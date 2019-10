Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e94c211-8280-4200-baa9-78a534bac568","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péterffy Attila szerint csődközeli helyzet várta Pécsen, miközben a fideszes vezetés ennek ellenkezőjét kommunikálta.","shortLead":"Péterffy Attila szerint csődközeli helyzet várta Pécsen, miközben a fideszes vezetés ennek ellenkezőjét kommunikálta.","id":"20191029_pecs_ellenzek_polgarmester_pava_zsolt_peterffy_attila","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e94c211-8280-4200-baa9-78a534bac568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97188b2a-26a9-4d10-8f45-44f682c34e08","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_pecs_ellenzek_polgarmester_pava_zsolt_peterffy_attila","timestamp":"2019. október. 29. 20:44","title":"Pécs ellenzéki polgármestere szerint a fideszes városvezetés 23 milliárdos adósságot hagyott hátra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"694bab6f-4bca-4071-b626-6519811ccc1c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az olasz-amerikai Fiat-Chrysler fúzióról kezdett tárgyalásokat a francia PSG-csoporttal.\r

","shortLead":"Az olasz-amerikai Fiat-Chrysler fúzióról kezdett tárgyalásokat a francia PSG-csoporttal.\r

","id":"20191030_Uj_autoipari_oriasceg_johet_letre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=694bab6f-4bca-4071-b626-6519811ccc1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008956ba-8a3b-4e03-852c-531522eb820b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_Uj_autoipari_oriasceg_johet_letre","timestamp":"2019. október. 30. 06:18","title":"Új autóipari óriáscég jöhet létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8837f2e5-0414-48bb-9763-66c62c62189d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Az az értelmiségi és politikai elit, amelyik most a nyugati országok 21. századi liberalizmusát jelenti, valójában marxista”, és valójában mindig is megengedők voltak a kommunizmussal szemben, állítja a történész.","shortLead":"„Az az értelmiségi és politikai elit, amelyik most a nyugati országok 21. századi liberalizmusát jelenti, valójában...","id":"20191029_Schmidt_Maria_szerint_a_liberalizmus_valojaban_marxizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8837f2e5-0414-48bb-9763-66c62c62189d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f81193-da2f-479d-a29a-e67782913d26","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Schmidt_Maria_szerint_a_liberalizmus_valojaban_marxizmus","timestamp":"2019. október. 29. 09:55","title":"Schmidt Mária szerint a liberalizmus valójában marxizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f548f4-34ba-457d-808b-80624c06d3ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs konfliktus a háttérben - magyarázta Vona a döntését.","shortLead":"Nincs konfliktus a háttérben - magyarázta Vona a döntését.","id":"20191029_Vona_Gabor_kilepett_a_Jobbikbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8f548f4-34ba-457d-808b-80624c06d3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b99e80-bf88-4517-99c3-80e9340bcfcf","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Vona_Gabor_kilepett_a_Jobbikbol","timestamp":"2019. október. 29. 14:29","title":"Vona Gábor kilépett a Jobbikból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f76205c8-253a-4975-af27-a9cc341981fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem adott elsőbbséget kanyarodás közben az autós, két vétlen sofőr szenvedett súlyos sérülést. Az ügyben vádat emeltek.","shortLead":"Nem adott elsőbbséget kanyarodás közben az autós, két vétlen sofőr szenvedett súlyos sérülést. Az ügyben vádat emeltek.","id":"20191029_Maradando_fogyatekossagot_okozott_a_gondatlan_sofor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f76205c8-253a-4975-af27-a9cc341981fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096dab8b-a571-4f57-941f-0536839aa28e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191029_Maradando_fogyatekossagot_okozott_a_gondatlan_sofor","timestamp":"2019. október. 29. 08:36","title":"Maradandó fogyatékosságot okozott a gondatlan sofőr a vétlen autósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73c12cb6-a380-4c23-bde1-273b5143b248","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások minisztere szerint az orvoshiány is enyhül, pedagógushiány pedig egyáltalán nincs. ","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere szerint az orvoshiány is enyhül, pedagógushiány pedig egyáltalán nincs. ","id":"20191030_Kasler_Nincs_pedagogushiany_veget_ert_a_velemenydiktatura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73c12cb6-a380-4c23-bde1-273b5143b248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5e7fd9-80d4-44a4-b662-7d02cefcc171","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Kasler_Nincs_pedagogushiany_veget_ert_a_velemenydiktatura","timestamp":"2019. október. 30. 08:36","title":"Kásler: Nincs pedagógushiány és véget ért a véleménydiktatúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a04665f-1d66-4544-8664-941ec9c6ba0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik a 2010 óta tartó hagyomány: idén is találkozik Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin. A magyar kormányfő és az orosz elnök közös sajtótájékoztatón számol be a tárgyalások eredményeiről, legalábbis azokról, amiket a nyilvánosságnak szánnak. ","shortLead":"Folytatódik a 2010 óta tartó hagyomány: idén is találkozik Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin. A magyar kormányfő és...","id":"20191030_Most_kiderul_mirol_targyalt_Orban_es_Putyin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a04665f-1d66-4544-8664-941ec9c6ba0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eca9208-d3b5-4b9d-8297-0fc08e1e538e","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Most_kiderul_mirol_targyalt_Orban_es_Putyin","timestamp":"2019. október. 30. 17:00","title":"Orbán Viktor: Egyensúlytalan a helyzet a magyarok és az oroszok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16e5a12-5fad-454e-b2e0-e4b6f29db75c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ideiglenes állomáshelyükön nem maradhatnak a téli időszakban.","shortLead":"Ideiglenes állomáshelyükön nem maradhatnak a téli időszakban.","id":"20191030_gripen_vadaszgep_kecskemet_papa_honvedseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e16e5a12-5fad-454e-b2e0-e4b6f29db75c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47033c0f-d849-4d7e-bd0c-e0a10feec694","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_gripen_vadaszgep_kecskemet_papa_honvedseg","timestamp":"2019. október. 30. 14:41","title":"Sürgősen otthont kell találni a honvédség Gripenjeinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]