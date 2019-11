Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de20b4ab-5fc3-49bc-a618-0eab43b689c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szlovák hatóságok körözték a járművet.","shortLead":"A szlovák hatóságok körözték a járművet.","id":"20191123_Lopott_luxus_Mercedes_akadt_fenn_Beregsuranynal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de20b4ab-5fc3-49bc-a618-0eab43b689c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ecb73d-79f4-48e5-a892-99927c11ab82","keywords":null,"link":"/cegauto/20191123_Lopott_luxus_Mercedes_akadt_fenn_Beregsuranynal","timestamp":"2019. november. 23. 09:42","title":"Lopott luxus Mercedes akadt fenn Beregsuránynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f756d134-0da8-43a9-b8e6-79fbadd65134","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A nemzeti méhészeti program részeként 2020-tól méhcsaládonként 500 helyett 1000 forint támogatás jár a méhészeknek – jelentette be az agrárminiszter.\r

","shortLead":"A nemzeti méhészeti program részeként 2020-tól méhcsaládonként 500 helyett 1000 forint támogatás jár a méhészeknek –...","id":"20191124_meheszek_nagyobb_allami_tamogaras_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f756d134-0da8-43a9-b8e6-79fbadd65134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3525e317-d664-46db-85c0-05f0e1a5782d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_meheszek_nagyobb_allami_tamogaras_2020","timestamp":"2019. november. 24. 13:42","title":"Megtámogatja az állam a vergődő méhészetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57fe9ae8-c5c7-48b5-8801-ada89b0afac0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvételek láttán egy régi híres kérdés jut az ember eszébe: de miért?\r

\r

","shortLead":"A felvételek láttán egy régi híres kérdés jut az ember eszébe: de miért?\r

\r

","id":"20191123_Unalmaban_vegigkarcolt_egy_autot_a_budai_Varban_a_rendorseg_keresi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57fe9ae8-c5c7-48b5-8801-ada89b0afac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b7d827-5a42-4e97-98b4-248670a22317","keywords":null,"link":"/cegauto/20191123_Unalmaban_vegigkarcolt_egy_autot_a_budai_Varban_a_rendorseg_keresi","timestamp":"2019. november. 23. 12:25","title":"Unalmában végigkarcolt egy autót a budai Várban, a rendőrség keresi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9cebe17-4d3d-49b2-a956-ef355e4575eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem tűrik, hogy a hősöket megszállóknak nevezzék csak azért, mert megszállnak egy másik országot.","shortLead":"Nem tűrik, hogy a hősöket megszállóknak nevezzék csak azért, mert megszállnak egy másik országot.","id":"20191122_Begyujtik_Torokorszagban_aki_kritizalja_a_sziriai_invaziot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9cebe17-4d3d-49b2-a956-ef355e4575eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9052956-fa02-422c-9b00-2fc1d0cbf90e","keywords":null,"link":"/vilag/20191122_Begyujtik_Torokorszagban_aki_kritizalja_a_sziriai_invaziot","timestamp":"2019. november. 22. 16:37","title":"Begyűjtik Törökországban, aki kritizálja a szíriai inváziót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5615bed-c795-412e-a5f1-6addf2da5b2b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Annegret Kramp-Karrenbauer még ma befejezné, ha erre kérnék. Merkel viszont percekig tartó tapsot kapott.","shortLead":"Annegret Kramp-Karrenbauer még ma befejezné, ha erre kérnék. Merkel viszont percekig tartó tapsot kapott.","id":"20191122_Lemondasarol_beszelt_a_CDU_vezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5615bed-c795-412e-a5f1-6addf2da5b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de94534-b264-4782-9e4b-9e4d0d9f9229","keywords":null,"link":"/vilag/20191122_Lemondasarol_beszelt_a_CDU_vezetoje","timestamp":"2019. november. 22. 14:27","title":"Lemondásáról beszélt a CDU vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f2e3d2-825d-4bfd-b729-2a56f4224eb8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"200 ezer forintot nyerhet el az a diák, aki EU-s egyetemre felvételizik, de egy ausztrál felvételihez 700 ezret is lehet szerezni az államtól egy most induló program segítségével.\r

\r

","shortLead":"200 ezer forintot nyerhet el az a diák, aki EU-s egyetemre felvételizik, de egy ausztrál felvételihez 700 ezret is...","id":"20191123_Tehetseges_magyar_diakok_kulfoldi_felvetelijet_tamogatja_az_allam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41f2e3d2-825d-4bfd-b729-2a56f4224eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c5f2f9-cf8c-4a12-a8d6-8f2397b08cba","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_Tehetseges_magyar_diakok_kulfoldi_felvetelijet_tamogatja_az_allam","timestamp":"2019. november. 23. 09:59","title":"Tehetséges magyar diákok külföldi felvételijét támogatja az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3347049-6931-4eff-9481-bf8fac811c2c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hárman meghaltak, heten megsebesültek egy rendőrőrsön egy drogtermelésről ismert megyében.\r

\r

","shortLead":"Hárman meghaltak, heten megsebesültek egy rendőrőrsön egy drogtermelésről ismert megyében.\r

\r

","id":"20191123_Gazpalackos_tamadasban_oltek_meg_rendoroket_Kolumbiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3347049-6931-4eff-9481-bf8fac811c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ac3746b-f859-4098-bfff-77d14f12d5dc","keywords":null,"link":"/vilag/20191123_Gazpalackos_tamadasban_oltek_meg_rendoroket_Kolumbiaban","timestamp":"2019. november. 23. 10:08","title":"Gázpalackos támadásban öltek meg rendőröket Kolumbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf601dbf-405f-4186-a0a0-d1d95f570097","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A fő ok, hogy túl későn diagnosztizálják a betegséget.","shortLead":"A fő ok, hogy túl későn diagnosztizálják a betegséget.","id":"20191122_1300_magyar_hal_meg_prosztatarakban_evente","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf601dbf-405f-4186-a0a0-d1d95f570097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efdaf67f-103f-4b82-999a-1866625baaca","keywords":null,"link":"/elet/20191122_1300_magyar_hal_meg_prosztatarakban_evente","timestamp":"2019. november. 22. 19:41","title":"1300 magyar hal meg prosztatarákban évente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]