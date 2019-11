Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5520722-08b9-48ec-b817-fd9d49b72690","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Orbán Viktor inkább megnehezíti legalább hárommillió ember életét, csak nehogy az ellenzék a maga képére tudja formálni az irányítása alá került nagyvárosokat. Ezzel maga a miniszterelnök került kényszerpályára.","shortLead":"Orbán Viktor inkább megnehezíti legalább hárommillió ember életét, csak nehogy az ellenzék a maga képére tudja formálni...","id":"201947__kaloda_azellenzeknek__orbani_ravaszsagok__nepharag__onmegvezeto_autokrata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5520722-08b9-48ec-b817-fd9d49b72690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e31deaa-3a72-4d6d-b08c-c2837204a0c2","keywords":null,"link":"/360/201947__kaloda_azellenzeknek__orbani_ravaszsagok__nepharag__onmegvezeto_autokrata","timestamp":"2019. november. 21. 07:00","title":"Orbán keresi a fogást az ellenzéki városokon, de azok kicsusszanhatnak a szorításból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020039fc-80f2-490c-ab2b-3a756543e95f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi felhőszolgáltatás akár 50 GB-nyi, jól kezelhető tárhelyet kínál. Azonban van egy, nem is akármilyen feltétel ehhez.","shortLead":"Az alábbi felhőszolgáltatás akár 50 GB-nyi, jól kezelhető tárhelyet kínál. Azonban van egy, nem is akármilyen feltétel...","id":"20191120_50_gb_tarhely_ingyenes_kwiqflick","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=020039fc-80f2-490c-ab2b-3a756543e95f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736832a6-b56c-45d5-bd7f-e346f50ca3bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_50_gb_tarhely_ingyenes_kwiqflick","timestamp":"2019. november. 20. 12:03","title":"50 GB ingyentárhelyhez juthat, ha jó a rábeszélőképessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6927d625-2443-4ac4-a6f1-1fe54ebe97b5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Yorgen Fenechet luxusjachtján tartóztatta fel a máltai parti őrség. A 2017-ben meggyilkolt Daphne Caruana Galizia egy olyan ügyben nyomozott, amelyben Fenech cége érintett volt.\r

","shortLead":"Yorgen Fenechet luxusjachtján tartóztatta fel a máltai parti őrség. A 2017-ben meggyilkolt Daphne Caruana Galizia...","id":"20191120_maltai_ujsagiro_daphne_caruana_galizia_yorgen_fenech_rendorseg_merenylet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6927d625-2443-4ac4-a6f1-1fe54ebe97b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce4e549-37b5-41ff-ba5c-cd7a4a425589","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_maltai_ujsagiro_daphne_caruana_galizia_yorgen_fenech_rendorseg_merenylet","timestamp":"2019. november. 20. 15:26","title":"Letartóztattak egy dúsgazdag üzletembert a máltai újságírónő meggyilkolásának ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d88cb9-53e5-4787-bf97-0a35ef05ebd3","c_author":"Cz.F.","category":"kultura","description":"Soha nem készült még ennyi regény alapú mozgóképes adaptáció, mint most. Gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy ha egy könyv jó, rövid időn belül a képernyőn is láthatjuk. De kik és mi alapján döntenek arról, hogy milyen műből készüljön sorozat? Miért éhezünk olyannyira a történetekre? És min múlik, hogy sikeres-e egy adaptáció? ","shortLead":"Soha nem készült még ennyi regény alapú mozgóképes adaptáció, mint most. Gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy ha egy könyv...","id":"20191119_Belefulladunk_a_sorozatokba_es_elvezzuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82d88cb9-53e5-4787-bf97-0a35ef05ebd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c35cf3-e1b0-4683-a563-e427f15b8982","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_Belefulladunk_a_sorozatokba_es_elvezzuk","timestamp":"2019. november. 19. 17:33","title":"Belefulladunk a sorozatokba, és élvezzük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b67147-8323-4c01-8cf8-112476dc560d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai szenátus helyi idő szerint kedden este egyhangúlag megszavazta a tiltakozókat támogató és egyben Kínát az erőszak veszélyeire figyelmeztető törvényjavaslatot.\r

","shortLead":"Az amerikai szenátus helyi idő szerint kedden este egyhangúlag megszavazta a tiltakozókat támogató és egyben Kínát...","id":"20191120_Az_USA_a_hongkongi_tuntetok_melle_allt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78b67147-8323-4c01-8cf8-112476dc560d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93cceef-dfbb-43b1-bda0-8a57821f461b","keywords":null,"link":"/vilag/20191120_Az_USA_a_hongkongi_tuntetok_melle_allt","timestamp":"2019. november. 20. 06:02","title":"Az USA a hongkongi tüntetők mellé állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c98624-82c6-4b95-887e-dcddb79b1162","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Báró Wenckheim hazatér kapta az amerikai Nemzeti Könyvdíjat. ","shortLead":"A Báró Wenckheim hazatér kapta az amerikai Nemzeti Könyvdíjat. ","id":"20191121_Krasznahorkai_Laszlo_regenye_kapta_az_Egyesult_Allamok_legismertebb_irodalmi_dijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72c98624-82c6-4b95-887e-dcddb79b1162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93696a33-f4a7-4d14-a122-e2cf31c83c79","keywords":null,"link":"/kultura/20191121_Krasznahorkai_Laszlo_regenye_kapta_az_Egyesult_Allamok_legismertebb_irodalmi_dijat","timestamp":"2019. november. 21. 10:43","title":"Krasznahorkai regénye kapta az Egyesült Államok legismertebb irodalmi díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Katonai büntetőeljárás indult az Országos Rendőr-főkapitányság tábornoka ellen tett feljelentés ügyében. A Központi Nyomozó Főügyészség szerint katonai és testi épség elleni bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást.","shortLead":"Katonai büntetőeljárás indult az Országos Rendőr-főkapitányság tábornoka ellen tett feljelentés ügyében. A Központi...","id":"20191120_katonai_buntetoeljaras_ezredesno_vezerornagy_bantalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a70e487-8d6a-45d0-89e6-4be2732442b0","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_katonai_buntetoeljaras_ezredesno_vezerornagy_bantalmazas","timestamp":"2019. november. 20. 16:28","title":"Katonai büntetőeljárás indult a megvert ezredesnő ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"490b7a5c-bc48-47bc-b8e0-e14c6e9d308d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány üzent a Wales elleni vesztes mérkőzés után. ","shortLead":"A szövetségi kapitány üzent a Wales elleni vesztes mérkőzés után. ","id":"20191121_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott_uzenet_wales_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=490b7a5c-bc48-47bc-b8e0-e14c6e9d308d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbc2eadd-c8a6-4039-84be-f98215318713","keywords":null,"link":"/sport/20191121_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott_uzenet_wales_utan","timestamp":"2019. november. 21. 13:27","title":"Rossi: Soha, semmilyen esetben nem leszek akadály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]