8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Boris Johnson politikája a pénzt és a szigetország presztízsét is kockáztatja - vélik a kutatók.","shortLead":"Boris Johnson politikája a pénzt és a szigetország presztízsét is kockáztatja - vélik a kutatók.","id":"20191010_no_deal_brexit_brit_tudosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f0ba83-f5fb-4bb9-abfb-de24f1712310","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_no_deal_brexit_brit_tudosok","timestamp":"2019. október. 10. 06:11","title":"Vészhelyzettől tartanak Nobel-díjas brit tudósok a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]