Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38c4c449-ae3d-45e5-8474-118c101b981f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ebben a mátrixban Keanu Reeves sem álmodhat új leletről.","shortLead":"Ebben a mátrixban Keanu Reeves sem álmodhat új leletről.","id":"20191018_Kovacs_Andras_Peter_vegleg_leszamol_a_magyar_egeszseguggyel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38c4c449-ae3d-45e5-8474-118c101b981f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66bd767f-421c-4972-bf43-a8db177a1e2d","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Kovacs_Andras_Peter_vegleg_leszamol_a_magyar_egeszseguggyel","timestamp":"2019. október. 18. 11:26","title":"Kovács András Péter végleg leszámol a magyar egészségüggyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b25fe24-1928-415d-96c3-3dd0adbab2b9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Costa Ricát, Irakot és Moldovát viszont nem választották be.","shortLead":"Costa Ricát, Irakot és Moldovát viszont nem választották be.","id":"20191018_Venezuela_is_bekerult_az_ENSZ_Emberi_Jogi_Tanacsaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b25fe24-1928-415d-96c3-3dd0adbab2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd115eaf-0298-4203-822c-a0b0801e599c","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Venezuela_is_bekerult_az_ENSZ_Emberi_Jogi_Tanacsaba","timestamp":"2019. október. 18. 16:07","title":"Venezuela is bekerült az ENSZ Emberi Jogi Tanácsába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850624ab-1248-4a45-9157-860e927fc079","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Legutóbb a Frankfurti Könyvvásáron nevezték hazugságnak az osztrák Peter Handke egész életművét. De az amerikai írószövetségtől kezdve az albán miniszterelnökig sokakat megdöbbentett, hogy egy olyan író kaphatja meg idén a Nobel-díjat, aki tagadja a srebrenicai népirtást és gyászbeszédet mondott a szerb diktátor, Slobodan Milosevic temetésén. ","shortLead":"Legutóbb a Frankfurti Könyvvásáron nevezték hazugságnak az osztrák Peter Handke egész életművét. De az amerikai...","id":"201942_ossztuz_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=850624ab-1248-4a45-9157-860e927fc079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1775a1b1-d199-4539-8a8e-98d6b851cb45","keywords":null,"link":"/360/201942_ossztuz_alatt","timestamp":"2019. október. 19. 16:02","title":"Össztűz zúdult a háborús bűnösökkel barátkozó új Nobel-díjas íróra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f18017c9-07e1-4170-a0a3-5a45bd3b308f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az OMSZ egy viccnek indult, de nagyon rossz végű esetről számol be a Facebookon.\r

\r

","shortLead":"Az OMSZ egy viccnek indult, de nagyon rossz végű esetről számol be a Facebookon.\r

\r

","id":"20191018_Viccbol_ferje_agyeka_fele_rugott_egy_no_de_nagyon_rossz_vege_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f18017c9-07e1-4170-a0a3-5a45bd3b308f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb52a43-44dd-4b98-afc8-f0faca2dc8b8","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Viccbol_ferje_agyeka_fele_rugott_egy_no_de_nagyon_rossz_vege_lett","timestamp":"2019. október. 18. 17:57","title":"Viccből férje ágyéka felé rúgott egy nő, de nagyon rossz vége lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6d3862-ce29-471d-a79f-6a2382f959c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vádalkut kötött az ügyész A. Zoltánnal, aki közvetített a Ján Kuciakkal és barátnőjével végző gyilkosság megrendelője és végrehajtója között. A bíróságnak is rá kell még bólintania az egyezségre. \r

","shortLead":"Vádalkut kötött az ügyész A. Zoltánnal, aki közvetített a Ján Kuciakkal és barátnőjével végző gyilkosság megrendelője...","id":"20191018_Vadalkut_kotott_az_ugyesz_a_Kuciakgyilkossag_kulcsfigurajaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa6d3862-ce29-471d-a79f-6a2382f959c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90838526-3a47-43c5-a77d-5cea198e958c","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Vadalkut_kotott_az_ugyesz_a_Kuciakgyilkossag_kulcsfigurajaval","timestamp":"2019. október. 18. 15:21","title":"Vádalkut kötött az ügyész a Kuciak-gyilkosság kulcsfigurájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19d1b6dc-2569-45d6-b84b-ddd8bf5da938","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy már elfogadott törvény és egy most beterjesztett módosító indítvány alapjaiban befolyásolhatja a brit kilépés menetét. ","shortLead":"Egy már elfogadott törvény és egy most beterjesztett módosító indítvány alapjaiban befolyásolhatja a brit kilépés...","id":"20191019_brexit_brit_parlament_letwin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19d1b6dc-2569-45d6-b84b-ddd8bf5da938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aea87eb-1817-43ea-91f2-14c0c6c92b82","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_brexit_brit_parlament_letwin","timestamp":"2019. október. 19. 07:56","title":"Délután szavaz a brit parlament a Brexit-megállapodásról. Vagy mégsem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szeptember eleje óta pénteken fordult elő először, hogy a 330-as árfolyamnál erősebb legyen a forint.","shortLead":"Szeptember eleje óta pénteken fordult elő először, hogy a 330-as árfolyamnál erősebb legyen a forint.","id":"20191018_Egy_pillanatra_330_forintnal_kevesebbe_kerult_egy_euro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ca4aa0e-b0ed-4f5d-bf84-71046b37d7ab","keywords":null,"link":"/kkv/20191018_Egy_pillanatra_330_forintnal_kevesebbe_kerult_egy_euro","timestamp":"2019. október. 18. 15:18","title":"Egy pillanatra 330 forintnál kevesebbe került egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig kétszer tervezték, szavaznak róla, de mindig visszakozás lett a dologból.","shortLead":"Eddig kétszer tervezték, szavaznak róla, de mindig visszakozás lett a dologból.","id":"20191018_A_Neppart_ismet_megprobalkozik_Hidveghi_Balazs_jelolesevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23584d5d-8dec-430c-8e4c-be149bfdc0e3","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_A_Neppart_ismet_megprobalkozik_Hidveghi_Balazs_jelolesevel","timestamp":"2019. október. 18. 17:10","title":"A Néppárt ismét megpróbálkozik a fideszes Hidvéghi Balázs jelölésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]