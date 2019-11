Legalább két aktív, hűségidőben lévő és azonos ügyfélszámon lévő számlás Hiper-tarifa összevonásával alakítható HiperCsoport. Azon kívül, hogy a tagok innentől egymással ingyen beszélhetnek belföldön, a Hiper-tarifák számától függően különböző mértékű, automatikusan jóváírásra kerülő havidíjkedvezményben is részesülnek. Két előfizetés esetén 10%, három vagy több esetén 15% a kedvezmény mértéke minden, a csoportba bevont Hiper-előfizetésre.

[Ha telenoros, akkor érdemes tudni a szolgáltató karácsonyi ajándékáról: ha bekapcsolja, 3 napon át ingyen telefonálhat vagy korlátlanul netezhet.]

A szolgáltató közlése szerint a HiperCsoportba bevonhatók a számlás Telenor XS és S, valamint a feltöltőkártyás Hello Kártyás tarifacsomagok is. A csoport tagjaiként a számlásoknak díjmentesen, míg a kártyásoknak 1390 forint/30 nap időszaki díjért ingyenes és korlátlan csoporton belüli beszélgetés jár. Emellett egy otthoni internetes Hipernet Home+ előfizetés is bevonható a csoportba, amelyre így 20%, vagy – ha a csoportba három vagy több telenoros előfizetés tartozik – ákár 50% havidíjkedvezmény jár.

© Telenor Magyarország

A kedvezményekre jogosító HiperCsoport megalakítása személyesen a Telenor üzleteiben, vagy telefonos ügyfélszolgálatán kezdeményezhető legalább két, azonos ügyfélszámon lévő Hiper-előfizetés összevonásával – tájékoztatott a mobilcég. A csoporthoz akár 6 számlás, 3 kártyás és 1 otthoni Hipernet Home+ előfizetés is tartozhat.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.