[{"available":true,"c_guid":"d0c269d1-67a9-438c-b9e9-e146d0f5dead","c_author":"Balavány György","category":"360","description":"Az ellenzéki jó szereplése az önkormányzati választáson nem vetett véget a NER-nek - figyelmeztet Balavány György. Vélemény.","shortLead":"Az ellenzéki jó szereplése az önkormányzati választáson nem vetett véget a NER-nek - figyelmeztet Balavány György...","id":"201942_a_ner_meg_nem_ert_veget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0c269d1-67a9-438c-b9e9-e146d0f5dead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b357d096-c3a5-459e-a9e9-d20ef8791d36","keywords":null,"link":"/360/201942_a_ner_meg_nem_ert_veget","timestamp":"2019. október. 19. 09:30","title":"Balavány György: Nem győztük le és vágtuk zsebre az oroszlánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b56c9853-a8a4-48f3-a365-6f40a582db61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péterffy Attiláék azt vizsgálják, hogy felelős és szabályos volt-e a vagyongazdálkodás.","shortLead":"Péterffy Attiláék azt vizsgálják, hogy felelős és szabályos volt-e a vagyongazdálkodás.","id":"20191018_Az_uj_pecsi_polgarmester_mar_el_is_kezdte_az_onkormanyzati_cegek_atvilagitasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b56c9853-a8a4-48f3-a365-6f40a582db61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808bad43-fd6d-4f5f-923b-9ad5de17c54e","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Az_uj_pecsi_polgarmester_mar_el_is_kezdte_az_onkormanyzati_cegek_atvilagitasat","timestamp":"2019. október. 18. 18:06","title":"Az új pécsi polgármester már el is kezdte az önkormányzati cégek átvilágítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe42739-b57f-42ab-b3b3-923ab07d3b8c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Déry Tibor Kossuth- és Baumgarten-díjas író, a 20. századi magyar próza egyik jelentős képviselője volt. 125 éve született.","shortLead":"Déry Tibor Kossuth- és Baumgarten-díjas író, a 20. századi magyar próza egyik jelentős képviselője volt. 125 éve...","id":"20191018_Dery_Tibor_Kossuthdijas_iro_125_eve_szuletett__PORTRE","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fe42739-b57f-42ab-b3b3-923ab07d3b8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f793458-cc32-4292-a4f3-5ef0abba46f0","keywords":null,"link":"/kultura/20191018_Dery_Tibor_Kossuthdijas_iro_125_eve_szuletett__PORTRE","timestamp":"2019. október. 18. 10:40","title":"A kommunista, aki képzelt riportot készített egy amerikai popfesztiválról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db86daee-be79-453f-af2a-2cfde648333e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Autóval ütközött egy motoros Csengelénél, az M5-ös Röszke felé vezető részét lezárták, terelik a forgalmat.","shortLead":"Autóval ütközött egy motoros Csengelénél, az M5-ös Röszke felé vezető részét lezárták, terelik a forgalmat.","id":"20191018_Halalos_motorbaleset_az_M5oson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db86daee-be79-453f-af2a-2cfde648333e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab70f12c-0d2f-40ac-957c-680f172dca08","keywords":null,"link":"/cegauto/20191018_Halalos_motorbaleset_az_M5oson","timestamp":"2019. október. 18. 17:27","title":"Halálos motorbaleset az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már csak a hatósági engedélyekre vár annak a tervnek a megvalósítása, amely révén Elon Musk űrvállalata felülről hálózná be internettel a Földet.","shortLead":"Már csak a hatósági engedélyekre vár annak a tervnek a megvalósítása, amely révén Elon Musk űrvállalata felülről...","id":"20191018_spacex_starlink_muhold_internet_az_urbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c90a144-7322-4a8e-9cbb-68409fbe9bcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_spacex_starlink_muhold_internet_az_urbol","timestamp":"2019. október. 18. 10:03","title":"Újabb 30 000 internetszóró műholdat telepítene az űrbe a SpaceX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce025d4-0b97-4547-a176-7447555c6539","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Hiába nyert meg a polgármester-választást a momentumos Déri Tibor, még nem vehette át hivatalát. Kőbányán az ellenzék közgyűlési többsége a tét.","shortLead":"Hiába nyert meg a polgármester-választást a momentumos Déri Tibor, még nem vehette át hivatalát. Kőbányán az ellenzék...","id":"20191018_Ujpesten_is_megtamadtak_az_ellenzek_gyozelmet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dce025d4-0b97-4547-a176-7447555c6539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ecf422-d104-436d-ab2f-aaf0291172a3","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Ujpesten_is_megtamadtak_az_ellenzek_gyozelmet","timestamp":"2019. október. 18. 09:29","title":"Újpesten és Kőbányán is megtámadták az ellenzék győzelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc240b7-9e21-48fc-8a71-b64936e240d2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Lesz krumpli, úgyhogy választást is lehet tartani.","shortLead":"Lesz krumpli, úgyhogy választást is lehet tartani.","id":"20191018_A_marsi_novenytermesztesrol_rendeztek_kiallitast_Londonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cc240b7-9e21-48fc-8a71-b64936e240d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d79574-ee9a-4d7f-b788-c17bdfc85da1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_A_marsi_novenytermesztesrol_rendeztek_kiallitast_Londonban","timestamp":"2019. október. 18. 10:49","title":"A marsi növénytermesztésről rendeztek kiállítást Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058942df-36b8-4136-9ed2-9c853e17d624","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez nem a miniszterelnök beszámolójából derült ki. Az Európai Néppárt írta ki az oldalára, részleteket azonban nem árultak el.","shortLead":"Ez nem a miniszterelnök beszámolójából derült ki. Az Európai Néppárt írta ki az oldalára, részleteket azonban nem...","id":"20191018_Brusszel_nepparti_bolcsek_Orban_Viktor_talalkozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=058942df-36b8-4136-9ed2-9c853e17d624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"725af5b6-f227-4fb6-ac79-839049fc7510","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Brusszel_nepparti_bolcsek_Orban_Viktor_talalkozo","timestamp":"2019. október. 18. 17:24","title":"Brüsszelben találkozott a néppárti bölcsekkel Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]