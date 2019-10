Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem vállalja a közterületi ünnepi beszédet a miniszterelnök.","shortLead":"Nem vállalja a közterületi ünnepi beszédet a miniszterelnök.","id":"20191021_A_Zeneakademian_tart_beszedet_Orban_Viktor_oktober_23an","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598d2252-eeb8-4dd3-9337-ea1282dd8ce5","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_A_Zeneakademian_tart_beszedet_Orban_Viktor_oktober_23an","timestamp":"2019. október. 21. 12:12","title":"A Zeneakadémián tart beszédet Orbán Viktor október 23-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dbadf4b-cbf3-40f8-a16f-f24645e91edd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fővárosi taxisok az Uber után most a Boltra akadtak ki, mert szerintük a szabadjelzőik nem felelnek meg a követelményeknek.\r

\r

","shortLead":"A fővárosi taxisok az Uber után most a Boltra akadtak ki, mert szerintük a szabadjelzőik nem felelnek meg...","id":"20191021_Tuntetesre_keszulnek_a_budapesti_taxisok_akar_hidlezarasok_is_johetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dbadf4b-cbf3-40f8-a16f-f24645e91edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8b9ffa-5f7b-45b4-a790-94b011b9cf5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_Tuntetesre_keszulnek_a_budapesti_taxisok_akar_hidlezarasok_is_johetnek","timestamp":"2019. október. 21. 11:22","title":"Hídlezárást is belengettek a taxisok a Bolt miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7f7508-fb32-46a7-bf7a-b91a50c513b4","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Nagyon úgy tűnik, hogy megindult a tudományosan megalapozatlan, politikailag mégis nagyon hatásos amerikai abortuszellenes narratíva importja: itt a Szívdobbanás Konferencia, republikánus sztárvendéggel.","shortLead":"Nagyon úgy tűnik, hogy megindult a tudományosan megalapozatlan, politikailag mégis nagyon hatásos amerikai...","id":"20191021_Donald_Trump_nougyei_megerkeztek_Magyarorszagra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc7f7508-fb32-46a7-bf7a-b91a50c513b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da866e2-e2b9-4efb-95dd-45c3380558c1","keywords":null,"link":"/360/20191021_Donald_Trump_nougyei_megerkeztek_Magyarorszagra","timestamp":"2019. október. 21. 19:00","title":"Donald Trump „nőügyei” megérkeztek Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e3ef8b-3914-484a-a17d-efa17494f234","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Jim Jarmusch A holtak nem halnak meg című filmjének vetítésével ma veszi kezdetét a 26. Titanic Filmfesztivál, amelyet két helyszínen, az Uránia Nemzeti Filmszínházban és a Francia Intézetben rendeznek meg.","shortLead":"Jim Jarmusch A holtak nem halnak meg című filmjének vetítésével ma veszi kezdetét a 26. Titanic Filmfesztivál, amelyet...","id":"20191021_Jim_Jarmush_uj_filmjevel_indul_a_Titanic_Filmfesztival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0e3ef8b-3914-484a-a17d-efa17494f234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd05922b-5032-465f-81b6-432adbb171b1","keywords":null,"link":"/kultura/20191021_Jim_Jarmush_uj_filmjevel_indul_a_Titanic_Filmfesztival","timestamp":"2019. október. 21. 06:14","title":"Jim Jarmush új filmjével indul a Titanic Filmfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4def81b5-4aac-4ed3-bc0a-c2e7faa5b613","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is mindennapos látvány Miskolcon a drogoktól öntudatlanul fetrengő, vagy zombivá merevedett emberek látványa - erre panaszkodnak a helyiek.","shortLead":"Továbbra is mindennapos látvány Miskolcon a drogoktól öntudatlanul fetrengő, vagy zombivá merevedett emberek látványa...","id":"20191020_Ontudatlanul_fetrengo_emberek_Miskolcon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4def81b5-4aac-4ed3-bc0a-c2e7faa5b613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69d7e78-12e6-44e7-b0bc-0bf0fab60924","keywords":null,"link":"/itthon/20191020_Ontudatlanul_fetrengo_emberek_Miskolcon","timestamp":"2019. október. 20. 21:13","title":"Öntudatlanul fetrengő emberek Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec4d6bc-447e-4f81-a968-8be291cc7750","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Martin Garrix zenéjét a bevonuláskor és a tévéközvetítésekben is hallani lehet majd.","shortLead":"Martin Garrix zenéjét a bevonuláskor és a tévéközvetítésekben is hallani lehet majd.","id":"20191021_A_Sziget_sztarfellepoje_kesziti_a_foci_Eb_himnuszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bec4d6bc-447e-4f81-a968-8be291cc7750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87b1f4e-d25c-44f8-bc5c-0749b84bb126","keywords":null,"link":"/kultura/20191021_A_Sziget_sztarfellepoje_kesziti_a_foci_Eb_himnuszat","timestamp":"2019. október. 21. 15:20","title":"A Sziget sztárfellépője készíti a foci-Eb himnuszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A fociválogatott szövetségi kapitánya ismét a hit erejét hangsúlyozta.","shortLead":"A fociválogatott szövetségi kapitánya ismét a hit erejét hangsúlyozta.","id":"20191021_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott_koncz_zsuzsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5688ae2d-f5fc-4da3-a6dd-df5ee8624ac7","keywords":null,"link":"/sport/20191021_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott_koncz_zsuzsa","timestamp":"2019. október. 21. 18:50","title":"Marco Rossi egy Koncz Zsuzsa-idézettel üzent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff6ff627-ee2e-42dd-b6d7-6dee4d460ebd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán úgy beszélt, mintha a leendő magyar EU-biztos nevében állt neki ígérgetni, holott a biztosok a kormányoktól függetlenül végzik a dolgukat. ","shortLead":"Orbán úgy beszélt, mintha a leendő magyar EU-biztos nevében állt neki ígérgetni, holott a biztosok a kormányoktól...","id":"20191020_Kulonos_igeretet_tett_a_Turk_Tanacsban_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff6ff627-ee2e-42dd-b6d7-6dee4d460ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb3d6a63-554a-4a7c-8e7b-7333ca1483da","keywords":null,"link":"/itthon/20191020_Kulonos_igeretet_tett_a_Turk_Tanacsban_Orban","timestamp":"2019. október. 20. 16:03","title":"Különös ígéretet tett a Türk Tanácsban Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]