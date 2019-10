Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan a WhatsApp lehetővé teszi, hogy a szavakat dőlt vagy félkövér betűkkel formázzuk, sőt az áthúzást is használhatjuk, azonban ez az app eszközével kissé macerás. Mutatunk egy egyszerűbb megoldást.","shortLead":"Ugyan a WhatsApp lehetővé teszi, hogy a szavakat dőlt vagy félkövér betűkkel formázzuk, sőt az áthúzást is...","id":"20191010_dolt_es_kover_betuk_whatsapp_chat_iras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53386b0-ca2b-40a6-bf3b-10b88b31de4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191010_dolt_es_kover_betuk_whatsapp_chat_iras","timestamp":"2019. október. 10. 14:03","title":"Így használhat egyszerűen dőlt és kövér betűket a WhatsAppban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccde6be7-a449-4f2c-968c-d448a77bc0cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre még vizsgálják, hogy élt-e az állat, amikor a hajó nekiütközött.","shortLead":"Egyelőre még vizsgálják, hogy élt-e az állat, amikor a hajó nekiütközött.","id":"20191009_Hajo_utotte_el_a_Temzeben_holtan_talalt_balnat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccde6be7-a449-4f2c-968c-d448a77bc0cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790dd29a-695f-48e9-9dce-5691ca0b61b1","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Hajo_utotte_el_a_Temzeben_holtan_talalt_balnat","timestamp":"2019. október. 09. 20:22","title":"Hajó ütötte el a Temzében holtan talált bálnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857a7659-4de1-41ed-bca5-1aad66a4179f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olasz szakvezető szerint a horvátok vitán felül jobb csapat, ezért 3-0-ra ki lehet tőlük kapni, de nem így.","shortLead":"Az olasz szakvezető szerint a horvátok vitán felül jobb csapat, ezért 3-0-ra ki lehet tőlük kapni, de nem így.","id":"20191011_marco_rossi_magyarorszag_horvatorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=857a7659-4de1-41ed-bca5-1aad66a4179f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7dd9671-4998-410a-8ef0-6134131c1b09","keywords":null,"link":"/sport/20191011_marco_rossi_magyarorszag_horvatorszag","timestamp":"2019. október. 11. 05:30","title":"Rossi: Ez volt a legrosszabb meccsünk, amióta én vagyok a kapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7a61dbc-2940-4690-acb8-21b33d819f4d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Oplatka András régi barátjáról, a jelenkor legnagyobb hatású magyar karmesteréről írt könyvet.","shortLead":"Oplatka András régi barátjáról, a jelenkor legnagyobb hatású magyar karmesteréről írt könyvet.","id":"201941_konyv__antiautoriter_karmester_oplatka_andras_zenekar_azegesz_vilag__akarmester_fischer_adam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7a61dbc-2940-4690-acb8-21b33d819f4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e05763e-019d-49b6-82db-65c8fd4e39e2","keywords":null,"link":"/360/201941_konyv__antiautoriter_karmester_oplatka_andras_zenekar_azegesz_vilag__akarmester_fischer_adam","timestamp":"2019. október. 10. 16:00","title":"Budapestet második Bayreuthtá emelte, a közéletben is aktív - beszélgetések Fischer Ádámmal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy régóta húzódó ügyben lépett az Európai Bizottság: keresetet indított az EU Bíróságán Magyarországgal szemben, mert az nem adóztatja meg eléggé a cigarettákat. ","shortLead":"Egy régóta húzódó ügyben lépett az Európai Bizottság: keresetet indított az EU Bíróságán Magyarországgal szemben, mert...","id":"20191010_cigaretta_jovedeki_ado_eu_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1bc639c-8697-475a-930e-303280646bf6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_cigaretta_jovedeki_ado_eu_birosag","timestamp":"2019. október. 10. 13:19","title":"Az EU szerint túl olcsó a cigi, ezért eljárást indítanak Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba23c8f-3910-4e33-a191-f90fff35e51f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség sem tudja, hogy sírjon vagy nevessen rajta.","shortLead":"A rendőrség sem tudja, hogy sírjon vagy nevessen rajta.","id":"20191009_Videon_ahogy_valaki_tornazni_probal_a_siofoki_vasuti_sorompon_de_leszakad_alatta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bba23c8f-3910-4e33-a191-f90fff35e51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0a9b0c-2e7e-4edb-8fbe-81eaa1f69b9c","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Videon_ahogy_valaki_tornazni_probal_a_siofoki_vasuti_sorompon_de_leszakad_alatta","timestamp":"2019. október. 09. 16:16","title":"Videón, ahogy valaki tornázni próbál a siófoki vasúti sorompón, de leszakad alatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86c8400c-0f39-4f96-b829-d5310ef8a4b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"500 lóerős autókat vettek, hogy faragjanak a mentési részidőből.","shortLead":"500 lóerős autókat vettek, hogy faragjanak a mentési részidőből.","id":"20191011_Mar_nem_csak_a_rendorok_de_a_mentosok_is_szuperautokkal_jarnak_Dubaiban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86c8400c-0f39-4f96-b829-d5310ef8a4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54c8a59-6d35-4b1d-b8e5-0c9d9fdd4bb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Mar_nem_csak_a_rendorok_de_a_mentosok_is_szuperautokkal_jarnak_Dubaiban","timestamp":"2019. október. 11. 10:26","title":"Már nemcsak a rendőrök, de a mentősök is szuperautókkal járnak Dubaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5131cb-687b-47de-8cf9-659dd59af0a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Visszatérő – majdhogynem állandó – megrendelőként foglalkoztatja Győr önkormányzata azoknak a városi üzletembereknek a cégeit, akiket a polgármester állandó útitársaiként tüntet fel a Borkai-botrányt múlt héten kirobbantó blog. ","shortLead":"Visszatérő – majdhogynem állandó – megrendelőként foglalkoztatja Győr önkormányzata azoknak a városi üzletembereknek...","id":"20191010_Borkai_Zsolt_gyori_uzlet_es_utitarsai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce5131cb-687b-47de-8cf9-659dd59af0a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b5a8f37-ccc4-44e8-8705-6304e274be13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_Borkai_Zsolt_gyori_uzlet_es_utitarsai","timestamp":"2019. október. 10. 14:00","title":"Milliárdos győri megbízásokban dúskálnak a Borkai Zsolttal hírbe hozott üzletemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]