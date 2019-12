Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59e7f673-f15f-4313-8e20-bc266585cbfd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az orvosoknak adott esetben érdemes gondolniuk rá, hogy egy ritka betegség nemcsak szárnyastenyésztőket, állatkereskedőket vagy papagájtulajdonosokat fenyeget, hanem a hagyományos ágynemű híveit is.","shortLead":"Az orvosoknak adott esetben érdemes gondolniuk rá, hogy egy ritka betegség nemcsak szárnyastenyésztőket...","id":"201948_veszelyes_agynemu_ha_pihen_pihen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59e7f673-f15f-4313-8e20-bc266585cbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23daa7cb-3a7a-4cc6-b494-9759886453ef","keywords":null,"link":"/360/201948_veszelyes_agynemu_ha_pihen_pihen","timestamp":"2019. december. 01. 16:30","title":"Nem értették az orvosok, miért van tüdőgyulladása – aztán megkérdezték, mivel alszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e175709a-68f0-47c5-a7a1-0b4146c32495","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Most már biztos, hogy januárig marad. ","shortLead":"Most már biztos, hogy januárig marad. ","id":"20191201_Bejelentette_lemondasat_a_maltai_miniszterelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e175709a-68f0-47c5-a7a1-0b4146c32495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f254d776-a0b2-427d-ba71-096b801864b2","keywords":null,"link":"/vilag/20191201_Bejelentette_lemondasat_a_maltai_miniszterelnok","timestamp":"2019. december. 01. 20:59","title":"Bejelentette lemondását a máltai miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e3bb4b-0352-46d9-93ee-63877db1345e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy terjesztőt még keresnek a nyomozók.","shortLead":"Egy terjesztőt még keresnek a nyomozók.","id":"20191201_kabitoszer_amfetamin_rendorseg_diler_elfogas_korozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50e3bb4b-0352-46d9-93ee-63877db1345e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f8b7db-9153-4f19-9595-d13b33674a7c","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_kabitoszer_amfetamin_rendorseg_diler_elfogas_korozes","timestamp":"2019. december. 01. 09:45","title":"Hat dílert és 32 kiló amfetamint fogott a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4379ff3-910d-4116-9468-d8f9fb2d28dc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint ezer környezetvédő három, Németország keleti részén lévő szénbányánál is áttörte a rendőrségi sorfalat. A tiltakozók megbénították a bányákból kivezető vasúti forgalmat is, s több helyen összetűzések törtek ki a demonstrálók és az egyenruhások között.","shortLead":"Több mint ezer környezetvédő három, Németország keleti részén lévő szénbányánál is áttörte a rendőrségi sorfalat...","id":"20191130_Szenbanyakat_ostromoltak_meg_a_nemet_klimavedok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4379ff3-910d-4116-9468-d8f9fb2d28dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4880d6c0-1237-4c29-b87e-c30817de416e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Szenbanyakat_ostromoltak_meg_a_nemet_klimavedok","timestamp":"2019. november. 30. 14:40","title":"Szénbányákat ostromoltak meg a német klímavédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Respekt egyik forrása azt mondta: Babis tevékenysége sérti a cseh és az európai jogrendet is.\r

","shortLead":"A Respekt egyik forrása azt mondta: Babis tevékenysége sérti a cseh és az európai jogrendet is.\r

","id":"20191201_Osszeferhetetlenseg_Europai_Bizottsag_Andrej_Babis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e7f85b-50fa-40ef-9abe-f6d1f2dee3ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191201_Osszeferhetetlenseg_Europai_Bizottsag_Andrej_Babis","timestamp":"2019. december. 01. 21:41","title":"Egy cseh lap szerint összeférhetetlenséget állapított meg az Európai Bizottság Andrej Babisnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az áldozatok mindannyian tunéziaiak. ","shortLead":"Az áldozatok mindannyian tunéziaiak. ","id":"20191201_Szakadekba_zuhant_egy_busz_Tuneziaban_sokan_meghaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa45886-6faa-41ed-ae7a-ff7991e7a9dc","keywords":null,"link":"/vilag/20191201_Szakadekba_zuhant_egy_busz_Tuneziaban_sokan_meghaltak","timestamp":"2019. december. 01. 16:58","title":"Szakadékba zuhant egy busz Tunéziában, sokan meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1faadcfc-d9c7-40a0-9816-991866a07811","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A drónjairól ismert kínai vállalat, a DJI még tavaly nyújtott be egy szabadalmat egy különleges okosóráról. Hogy a szabadalom meg is valósul, azt már valós fotók bizonyítják.","shortLead":"A drónjairól ismert kínai vállalat, a DJI még tavaly nyújtott be egy szabadalmat egy különleges okosóráról...","id":"20191130_dji_dronvezerlo_okosora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1faadcfc-d9c7-40a0-9816-991866a07811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fac093d-db6d-446b-8d74-11bcafba5584","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_dji_dronvezerlo_okosora","timestamp":"2019. november. 30. 16:03","title":"Mutatjuk a spéci órát, amellyel már drónt is lehet vezérelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a630604c-a7ad-4075-9146-ef86d01a3c79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itt a szavazás eredménye.","shortLead":"Itt a szavazás eredménye.","id":"20191201_mob_olimpiai_csapat_arculat_szarvas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a630604c-a7ad-4075-9146-ef86d01a3c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808b2550-48ce-4028-b7e2-b8145431c4ae","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_mob_olimpiai_csapat_arculat_szarvas","timestamp":"2019. december. 01. 12:20","title":"Olvasóinknak az olimpiai csapat arculatáról is Mészáros Lőrinc jut az eszébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]