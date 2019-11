Az európai válaszadók 57 százaléka nézett már olyan tévéműsort, amely aktívan befolyásolta a szociális kérdésekről alkotott véleményét, mint például a klímaváltozás, a szegénység, a gazdasági egyenlőtlenségek vagy a negatív diszkrimináció. A BBC A kék bolygó című sorozatának kapcsán a kutatásban résztvevők 83 százaléka vallotta: a dokusorozat arra ösztönözte, hogy változtasson életvitelén, például kevesebb egyszerhasználatos műanyagot használjon.

A jelenkori kérdéseket feldolgozó tartalmak iránti érdeklődés kiemelkedően magas, a megkérdezett európaiak kétharmada szeretne több, aktuális történésekkel foglalkozó műsort látni. Az informatív adások általánosságban is egyre népszerűbbek, a válaszadók 56 százaléka a dokumentumfilmeket nevezte meg, mint a legtöbbet fejlődött műfajt. A közbeszédbe is bekerülő "fake news", azaz álhír kifejezés és a hírműsorokba fektetett bizalom csökkenése ellenére a hírmédia, azon belül is a tévéhíradó továbbra is fontos műfaj Európában, a kutatásban résztvevő európai tévénézők közel háromnegyede (74%) számára továbbra is a tévé az egyik legfontosabb hírforrás.

© László Ferenc

A tartalommal együtt a nézők is folyamatosan alakulnak. A kutatásban résztvevők 73 százaléka szerint a tévé segítette valamely képességük fejlesztését. Van, aki új nyelvet tanult meg, vagy új sportot próbált ki, esetleg önkéntesmunkába kezdett a műsorok hatására. A válaszadók negyede választott olyan új úticélt magának a tévében látottak alapján, amelyre korábban nem gondolt volna, 38 százalékuk pedig más kultúrák receptjeit is kipróbálná. Ez a szám 41 százalékra emelkedik az okostévé felhasználók körében, ez is jól mutatja az internetelérés és az okos funkciók hatását a felhasználói élményre – írja közleményében a Samsung.

A kutatás megmutatta, hogy a tévénézés még mindig elsősorban társas élmény. A válaszadók fele szerint a közös tévézés valódi családi program. Az európaiak több mint harmadának (34 százalék) van olyan közös emléke szeretteivel, amely a tévéhez kötődik, például jelentős sportesemények közvetítései vagy fontos híradások. A válaszadók negyede építi személyes kapcsolatait a televízió mellett legalább havi rendszerességgel.

De a televízió mint eszköz hatása nagyobb távolságokat is áthidalhat: az európaiak 44 százaléka szerint a faji és etnikai reprezentáció drasztikusan javult a tévéadásokban az elmúlt 5 évben. A tengerentúli adások egyre szélesebb körű elterjedésével az európaiak 40 százaléka szerint a tévé segít az idegen kultúrák megismerésében.

