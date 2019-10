Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60ed5d2b-3a9c-4411-a517-9f00f86de23f","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Az önkormányzati választás után hosszú kampánymentes időszak köszönt be a magyar politikában. Orbán arra készül, hogy testhez igazítja alkotmányát, és nem mindegy számára, hogy ezt ellenzékének öntudatra ébredése vagy teljes megsemmisülése kíséri majd.","shortLead":"Az önkormányzati választás után hosszú kampánymentes időszak köszönt be a magyar politikában. Orbán arra készül...","id":"201941_a_valasztasok_masnapjan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60ed5d2b-3a9c-4411-a517-9f00f86de23f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f180dfe-7e1e-45da-a6a1-4dee70b774b9","keywords":null,"link":"/360/201941_a_valasztasok_masnapjan","timestamp":"2019. október. 13. 08:15","title":"Véget ér a kampány, de nem biztos, hogy lesz benne köszönet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4829793a-439a-420e-9e74-04bbc2e3129c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kórházi ágy minden stadionba, Érd-Budapest lakosságcsere-program és a hármas metró kiszélesítése - csak néhány javaslat a Duma Aktuál saját polgármester-jelöltjeitől. Ceglédi Zoltán, Hadházi László, Kovács András Péter és Litkai Gergely ismertetik a programjukat.","shortLead":"Kórházi ágy minden stadionba, Érd-Budapest lakosságcsere-program és a hármas metró kiszélesítése - csak néhány javaslat...","id":"20191011_A_Duma_Aktual_sajat_fopolgarmesterjeloltjei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4829793a-439a-420e-9e74-04bbc2e3129c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7451f2e-c523-437a-80e6-31b65c41fe95","keywords":null,"link":"/360/20191011_A_Duma_Aktual_sajat_fopolgarmesterjeloltjei","timestamp":"2019. október. 11. 19:00","title":"Bemutatunk még négy új főpolgármester-jelöltet - egyenesen a Dumaszínházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9ac967-799a-48ac-942c-68b387371187","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Valtteri Bottas megnyerte a Japán Nagydíjat, a Mercedes pedig a konstruktőri világbajnoki címet. Hamilton hatodik vb-címére még egy kicsit várni kell. ","shortLead":"Valtteri Bottas megnyerte a Japán Nagydíjat, a Mercedes pedig a konstruktőri világbajnoki címet. Hamilton hatodik...","id":"20191013_Vilagbajnok_a_Mercedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e9ac967-799a-48ac-942c-68b387371187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f58a951-11ac-4cd4-8709-f50dd2d6d80e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191013_Vilagbajnok_a_Mercedes","timestamp":"2019. október. 13. 08:56","title":"Világbajnok a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07f762c-380d-46e6-8156-f015c06a8f1b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy gladiátorok által látogatott helyet díszíthetett az alkotás. ","shortLead":"Egy gladiátorok által látogatott helyet díszíthetett az alkotás. ","id":"20191011_Fotok_Szenzacios_gladiatoros_freskot_talaltak_Pompejiben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b07f762c-380d-46e6-8156-f015c06a8f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c794a945-bb2d-4cbb-bb84-4bed2007c100","keywords":null,"link":"/kultura/20191011_Fotok_Szenzacios_gladiatoros_freskot_talaltak_Pompejiben","timestamp":"2019. október. 11. 15:24","title":"Fotók: Szenzációs gladiátoros freskót találtak Pompejiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az V., VI., VII., VIII., IX. és XIII. kerület lesz érintett. A Fővárosi Vízművek türelmet és megértést kér.\r

","shortLead":"Az V., VI., VII., VIII., IX. és XIII. kerület lesz érintett. A Fővárosi Vízművek türelmet és megértést kér.\r

","id":"20191012_Keddtol_zavaros_lesz_a_viz_hat_fovarosi_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d399a2-c62a-4398-a113-cb3586cbbc37","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Keddtol_zavaros_lesz_a_viz_hat_fovarosi_keruletben","timestamp":"2019. október. 12. 13:20","title":"Keddtől zavaros lesz a víz hat fővárosi kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b838e2bc-cebe-4d71-aa6e-8ae63090bcda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szoros a küzdelem Hódmezővásárhelyen, az utolsó pillanatban is bedobnak mindent a jelöltek mindkét oldalon. A két polgármester-jelölt szinte egyszerre ment szavazni, szomszédos helyiségekben adták le a voksukat, de nem találkoztak.","shortLead":"Szoros a küzdelem Hódmezővásárhelyen, az utolsó pillanatban is bedobnak mindent a jelöltek mindkét oldalon. A két...","id":"20191013_MarkiZay_Peter_es_Grezsa_Istvan_is_a_piacon_kezdte_a_napot_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b838e2bc-cebe-4d71-aa6e-8ae63090bcda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61cc416-f452-4b3c-9cc3-84a28fc423e8","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_MarkiZay_Peter_es_Grezsa_Istvan_is_a_piacon_kezdte_a_napot_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2019. október. 13. 10:48","title":"Márki-Zay Péter és Grezsa István is a piacon kezdte a napot Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03bc0daa-d5dc-45a5-8b96-9cea5c846342","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtótájékoztatóval zárta kampányát Tarlós István szombaton délután, egy nappal az önkormányzati választások előtt a Városházán. Tarlós az eseményen arról beszélt, hogy nyugodt építkezést ígér a fővárosnak, és ismét kimondta, hogy Borkai Zsoltnak le kellett volna mondania, de ennek ellenére kérte a fideszesek bizalmát. ","shortLead":"Sajtótájékoztatóval zárta kampányát Tarlós István szombaton délután, egy nappal az önkormányzati választások előtt...","id":"20191012_Tarlos_Istvan_sajtotajekoztato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03bc0daa-d5dc-45a5-8b96-9cea5c846342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a8e8fa-4655-4a59-9cee-f347379f84bc","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Tarlos_Istvan_sajtotajekoztato","timestamp":"2019. október. 12. 14:05","title":"Kampányt zárt Tarlós: \"Itt Budapest öt éve a tét, nem egy tétova ember vágyálmai\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74bb72e6-8b00-4281-bf57-cfe3f1cb05cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cél, hogy az Európai Unió elvárása szerint csökkenjen az új autók szén-dioxid-kibocsátása. ","shortLead":"A cél, hogy az Európai Unió elvárása szerint csökkenjen az új autók szén-dioxid-kibocsátása. ","id":"20191012_Hibrid_Suzukik_keszulnek_majd_Eszergomban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74bb72e6-8b00-4281-bf57-cfe3f1cb05cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68e5d13-8a16-4d5a-b2d2-c308d90d0304","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_Hibrid_Suzukik_keszulnek_majd_Eszergomban","timestamp":"2019. október. 12. 09:49","title":"Hibrid Suzukik készülnek majd Eszergomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]