Elkészült a terv, amely megmentheti az internetet a pusztulástól

Tim Berners-Lee hosszú ideje hangoztatja már, hogy az internet egy veszélyes hellyé vált, és nem úgy működik, ahogyan szerinte kellene. A kijelentést bárkitől nem tudnánk komolyan venni, azonban a világháló atyjaként ismert brit szakember nem akárki, így a szavait nem lehet figyelmen kívül hagyni. Berners-Lee ráadásul nem csak beszél, tenni is szeretne, hogy a net ismét biztonságos közeg legyen.

Az élő legenda már tavaly novemberben is egy átfogó új tervről beszélt, amely alapján ismét "normális" mederbe lehetne terelni a folyamatokat. A Contract for the Web elnevezésű projekt a kormányokat is sürgeti, hogy biztosítsák a hálózathoz való szabad és korlátlan hozzáférést, miközben csökkentik az álhírek és a gyűlöletbeszéd terjedését. A program a The Guardian cikke szerint mostanra összeállt.

Berners-Lee 2009-ben megalapított World Wide Web Alapítványa hétfőn közzétette a terv fontosabb pontjait, amely három csoportnak, a kormányoknak, a cégeknek és az állampolgároknak ad "feladatot". Nem határidős dolgokról van szó, sokkal inkább egy szabályrendszer követéséről, amely megálljt parancsol a politikai manipulációnak, a hamis hírek terjedésének és a folyamatos adatgyűjtésnek.

Berners-Lee szerint muszáj betartanunk ezeket a pontokat, különben egy digitális disztópiába kerülünk.

A projekttel számos technológia céget (összesen egyébként több mint 150 szervezetet), köztük a Facebookot és a Google-t is sikerült megnyernie a szakembernek. A világháló atyja szerint fontos, hogy ők is az asztalnál legyenek, amikor a net jövőjéről beszélünk. "Együtt kell cselekedjünk és nem holnap, hanem most" – írta Berners-Lee.

A szabályok követése mellett Berners-Lee és csapata azt is előírta a támogatóknak, hogy dolgozzanak ki új stratégiákat, amelyek az internet védelmét szolgálják. Ezeket nem csupán el kell készíteniük, hanem – mintha házi feladat lenne ؘ– be is kell mutatniuk. "Radikális változtatásra van szükség, és mindenkinek cselekednie kell, aki hatalommal bír a jövő felett" – mondta a The New York Timesban megjelent nyilatkozata szerint Tim Berners-Lee.

A Facebookot és a Google-t legutóbb az Amnesty International, a világ egyik legismertebb emberi jogi szervezete, valamint Sacha Baron Cohen színész-humorista is kritizálta.

