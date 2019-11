Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"142e8e51-96b0-455f-8b67-bf30cc94c8f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás gyártó praktikus családi autójának ezen kivitele igen komoly menetteljesítményekkel büszkélkedhet.","shortLead":"A négykarikás gyártó praktikus családi autójának ezen kivitele igen komoly menetteljesítményekkel büszkélkedhet.","id":"20191118_dizel_kombi_es_mellesleg_kozel_400_loeros_ez_az_uj_abt_audi_s4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=142e8e51-96b0-455f-8b67-bf30cc94c8f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe45807-4b57-4f0f-bbd6-d58742ad38c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191118_dizel_kombi_es_mellesleg_kozel_400_loeros_ez_az_uj_abt_audi_s4","timestamp":"2019. november. 18. 06:41","title":"Dízel, kombi és mellesleg közel 400 lóerős ez az új Audi S4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben ketten megsérültek, a forgalmat leterelik az autóútról.","shortLead":"A balesetben ketten megsérültek, a forgalmat leterelik az autóútról.","id":"20191118_Tomegbaleset_tortent_az_M0ason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ef9523-4b3e-4a93-adda-244bfdc68056","keywords":null,"link":"/cegauto/20191118_Tomegbaleset_tortent_az_M0ason","timestamp":"2019. november. 18. 10:38","title":"Tömegbaleset történt az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae563d8-1537-4200-8d66-2c1fd325b22e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A videón jól látni, milyen komoly tempóval érkezett a villamos, amely elé az autó már akkor kihajtott, amikor még nem is volt neki zöld a lámpa.","shortLead":"A videón jól látni, milyen komoly tempóval érkezett a villamos, amely elé az autó már akkor kihajtott, amikor még nem...","id":"20191118_Videon_a_reggeli_baleset_amikor_villamos_ele_hajtott_az_autos_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ae563d8-1537-4200-8d66-2c1fd325b22e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7da848-61af-4680-986e-0c058906d741","keywords":null,"link":"/cegauto/20191118_Videon_a_reggeli_baleset_amikor_villamos_ele_hajtott_az_autos_Budapesten","timestamp":"2019. november. 18. 14:41","title":"Videón a reggeli baleset, amikor villamos elé hajtott az autós Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ilyen még nem volt.","shortLead":"Ilyen még nem volt.","id":"20191118_bankhitel_lakossag_keszpenzallomany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0cddf5-943c-48ec-a544-798c91b9985d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191118_bankhitel_lakossag_keszpenzallomany","timestamp":"2019. november. 18. 18:21","title":"Átlépte a lakosság készpénzállománya az 5000 milliárd forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"609cdc9c-b250-4149-8a14-be4ff64212e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Musk egyszer azt mondta, hogy minden tudásuk mindenkié, az Xpeng kínai autógyártó vállalat pedig ki is használja ezt. ","shortLead":"Elon Musk egyszer azt mondta, hogy minden tudásuk mindenkié, az Xpeng kínai autógyártó vállalat pedig ki is használja...","id":"20191118_A_Xiaomi_telefongyarto_penzeli_a_kinai_Tesla_klont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=609cdc9c-b250-4149-8a14-be4ff64212e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e9ea82c-ade6-4af5-9531-4efebf7a9b91","keywords":null,"link":"/cegauto/20191118_A_Xiaomi_telefongyarto_penzeli_a_kinai_Tesla_klont","timestamp":"2019. november. 18. 12:35","title":"A Xiaomi telefongyártó pénzeli a kínai Tesla-klónt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc7a4f3-ddcf-440d-8a83-436756c71d04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Harmadik alkalommal is \"fegyverszünetet\" köt a Huaweijel az Egyesült Államok. Az időtartam most is 90 nap.","shortLead":"Harmadik alkalommal is \"fegyverszünetet\" köt a Huaweijel az Egyesült Államok. Az időtartam most is 90 nap.","id":"20191118_huawei_embargo_kina_kereskedelmi_haboru","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fc7a4f3-ddcf-440d-8a83-436756c71d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121819af-e303-4637-966e-ee7db3dfbdc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_huawei_embargo_kina_kereskedelmi_haboru","timestamp":"2019. november. 18. 21:03","title":"Újabb 90 napos kegyelmet kapott a Huawei Amerikától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai legfelsőbb bíróság átmeneti időre meggátolja Donald Trump amerikai elnök adóbevallásainak kiadását a képviselőháznak - jelentette be a döntést hétfőn John Roberts, az alkotmánybíróság szerepét ellátó szövetségi bíróság elnöke.","shortLead":"Az amerikai legfelsőbb bíróság átmeneti időre meggátolja Donald Trump amerikai elnök adóbevallásainak kiadását...","id":"20191118_Egyelore_titokban_maradnak_Trump_adobevallasai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe59672-f7dd-4f4f-8a02-3bdb04df110f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191118_Egyelore_titokban_maradnak_Trump_adobevallasai","timestamp":"2019. november. 18. 21:29","title":"Egyelőre titokban maradnak Trump adóbevallásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"810aebba-4551-44bd-b605-fb356d4e3188","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt év után visszakapta az engedélyét.","shortLead":"Öt év után visszakapta az engedélyét.","id":"20191117_Ujra_uzemel_a_harmashatarhegyi_repter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=810aebba-4551-44bd-b605-fb356d4e3188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570b04f7-dd0f-43f8-8597-cd144ee49898","keywords":null,"link":"/itthon/20191117_Ujra_uzemel_a_harmashatarhegyi_repter","timestamp":"2019. november. 17. 21:55","title":"Újra üzemel a hármashatárhegyi reptér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]