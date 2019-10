Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Levelet írt Donald Trump a török elnöknek két nappal azután, hogy döntést hozott az amerikai csapatok kivonásáról Észak-Szíriából. Azt is kérte Recep Tayyip Erdogantól, hogy \"ne legyen ostoba\".\r

","shortLead":"Levelet írt Donald Trump a török elnöknek két nappal azután, hogy döntést hozott az amerikai csapatok kivonásáról...","id":"20191017_donald_trump_recep_tayyip_erdogan_torok_offenziva_sziria_kurdok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07745ae-793a-4984-9920-0be528b5309e","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_donald_trump_recep_tayyip_erdogan_torok_offenziva_sziria_kurdok","timestamp":"2019. október. 17. 06:09","title":"\"Ne legyen kemény fiú!\" – kérte Trump Erdogantól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f4ff3e-67cc-40d5-b932-2c73410c83bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A káromkodós szakácskodás elég kifizetődőnek tűnik.","shortLead":"A káromkodós szakácskodás elég kifizetődőnek tűnik.","id":"20191016_600_millio_forintos_Ferrarival_lepte_meg_magat_Gordon_Ramsay","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68f4ff3e-67cc-40d5-b932-2c73410c83bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00f17197-f04e-4d6a-98f6-eacf06657e2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191016_600_millio_forintos_Ferrarival_lepte_meg_magat_Gordon_Ramsay","timestamp":"2019. október. 16. 16:27","title":"600 millió forintos Ferrarival lepte meg magát Gordon Ramsay","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113ebdd7-accc-49d5-b18a-421140feef89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány órával azután, hogy az embertelen körülmények között tartott állatokról kikerült egy felvétel az internetre, a német hatóság kiszállt a helyszínre.","shortLead":"Néhány órával azután, hogy az embertelen körülmények között tartott állatokról kikerült egy felvétel az internetre...","id":"20191017_nemetorszag_laboratorium_allatkinzas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=113ebdd7-accc-49d5-b18a-421140feef89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30afbb53-a39e-4052-8ca0-b89963198d2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_nemetorszag_laboratorium_allatkinzas","timestamp":"2019. október. 17. 10:33","title":"Videóra vették az állatkínzást a hamburgi laborban, most bezárhatják az intézményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány órával az EU-csúcs kezdete előtt, hat nap tárgyalás után. Lecserélték a backstopot, de az érintett északírek még mindig nem elégedettek. Ismét minden a brit parlamenttől függ.","shortLead":"Néhány órával az EU-csúcs kezdete előtt, hat nap tárgyalás után. Lecserélték a backstopot, de az érintett északírek még...","id":"20191017_Megszuletett_a_megallapodas_a_Brexitrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7b283d-1cd4-4766-8004-c80e6d02aa30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191017_Megszuletett_a_megallapodas_a_Brexitrol","timestamp":"2019. október. 17. 11:47","title":"Megszületett a megállapodás a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5815163-d7b5-4778-b071-b72c4d644d42","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Minél tovább ülnek a papírokon Győr eddigi vezetői, annál nagyobb az esélyük, hogy korrupciógyanús ügyeik elévülnek. Ez akár egy strigula is lehet Borkai Zsolt mellett abban a taktikai játszmában, amelynek során Orbán Viktorék azt latolgatják, a szexorgia miatt megszégyenült polgármester maradhat-e a hatalomban. \r

","shortLead":"Minél tovább ülnek a papírokon Győr eddigi vezetői, annál nagyobb az esélyük, hogy korrupciógyanús ügyeik elévülnek...","id":"201942_tiborcz_vedelmeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5815163-d7b5-4778-b071-b72c4d644d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef53d8ee-6d29-4d0a-8840-3ff3eda10b66","keywords":null,"link":"/360/201942_tiborcz_vedelmeben","timestamp":"2019. október. 17. 13:55","title":"Borkai az ügyei elévülésére játszhat és ez veje miatt Orbán érdeke is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10548145-c969-4349-a8a6-133ca836bb43","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy vonatsínen ragadt autóból az utolsó pillanatban rángatta ki a sofőrt egy rendőr Utahban szerdán.","shortLead":"Egy vonatsínen ragadt autóból az utolsó pillanatban rángatta ki a sofőrt egy rendőr Utahban szerdán.","id":"20191017_Pillanatokkal_az_utkozes_elott_szedte_ki_a_sofort_a_volan_mogul_egy_rendor__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10548145-c969-4349-a8a6-133ca836bb43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc9324f-03d9-4eec-be4d-9a10edcb1e87","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_Pillanatokkal_az_utkozes_elott_szedte_ki_a_sofort_a_volan_mogul_egy_rendor__video","timestamp":"2019. október. 17. 16:02","title":"Pillanatokkal az ütközés előtt szedte ki a sofőrt a volán mögül egy rendőr - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61d487f-7b30-40f8-b0e1-46670b7060ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az OpenAI mesterséges intelligenciája egyre okosabb, és most már akkor sem esik pánikba, ha magának kell rájönnie a megoldásra.","shortLead":"Az OpenAI mesterséges intelligenciája egyre okosabb, és most már akkor sem esik pánikba, ha magának kell rájönnie...","id":"20191016_openai_mesterseges_intelligencia_robotkez_rubik_kocka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b61d487f-7b30-40f8-b0e1-46670b7060ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95105fec-a396-42cc-8848-d6e91fbc34ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_openai_mesterseges_intelligencia_robotkez_rubik_kocka","timestamp":"2019. október. 16. 19:03","title":"Van itt egy robotkéz, amely magától megtanulta, hogyan kell kirakni a Rubik-kockát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b68446-5255-467b-a978-7e7be308782c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Fővárosi Nyomozó Ügyészség két külön vádiratban minősített vesztegetés és vesztegetés elfogadásának bűntette miatt emelt vádat nyolc személlyel, köztük négy kézilabda játékvezetővel szemben. Két vádlottat a bíróság – egyezségkötés alapján – elítélt.","shortLead":"A Fővárosi Nyomozó Ügyészség két külön vádiratban minősített vesztegetés és vesztegetés elfogadásának bűntette miatt...","id":"20191016_kezilabda_bundaugy_edzo_egyesuleti_elnok_vesztegetes_itelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39b68446-5255-467b-a978-7e7be308782c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2752d3-e0d1-485d-9a86-46f9c9191cf5","keywords":null,"link":"/sport/20191016_kezilabda_bundaugy_edzo_egyesuleti_elnok_vesztegetes_itelet","timestamp":"2019. október. 16. 13:13","title":"Edzőt és egyesületi elnököt ítéltek el a kézilabdás bundaügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]