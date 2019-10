Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db1072e2-6e03-4f86-9974-fcfd96a9bb4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós széles mosollyal fogadta az érkező Karácsonyt. ","shortLead":"Tarlós széles mosollyal fogadta az érkező Karácsonyt. ","id":"20191017_Video_Biciklivel_erkezett_Karacsony_a_Varoshazara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db1072e2-6e03-4f86-9974-fcfd96a9bb4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab741a62-aacb-408d-b26b-f5751722d9ca","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Video_Biciklivel_erkezett_Karacsony_a_Varoshazara","timestamp":"2019. október. 17. 10:10","title":"Videó: Karácsony biciklivel érkezett, Tarlós bőrdzsekiben fogadta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megerősítette a román Laura Codruta Kövesi kinevezését az Európai Ügyészség élére mindkét európai uniós társjogalkotó szerv, és ezzel hivatalossá vált, hogy ő lesz a hamarosan felálló intézmény első vezetője.","shortLead":"Megerősítette a román Laura Codruta Kövesi kinevezését az Európai Ügyészség élére mindkét európai uniós társjogalkotó...","id":"20191016_Hivatalos_Laura_Codruta_Kovesi_lesz_az_Europai_Ugyeszseg_vezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00597ec5-c2e5-488e-8b28-4971b9b2a24d","keywords":null,"link":"/vilag/20191016_Hivatalos_Laura_Codruta_Kovesi_lesz_az_Europai_Ugyeszseg_vezetoje","timestamp":"2019. október. 16. 20:14","title":"Hivatalos: Laura Codruta Kövesi lesz az Európai Ügyészség vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"597eee16-cef5-4d11-aadf-d56ab7f66d5a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Scuderia Ferrari 90 éves, a versenycsapat az évfordulóra készített hibridet, van is hangja, de talán nem az igazi.","shortLead":"A Scuderia Ferrari 90 éves, a versenycsapat az évfordulóra készített hibridet, van is hangja, de talán nem az igazi.","id":"20191017_Video_Ferrari_SF_90","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=597eee16-cef5-4d11-aadf-d56ab7f66d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42fc1754-8f2b-4ac9-861d-4077f40c6008","keywords":null,"link":"/cegauto/20191017_Video_Ferrari_SF_90","timestamp":"2019. október. 17. 10:21","title":"Pont úgy \"üvölt\" az új top Ferrari, ahogy egy hibridtől várni lehet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c202c3-52e8-478b-9410-99899bc02815","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy számítógépes algoritmus a semmiből gyárt le reklámokban és a médiában illusztrációs célokra gyakran használt úgynevezett stock fotókat, ráadásul ingyen.","shortLead":"Egy számítógépes algoritmus a semmiből gyárt le reklámokban és a médiában illusztrációs célokra gyakran használt...","id":"20191016_mesterseges_intelligencia_stock_foto_illusztracio_portre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48c202c3-52e8-478b-9410-99899bc02815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f019ec2e-1c52-4b0f-85f6-0fbb8aeaa7be","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_mesterseges_intelligencia_stock_foto_illusztracio_portre","timestamp":"2019. október. 16. 10:33","title":"Az alábbi képeken látható emberekben egy közös: nem léteznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"637e66ee-33f9-4eb2-9f99-971df4ce8095","c_author":"Gomperz Tamás","category":"velemeny","description":"A győri pillangóhatás és az önkormányzati választások. ","shortLead":"A győri pillangóhatás és az önkormányzati választások. ","id":"20191017_Gomperz_Szex_hazugsag_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=637e66ee-33f9-4eb2-9f99-971df4ce8095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfdaec71-3838-433f-a1d6-d1334a7e53ff","keywords":null,"link":"/velemeny/20191017_Gomperz_Szex_hazugsag_video","timestamp":"2019. október. 17. 14:10","title":"Gomperz: Szex, hazugság, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08edbe69-c7fc-4246-982a-de1b88465895","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"December 16-tól már nem lehet hivatalos helyről alkalmazást letölteni a Windows Phone 8.1-es okostelefonokra, így a Microsoft azt ajánlja, aki teheti, frissítse az operációs rendszert. Sok értelme viszont annak sem lesz.","shortLead":"December 16-tól már nem lehet hivatalos helyről alkalmazást letölteni a Windows Phone 8.1-es okostelefonokra...","id":"20191017_windows_phone_81_aruhaz_leallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08edbe69-c7fc-4246-982a-de1b88465895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3566d375-597f-482f-b234-0a7637981ee7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_windows_phone_81_aruhaz_leallitas","timestamp":"2019. október. 17. 11:33","title":"Az utolsó döfést is beviszi a Microsoft, lelövik a Windows Phone 8.1 alkalmazásboltját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a48145-6134-4031-90e6-a1e1584dbe3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választás után a Hit Gyülekezetének vezető lelkésze a kormány keresztény propagandája ellen szólt és egy újabb 2010-et sem tart kizártnak, csak fordított szerepekkel.","shortLead":"Az önkormányzati választás után a Hit Gyülekezetének vezető lelkésze a kormány keresztény propagandája ellen szólt és...","id":"20191016_Nemeth_Sandor_Lehet_2_ev_mulva_egy_olyan_fordulat_fog_tortenni_mint_2010ben_csak_forditva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9a48145-6134-4031-90e6-a1e1584dbe3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7feb099e-9280-47db-a942-afd365518b83","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Nemeth_Sandor_Lehet_2_ev_mulva_egy_olyan_fordulat_fog_tortenni_mint_2010ben_csak_forditva","timestamp":"2019. október. 16. 16:30","title":"Németh Sándor: Lehet, 2 év múlva egy olyan fordulat fog történni, mint 2010-ben, csak fordítva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"253dfdf7-7a63-47b8-a5eb-91c77a5ec477","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Április óta tartó elnökségének első komoly válsághelyzetét kell kezelnie Volodimir Zelenszkij ukrán államfőnek, aki a helyi nacionalisták szerint kapitulációval felérő kompromisszumokra készül a szakadárok kezén lévő kelet-ukrajnai területek látszólagos reintegrációjáért.","shortLead":"Április óta tartó elnökségének első komoly válsághelyzetét kell kezelnie Volodimir Zelenszkij ukrán államfőnek, aki...","id":"201942__zelenszkij_beketerve__oligarchak__nacionalistak__mezeshetek_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=253dfdf7-7a63-47b8-a5eb-91c77a5ec477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a8a3a0-c244-4e1d-8aae-043f720e83bd","keywords":null,"link":"/360/201942__zelenszkij_beketerve__oligarchak__nacionalistak__mezeshetek_utan","timestamp":"2019. október. 18. 07:00","title":"Az új ukrán elnök nemcsak sokat beszél, de cselekszik is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]