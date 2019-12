Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72c065b9-7833-42dc-b563-909a43f1b046","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz, az ellenzéki pártok jelöltje és egy vlogger mellé bejelentkezett egy önkormányzati képviselő is győri polgármesternek.","shortLead":"A Fidesz, az ellenzéki pártok jelöltje és egy vlogger mellé bejelentkezett egy önkormányzati képviselő is győri...","id":"20191205_Mar_negyen_is_elfoglalnak_Borkai_Zsolt_meguresedett_szeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72c065b9-7833-42dc-b563-909a43f1b046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca5a0f5-60c6-4fe0-b6df-bf93d5df8d4d","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Mar_negyen_is_elfoglalnak_Borkai_Zsolt_meguresedett_szeket","timestamp":"2019. december. 05. 09:58","title":"Már négyen is elfoglalnák Borkai Zsolt megüresedett székét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3342344-5d6c-4359-b899-69aa42d1337c","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Az új magyar romkom lehetne a filmkritikusi szakma kis magyar „Pop, csajok satöbbije”. De nem lett az. Kritika. ","shortLead":"Az új magyar romkom lehetne a filmkritikusi szakma kis magyar „Pop, csajok satöbbije”. De nem lett az. Kritika. ","id":"20191205_A_Seveled_abban_a_leggyengebb_amiben_a_legjobbnak_kene_lennie","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3342344-5d6c-4359-b899-69aa42d1337c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ed1ee4-77de-4738-a4a1-bf28388c25f5","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_A_Seveled_abban_a_leggyengebb_amiben_a_legjobbnak_kene_lennie","timestamp":"2019. december. 05. 14:30","title":"A Seveled abban a leggyengébb, amiben a legjobbnak kéne lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokadik alkalommal sem változtatott a Facebookon terjedő álhírek és politikusi hazugságok kapcsán alkotott véleményéről Mark Zuckerberg.","shortLead":"Sokadik alkalommal sem változtatott a Facebookon terjedő álhírek és politikusi hazugságok kapcsán alkotott véleményéről...","id":"20191204_mark_zuckerberg_alhir_politikus_hazugsag_facebook_cbs_this_morning","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d54f7c5-ea11-4a8b-b4dc-708536ed4dad","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_mark_zuckerberg_alhir_politikus_hazugsag_facebook_cbs_this_morning","timestamp":"2019. december. 04. 12:03","title":"Mark Zuckerberg: Nem a hazudozó politikusokkal van a baj, hanem a hiszékeny emberekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62bade1f-f4a0-4350-8f2d-8488d99ec710","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fontos üzenete is van a videónak.","shortLead":"Fontos üzenete is van a videónak.","id":"20191205_A_keteves_Arthurral_hoditotta_meg_a_vasarlok_szivet_egy_walesi_kisbolt_karacsonyi_reklamja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62bade1f-f4a0-4350-8f2d-8488d99ec710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e3de9c0-1708-436e-866c-38f1247909e9","keywords":null,"link":"/elet/20191205_A_keteves_Arthurral_hoditotta_meg_a_vasarlok_szivet_egy_walesi_kisbolt_karacsonyi_reklamja","timestamp":"2019. december. 05. 11:52","title":"A kétéves Arthurral hódította meg a vásárlók szívét egy walesi kisbolt karácsonyi reklámja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54cb668-3d4d-4e9f-8a68-230433582b22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rossz fényviszonyok miatt nem annyira látni, mi szaladt át az úton a többi őzzel, de mintha az is őz volna – csak éppen hófehér.","shortLead":"A rossz fényviszonyok miatt nem annyira látni, mi szaladt át az úton a többi őzzel, de mintha az is őz volna – csak...","id":"20191205_albino_oz_sopron_albinizmus_pigmentacio_hianya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d54cb668-3d4d-4e9f-8a68-230433582b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dbac28-e7ca-444b-8fa6-2d4f69a0fedc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_albino_oz_sopron_albinizmus_pigmentacio_hianya","timestamp":"2019. december. 05. 10:33","title":"Ritka, albínó őzet láthattak Sopron környékén – vagy valami mást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac710a44-5468-4a07-84e8-507e53cd484f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A BolaWrapot lézerrel szerelték fel, amúgy gombnyomásra lekötözi a rosszfiúkat.","shortLead":"A BolaWrapot lézerrel szerelték fel, amúgy gombnyomásra lekötözi a rosszfiúkat.","id":"20191205_bolawrap_batman_fegyver_los_angeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac710a44-5468-4a07-84e8-507e53cd484f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb4f914-2186-4a36-9e90-df11000ec5d0","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_bolawrap_batman_fegyver_los_angeles","timestamp":"2019. december. 05. 10:14","title":"Batman-fegyvert kapnak a rendőrök Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae96921-f0d0-4a9a-8209-dd0d289fb76c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Burján Csaba az Instagramra posztolt egy képet, amin a F*ckin China felirat volt olvasható. Sanghajban már jégre sem léphet, a szövetség pedig fegyelmi eljárást kezdeményezett.","shortLead":"Burján Csaba az Instagramra posztolt egy képet, amin a F*ckin China felirat volt olvasható. Sanghajban már jégre sem...","id":"20191203_Hatalmas_botrany_lett_abbol_hogy_a_magyar_olimpiai_bajnok_Kinat_szidta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eae96921-f0d0-4a9a-8209-dd0d289fb76c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764995d2-e776-469c-aef4-f77dd3e00200","keywords":null,"link":"/sport/20191203_Hatalmas_botrany_lett_abbol_hogy_a_magyar_olimpiai_bajnok_Kinat_szidta","timestamp":"2019. december. 03. 22:03","title":"Hatalmas botrány lett abból, hogy a magyar olimpiai bajnok Kínát szidta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És ez még csak az az összeg, amit az adóhivatalnak bevallottak. Az eltitkolt nincs benne.","shortLead":"És ez még csak az az összeg, amit az adóhivatalnak bevallottak. Az eltitkolt nincs benne.","id":"20191205_Hat_brit_milliardosnak_annyi_penze_van_mint_egy_egesz_orszag_lakossaganak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6797b719-97ca-410f-8d65-98def8988fe3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Hat_brit_milliardosnak_annyi_penze_van_mint_egy_egesz_orszag_lakossaganak","timestamp":"2019. december. 05. 06:15","title":"Hat brit milliárdosnak annyi pénze van, mint egy egész ország lakosságának együttvéve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]