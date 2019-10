Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Röviden: Soros.","shortLead":"Röviden: Soros.","id":"20191028_Reagalt_a_kormany_a_New_York_Times_magyar_egeszsegugyet_bemutato_cikkere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8444966e-065b-4922-819c-5ad5462bfe37","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Reagalt_a_kormany_a_New_York_Times_magyar_egeszsegugyet_bemutato_cikkere","timestamp":"2019. október. 28. 11:25","title":"Reagált a kormány a New York Times magyar egészségügyet bemutató cikkére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c45500bd-ba8d-4e0d-a1d5-17ec77727683","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc év alatt megduplázódott a kormányzati vízfej létszáma.","shortLead":"Nyolc év alatt megduplázódott a kormányzati vízfej létszáma.","id":"20191028_Ma_mar_13_ezren_dolgoznak_a_miniszteriumokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c45500bd-ba8d-4e0d-a1d5-17ec77727683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"319086ef-6bfe-4a6e-b8a6-3ec99f7f129d","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Ma_mar_13_ezren_dolgoznak_a_miniszteriumokban","timestamp":"2019. október. 28. 08:24","title":"Ma már 13 ezren dolgoznak a minisztériumokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d8c0a4-844c-44a1-80a1-4f1bc67e28a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mintegy 250 ilyen jellegű autót használ a német honvédség is, de meg lehet venni magánszemélyeknek is. ","shortLead":"Mintegy 250 ilyen jellegű autót használ a német honvédség is, de meg lehet venni magánszemélyeknek is. ","id":"20191028_MercedesBenz_G500_4x4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6d8c0a4-844c-44a1-80a1-4f1bc67e28a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9a3e56-b73b-4c62-9997-a58af8b21b89","keywords":null,"link":"/cegauto/20191028_MercedesBenz_G500_4x4","timestamp":"2019. október. 28. 09:43","title":"Ha valaki valóban harctérnek tekinti az utakat, annak itt a páncélozott Mercedes-Benz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a30fb0-cffb-4b4b-b9e1-a55bca76321f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Touareg R néven érkező változat vélhetően a Porsche V6-os hibrid hajtásláncát kaphatja meg.","shortLead":"A Touareg R néven érkező változat vélhetően a Porsche V6-os hibrid hajtásláncát kaphatja meg.","id":"20191028_Jon_egy_450_loeros_csucsvaltozat_a_VW_Touaregbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54a30fb0-cffb-4b4b-b9e1-a55bca76321f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3b2665-f2aa-4e7a-8bf1-d21c31eeaa86","keywords":null,"link":"/cegauto/20191028_Jon_egy_450_loeros_csucsvaltozat_a_VW_Touaregbol","timestamp":"2019. október. 28. 16:51","title":"Jön egy 450 lóerős csúcsváltozat a VW Touaregből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nemhogy nem segít kiszűrni a kátrány egy részét, de kifejezetten növelheti a tüdőrák kockázatát a füstszűrő – figyelmeztetnek amerikai és brit kutatók, akik a British Medical Journal című orvostudományi folyóiratban publikált tanulmányukban a cigarettacsikkek műanyagszennyezésben játszott szerepére is rámutatnak.","shortLead":"Nemhogy nem segít kiszűrni a kátrány egy részét, de kifejezetten növelheti a tüdőrák kockázatát a füstszűrő –...","id":"20191028_Kutatok_Novelheti_a_tudorak_kockazatat_a_fustszuro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1816d42d-0871-46c6-88b1-165fa8365c09","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_Kutatok_Novelheti_a_tudorak_kockazatat_a_fustszuro","timestamp":"2019. október. 28. 12:44","title":"Növelheti a tüdőrák kockázatát a füstszűrő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az e-cigarettát használókat sújtó rejtélyes tüdőbetegség, amelynek következtében már 1500-betegedtek meg az USA-ban és közülük 34-en vesztették az életüket, elsősorban a THC-használókat betegíti meg – írta a Mashable amerikai orvosi forrásokra hivatkozva.","shortLead":"Az e-cigarettát használókat sújtó rejtélyes tüdőbetegség, amelynek következtében már 1500-betegedtek meg az USA-ban és...","id":"20191027_Az_ecigaretta_altal_okozott_tudobetegseg_elsosorban_a_THChasznalokat_sujtja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5ac7ad-1b1b-4dad-8033-02e6c9a92658","keywords":null,"link":"/tudomany/20191027_Az_ecigaretta_altal_okozott_tudobetegseg_elsosorban_a_THChasznalokat_sujtja","timestamp":"2019. október. 27. 21:31","title":"Az e-cigaretta által okozott tüdőbetegség elsősorban a THC-használókat sújtja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ec6d9c-460b-4d62-b16a-45640d308fc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az RTL Magyarország új, prémium digitális szolgáltatása az RTL Most+, amelyet egy ideig még kizárólag a Telenor ügyfelei nézhetnek.","shortLead":"Az RTL Magyarország új, prémium digitális szolgáltatása az RTL Most+, amelyet egy ideig még kizárólag a Telenor...","id":"20191028_rtl_most_plusz_hol_foghato_hogyan_nezhetem_telenor_mytv_elofizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80ec6d9c-460b-4d62-b16a-45640d308fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd04af18-f358-4c9c-87a8-bd273c028801","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_rtl_most_plusz_hol_foghato_hogyan_nezhetem_telenor_mytv_elofizetes","timestamp":"2019. október. 28. 15:38","title":"Elindult az új tévécsatorna, már nézhető az RTL Most+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c32c07-27fb-4d04-9426-a1e6df62c01a","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"elet","description":"Mindig olyan zenét játszottunk, ami a miénk volt, de amiben az adott közeghez idomult kicsit a nyelvünk – mondja Kiss Tibi, a Quimby frontembere, aki szerint semmi különös nincs abban, hogy október 23-án felléptek Karácsony Gergely felkérésére. Most viszont már az őszi, Legyen a gépnek halleluja című turnéjukkal foglalkoznak, amely az idén 20 éves Ékszerelmére című albumot idézi meg. Kiss Tibivel átbeszéltük, milyen emlékei vannak arról az időszakról és a lemezről. ","shortLead":"Mindig olyan zenét játszottunk, ami a miénk volt, de amiben az adott közeghez idomult kicsit a nyelvünk – mondja Kiss...","id":"20191029_Elmentunk_a_hatarainkig_nem_sokkal_kesobb_szet_is_estunk__interju_Kiss_Tibivel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66c32c07-27fb-4d04-9426-a1e6df62c01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99aa0a86-476b-487d-8b39-b2d08cd586e9","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Elmentunk_a_hatarainkig_nem_sokkal_kesobb_szet_is_estunk__interju_Kiss_Tibivel","timestamp":"2019. október. 29. 06:30","title":"„Elmentünk a határainkig, nem sokkal később szét is estünk” – interjú Kiss Tibivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]