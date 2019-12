Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékfejlesztés nem csak kifizetődő munka, a szabadságolást is egész máshogy kezelik ebben az iparban.","shortLead":"A játékfejlesztés nem csak kifizetődő munka, a szabadságolást is egész máshogy kezelik ebben az iparban.","id":"20191203_dayz_rocketwerkz_szabadsag_szabadnap_jatekfejleszto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fc9f36-8591-47b7-b3c3-04a9c818ac92","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_dayz_rocketwerkz_szabadsag_szabadnap_jatekfejleszto","timestamp":"2019. december. 03. 18:05","title":"Mutatunk egy céget, ahol mindenki annyi szabadságot vesz ki, amennyit akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium is küld tagot a rendező ügyét vizsgáló testületbe.","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium is küld tagot a rendező ügyét vizsgáló testületbe.","id":"20191204_Palkovics_Le_kell_mondania_a_Szinmuveszeti_vezetosegenek_ha_tudtak_Gothar_ugyeirol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34dc644-eb2b-4a2c-a166-034792297349","keywords":null,"link":"/kultura/20191204_Palkovics_Le_kell_mondania_a_Szinmuveszeti_vezetosegenek_ha_tudtak_Gothar_ugyeirol","timestamp":"2019. december. 04. 10:44","title":"Palkovics: Le kell mondania a Színművészeti vezetőségének, ha tudtak Gothár ügyeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fed0258-2a96-410f-8487-165baa316eae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A yorki herceg sokat vitatott BBC-interjúja után megszólalt a nő, aki azt állítja, hogy szexre kényszerítették vele.","shortLead":"A yorki herceg sokat vitatott BBC-interjúja után megszólalt a nő, aki azt állítja, hogy szexre kényszerítették vele.","id":"20191203_Andras_herceg_egyre_nagyobb_bajban_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fed0258-2a96-410f-8487-165baa316eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6708e730-162f-448b-a628-71b7d4658ddb","keywords":null,"link":"/elet/20191203_Andras_herceg_egyre_nagyobb_bajban_van","timestamp":"2019. december. 03. 10:28","title":"András herceg egyre nagyobb bajban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc77343-369d-4442-b1a3-451970b6592a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hasonló felvételeket az olajválság idején láthattunk, csak akkor még nem villanyautók álltak kígyózó sorokban.","shortLead":"Hasonló felvételeket az olajválság idején láthattunk, csak akkor még nem villanyautók álltak kígyózó sorokban.","id":"20191204_a_nap_videoja_amikor_a_teslasok_banjak_hogy_milyen_kocsit_vettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfc77343-369d-4442-b1a3-451970b6592a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3580ccc1-3abd-42f6-8a81-95d919d0bdb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191204_a_nap_videoja_amikor_a_teslasok_banjak_hogy_milyen_kocsit_vettek","timestamp":"2019. december. 04. 06:41","title":"A nap videója: amikor a teslások bánják, hogy milyen kocsit vettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6530a441-dbd4-4ed5-a798-ffca30913ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két éve verte meg a polgármester és három rokona a falu kocsmárosát, most született ítélet az ügyben.","shortLead":"Két éve verte meg a polgármester és három rokona a falu kocsmárosát, most született ítélet az ügyben.","id":"20191203_Sulyos_testi_sertes_miatt_eliteltek_az_alsoszentmartoni_polgarmestert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6530a441-dbd4-4ed5-a798-ffca30913ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af2982c-4189-4b7c-8c8e-421b8e0e691b","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Sulyos_testi_sertes_miatt_eliteltek_az_alsoszentmartoni_polgarmestert","timestamp":"2019. december. 03. 19:37","title":"Súlyos testi sértés miatt elítélték az alsószentmártoni polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c8a774-cbca-4c7b-89f4-699820e04f67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megérkezett a tél, és menetrendszerűen jött vele a vita is: kinek kell eltakarítania a havat? A problémát az okozza, hogy a szabályokat több törvényből, rendeletből kell összeolvasni – de azért a legtöbb esetben egyértelmű, kinek a felelőssége, hogy tiszták legyenek az utak és a járdák. Ha valakit baleset ér, akkor kártérítést kérhet, a felelős pedig az, akinek a kötelessége lett volna a hóeltakarítás vagy a jégmentesítés.","shortLead":"Megérkezett a tél, és menetrendszerűen jött vele a vita is: kinek kell eltakarítania a havat? A problémát az okozza...","id":"20191203_havazas_hoeltakaritas_jegmentesites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94c8a774-cbca-4c7b-89f4-699820e04f67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147d6aee-5c52-4138-8258-d01f9bb1cce1","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_havazas_hoeltakaritas_jegmentesites","timestamp":"2019. december. 03. 11:11","title":"Kinek a feladata eltakarítani a havat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi szakértők meghallgatása után súlyosítaná a vádlott büntetését a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség.","shortLead":"Az igazságügyi szakértők meghallgatása után súlyosítaná a vádlott büntetését a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség.","id":"20191203_balla_irma_gyilkossag_vadlott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f444178f-2946-4eea-a388-ed3ee9e84e78","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_balla_irma_gyilkossag_vadlott","timestamp":"2019. december. 03. 11:38","title":"Élete végéig a börtönben tartanák Balla Irma gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezetek nem nyugodtak meg, szerintük újabb leépítésre készül a kormány.","shortLead":"A szakszervezetek nem nyugodtak meg, szerintük újabb leépítésre készül a kormány.","id":"20191203_Veget_ert_a_kozigazgatas_ujabb_letszamstopja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2697f890-28bb-4ba1-934e-c5888b71d240","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Veget_ert_a_kozigazgatas_ujabb_letszamstopja","timestamp":"2019. december. 03. 08:40","title":"Véget ért a közigazgatás újabb létszámstopja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]