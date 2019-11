Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e308418-40e5-43f9-a65b-f9f2732ce61e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legtöbb kínai elektromos autótól eltérően ez a mintegy 8 millió forintos modell hozzánk is el fog jutni.","shortLead":"A legtöbb kínai elektromos autótól eltérően ez a mintegy 8 millió forintos modell hozzánk is el fog jutni.","id":"20191112_ime_az_elso_kinai_villanyauto_ami_meghodithatja_europat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e308418-40e5-43f9-a65b-f9f2732ce61e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0fa6728-fd80-46d9-8d51-ea89b74cc73f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191112_ime_az_elso_kinai_villanyauto_ami_meghodithatja_europat","timestamp":"2019. november. 12. 11:21","title":"Íme az első kínai villanyautó, ami meghódíthatja Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f93dbde-39b5-4ef7-b03d-28899b468dda","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hagyományos helyszínek mellett falusi karácsonnyal, jurtával és vegán karácsonyi vásárral is készül az adventi időszakra az osztrák főváros. A messze földön híres Christkindlmarkt karácsonyfáján november 16-án ragyognak fel az ünnepi fények.\r

\r

","shortLead":"A hagyományos helyszínek mellett falusi karácsonnyal, jurtával és vegán karácsonyi vásárral is készül az adventi...","id":"20191112_Iden_is_Becs_lesz_a_karacsonyi_vasarok_fovarosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f93dbde-39b5-4ef7-b03d-28899b468dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9507a00e-1f02-49ac-9035-bf9ccb1815b0","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Iden_is_Becs_lesz_a_karacsonyi_vasarok_fovarosa","timestamp":"2019. november. 12. 14:59","title":"Ez várja Bécsben, ha karácsonyi vásározni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4248fa-44b9-4b8f-bbee-74b98a0c030d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azzal magyarázzák, hogy a szervezet folyamatos és hatékony vezetésének biztosításához szükségessé vált a csoport megszüntetése és már újjá is alakultak.","shortLead":"Azzal magyarázzák, hogy a szervezet folyamatos és hatékony vezetésének biztosításához szükségessé vált a csoport...","id":"20191112_Feloszlattak_a_pecsi_Fidelitast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d4248fa-44b9-4b8f-bbee-74b98a0c030d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b16258-45b5-4791-9015-004a151cd296","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Feloszlattak_a_pecsi_Fidelitast","timestamp":"2019. november. 12. 17:29","title":"Feloszlatták a pécsi Fidelitast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e256bf98-c248-4d75-b600-ad05a7bd0f62","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jövő héten bemutatkozik a modell, amelynek közzétették az árát is. ","shortLead":"Jövő héten bemutatkozik a modell, amelynek közzétették az árát is. ","id":"20191111_65_milliorol_indul_az_Aston_Martin_SUV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e256bf98-c248-4d75-b600-ad05a7bd0f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86f94fc-9b0a-4dc3-9d6c-ad00f8fe81c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20191111_65_milliorol_indul_az_Aston_Martin_SUV","timestamp":"2019. november. 11. 17:12","title":"65 millió forint környékén lesz az első Aston Martin SUV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67297683-3023-47fa-992b-52195165f967","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy \"furcsa\", szokatlanul nagy állat mumifikált tetemét találták meg ásatások során egyiptomi régészek a Kairótól délre fekvő, nekropoliszáról és lépcsős piramisáról híres Szakkarában.","shortLead":"Egy \"furcsa\", szokatlanul nagy állat mumifikált tetemét találták meg ásatások során egyiptomi régészek a Kairótól délre...","id":"20191112_egyiptom_szakkara_nagy_mumia_allat_mumifikalt_teteme_dns_vizsgalat_oroszlan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67297683-3023-47fa-992b-52195165f967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9bbbf8-5c26-4916-a5b4-a1b135e424b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_egyiptom_szakkara_nagy_mumia_allat_mumifikalt_teteme_dns_vizsgalat_oroszlan","timestamp":"2019. november. 12. 19:03","title":"Egy szokatlanul nagy állat múmiájára bukkantak Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb7e87f-d839-494b-bfdc-c393091c8e31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kelemen Hunor (RMDSZ) közel négy százalékos eredményt ért el az elnökválasztás első fordulójában.","shortLead":"Kelemen Hunor (RMDSZ) közel négy százalékos eredményt ért el az elnökválasztás első fordulójában.","id":"20191111_Iohannis_nyert_Romaniaban_az_elso_reszeredmenyek_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bb7e87f-d839-494b-bfdc-c393091c8e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac9d8b9-47e8-4e2f-8355-dde216f2c4c7","keywords":null,"link":"/vilag/20191111_Iohannis_nyert_Romaniaban_az_elso_reszeredmenyek_szerint","timestamp":"2019. november. 11. 08:03","title":"Iohannis magabiztosan nyert Romániában az első részeredmények szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ca46e8-6077-431c-b57a-9617abaae62e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kották akár 67 millió forintnyi eurót is érhetnek. Mozart 16 évesen írta őket.","shortLead":"A kották akár 67 millió forintnyi eurót is érhetnek. Mozart 16 évesen írta őket.","id":"20191111_mozart_kezirat_kotta_parizs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43ca46e8-6077-431c-b57a-9617abaae62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f222fe43-f78a-4383-830e-59e414abe0c3","keywords":null,"link":"/kultura/20191111_mozart_kezirat_kotta_parizs","timestamp":"2019. november. 11. 18:50","title":"Mozart egyik kéziratát árverezik el Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Levelet kaptak pénteken a fenntartótól a kórházigazgatók, amelyben arról értesítették őket, hogy gyakorlatilag létszámstop lépett életbe az egészségügyben – írja a Népszava.","shortLead":"Levelet kaptak pénteken a fenntartótól a kórházigazgatók, amelyben arról értesítették őket, hogy gyakorlatilag...","id":"20191112_egeszsegugy_letszamstop_megbizasi_szerzodes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe3bca8-dcdd-4b81-9ddc-c3f0aa3718ae","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_egeszsegugy_letszamstop_megbizasi_szerzodes","timestamp":"2019. november. 12. 08:11","title":"Gyakorlatilag létszámstop lépett életbe az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]