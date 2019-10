Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c42ac83f-90a4-4e4f-af3d-b59c057315ce","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Egyszer már le kellett cserélni a Czeglédy-ügyben eljáró bírói tanács két tagját, de több vádlott szerint a helyükre kinevezett bírókat is ki kellene zárni, ezért a törvényszékhez fordultak – tudta meg a hvg.hu. Csakhogy a bíróság ezt megtagadta, így ők viszik tovább az utóbbi évek egyik legátpolitizáltabb büntetőügyét. Czeglédy Csaba viszont azt állítja: törvénytelenül manipulálták a bíróság belső ügyrendjét, hogy levédjék a két bíró eljárását.","shortLead":"Egyszer már le kellett cserélni a Czeglédy-ügyben eljáró bírói tanács két tagját, de több vádlott szerint a helyükre...","id":"20191025_Czegledy_Csaba_szerint_manipulaltak_melyik_birok_dontsenek_az_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c42ac83f-90a4-4e4f-af3d-b59c057315ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc50453-c927-431a-ad44-dc8a6b2d6b5d","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_Czegledy_Csaba_szerint_manipulaltak_melyik_birok_dontsenek_az_ugyeben","timestamp":"2019. október. 25. 06:00","title":"Czeglédy Csaba szerint manipulálták, melyik bírók ítélkezzenek az ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dbc1597-2d53-4277-97e5-b92055a1d42f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ez a világ első ilyen formájú hotele.","shortLead":"Ez a világ első ilyen formájú hotele.","id":"20191024_Gitar_alaku_szalloda_nyilt_Floridaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dbc1597-2d53-4277-97e5-b92055a1d42f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e531d66-4af6-4c5b-960c-0a5bac4f0332","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Gitar_alaku_szalloda_nyilt_Floridaban","timestamp":"2019. október. 24. 21:03","title":"Gitár alakú szálloda nyílt Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e98277-7554-4af6-a660-4b97191b0b32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából 10 ember várta, hogy Orbán Viktor az ünnepi beszéde után kimenjen a Zeneakadémia épületéből, hogy aztán válogatott trágárságokat kiabálhassanak neki a rendőrsorfal mögül. ","shortLead":"Nagyjából 10 ember várta, hogy Orbán Viktor az ünnepi beszéde után kimenjen a Zeneakadémia épületéből, hogy aztán...","id":"20191023_Kommunistak_vagytok__kiabaltak_a_Zeneakademiarol_tavozo_Orbannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43e98277-7554-4af6-a660-4b97191b0b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d88dd40-83e4-4901-92ad-a03ad27a7844","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Kommunistak_vagytok__kiabaltak_a_Zeneakademiarol_tavozo_Orbannak","timestamp":"2019. október. 23. 20:52","title":"\"Kommunisták vagytok\" - kiabálták a Zeneakadémiáról távozó Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24b90824-854e-417b-bcf9-324a111d52a3","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Nagyapjának a második világháborús frontról írt leveleit osztotta meg a nyilvánossággal könyvében egy német szerző. Alice Frontzek művében nem egy vérszomjas fasiszta vadállat, hanem egy, a katonai szolgálatot kötelességének tekintő és a családja iránt aggódó férfi képe rajzolódik ki. ","shortLead":"Nagyapjának a második világháborús frontról írt leveleit osztotta meg a nyilvánossággal könyvében egy német szerző...","id":"20191023_Kulonos_fenytoresbe_kerulnek_a_szerelmes_levelek_ha_egy_naci_kuldi_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24b90824-854e-417b-bcf9-324a111d52a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d3e22bc-166e-48fb-916a-bb110a006f3d","keywords":null,"link":"/360/20191023_Kulonos_fenytoresbe_kerulnek_a_szerelmes_levelek_ha_egy_naci_kuldi_oket","timestamp":"2019. október. 23. 17:00","title":"Különös fénytörésbe kerülnek a szerelmes levelek, ha egy náci küldi őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0966d70f-a098-4fe1-ad82-c4c4985d3605","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vásárhelyi Fidesz szerint a polgármester tettestárs volt, amennyiben bűncselekmények történtek az önkormányzati cégeknél. A közgyűlés csütörtökön szavazta meg, hogy visszahívják az önkormányzati cégek vezetőit.","shortLead":"A vásárhelyi Fidesz szerint a polgármester tettestárs volt, amennyiben bűncselekmények történtek az önkormányzati...","id":"20191025_Reagalt_a_helyi_Fidesz_a_hodmezovasarhelyi_cegvezetok_levaltasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0966d70f-a098-4fe1-ad82-c4c4985d3605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16073e3-3925-438c-9e7f-636460db182e","keywords":null,"link":"/kkv/20191025_Reagalt_a_helyi_Fidesz_a_hodmezovasarhelyi_cegvezetok_levaltasara","timestamp":"2019. október. 25. 08:35","title":"\"Becsületsértés\": reagált a Fidesz a hódmezővásárhelyi cégvezetők leváltására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9d21f8-1a2a-48a9-91cd-3deaccb36753","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Tőle szokatlan, konstruktívnak és békülékenynek tűnő hangot ütött meg az utóbbi napokban Orbán Viktor, de felmerül a gyanú, hogy ez csak egy stratégia része, mellyel a Fidesz már a 2022-es választási győzelemre készül. Karácsony Gergely számíthat arra is, hogy a kormány \"az asztal felett mosolyog, alatta viszont rugdos\". A Fidesznek ugyanakkor jól kell majd egyensúlyoznia, hogy a színfalak mögötti eszközökkel ne hangolja maga ellen a nagyvárosok szavazóit. ","shortLead":"Tőle szokatlan, konstruktívnak és békülékenynek tűnő hangot ütött meg az utóbbi napokban Orbán Viktor, de felmerül...","id":"20191025_orban_karacsony_budapest_valasztas_bekulekeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f9d21f8-1a2a-48a9-91cd-3deaccb36753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0aa7db1-3e3b-49d9-8645-00f7818fd001","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_orban_karacsony_budapest_valasztas_bekulekeny","timestamp":"2019. október. 25. 06:30","title":"Orbán Viktor most békülékenynek tűnik, de mire megy ki itt a játék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7689ce1a-f695-4a76-8982-0e8323aad12c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszahívta a tornaszövetség Borkai Zsoltot a Magyar Olimpiai Bizottságból. További fegyelmi vagy etikai eljárás már nem lesz.","shortLead":"Visszahívta a tornaszövetség Borkai Zsoltot a Magyar Olimpiai Bizottságból. További fegyelmi vagy etikai eljárás már...","id":"20191024_borkai__magyar_z__mob","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7689ce1a-f695-4a76-8982-0e8323aad12c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91fad2ed-75fd-432c-bcc2-8e6109ecb719","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_borkai__magyar_z__mob","timestamp":"2019. október. 24. 14:59","title":"Megerősítette a MOB: Borkai már nem tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398f5b45-38ac-4ea6-9068-d9faa177050b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jim Bridenstine, a NASA első embere szerint már nem vagyunk messze attól, hogy a Marsot is meghódítsuk.","shortLead":"Jim Bridenstine, a NASA első embere szerint már nem vagyunk messze attól, hogy a Marsot is meghódítsuk.","id":"20191023_nasa_mars_expedicio_indulas_ideje_jim_bridenstine","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=398f5b45-38ac-4ea6-9068-d9faa177050b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928e535f-93d2-4697-b17d-308a9a2589cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_nasa_mars_expedicio_indulas_ideje_jim_bridenstine","timestamp":"2019. október. 23. 15:33","title":"A NASA vezetője szerint 2035-ben szállhatnak le az első emberek a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]