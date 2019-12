Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05b56af0-57f0-4174-89d9-8cc042257eda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öt cég információkat osztott meg egymással, egyeztették árajánlataikat, és előre meghatározták a nyertest.\r

","shortLead":"Öt cég információkat osztott meg egymással, egyeztették árajánlataikat, és előre meghatározták a nyertest.\r

","id":"20191205_kozbeszerzes_kartell_birsag_GVH","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05b56af0-57f0-4174-89d9-8cc042257eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b184e65f-39e2-4356-abc1-4252f79c7739","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_kozbeszerzes_kartell_birsag_GVH","timestamp":"2019. december. 05. 15:28","title":"Összejátszottak a közbeszerzésekben, 860 milliós bírságot kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e5b87f-f81e-4742-8771-48d7063aa3e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köd miatt figyelmeztetést is kiadtak a meteorológusok.","shortLead":"A köd miatt figyelmeztetést is kiadtak a meteorológusok.","id":"20191205_borus_kodos_lesz_a_csutortok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75e5b87f-f81e-4742-8771-48d7063aa3e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d1d1ba-4a88-4139-8983-751ac86b116a","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_borus_kodos_lesz_a_csutortok","timestamp":"2019. december. 05. 05:11","title":"Borús, ködös lesz a csütörtök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eaa6ecd-1394-4e1c-94e4-ad21b509b96c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az MKPK szeretné, ha a jövőben minden katolikus iskolából látogatnák az órákat.","shortLead":"A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az MKPK szeretné, ha a jövőben minden katolikus iskolából látogatnák az órákat.","id":"20191205_Gyermekvedelmi_kepzest_a_katolikus_egyhaz_Hoffmann_Rozsa_az_alapito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5eaa6ecd-1394-4e1c-94e4-ad21b509b96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"510138d4-fa1f-4910-bcbc-2f3ae9523f7a","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Gyermekvedelmi_kepzest_a_katolikus_egyhaz_Hoffmann_Rozsa_az_alapito","timestamp":"2019. december. 05. 20:32","title":"Gyermekvédelmi képzést indított a katolikus egyház, Hoffmann Rózsa az alapító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff9f5a05-27a9-4dbc-b7e6-565adcd3f3b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel 15 millió forintot adtak rá. Az átadón elhangzott: Magyarország megbízható, jó partnere Ukrajnának.","shortLead":"Közel 15 millió forintot adtak rá. Az átadón elhangzott: Magyarország megbízható, jó partnere Ukrajnának.","id":"20191206_orvosi_rendelo_kormanytamogatas_ukrajna_zapszony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff9f5a05-27a9-4dbc-b7e6-565adcd3f3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33274f5-c839-4129-9de5-a7a2e843258b","keywords":null,"link":"/vilag/20191206_orvosi_rendelo_kormanytamogatas_ukrajna_zapszony","timestamp":"2019. december. 06. 05:57","title":"A magyar kormány támogatásával felújított orvosi rendelőt adtak át Kárpátalján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a23219c-ab0b-4aa0-8932-11162470a1f5","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Viselkedéskutatók kezdeményezése azt szeretné elérni, hogy a tények több tiszteletet kapjanak a politikában.","shortLead":"Viselkedéskutatók kezdeményezése azt szeretné elérni, hogy a tények több tiszteletet kapjanak a politikában.","id":"20191205_Egy_modszer_amely_megalljt_parancsolna_a_politikusok_hazudozasanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a23219c-ab0b-4aa0-8932-11162470a1f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a350d4fe-9208-4c12-986e-efb20deb7c88","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191205_Egy_modszer_amely_megalljt_parancsolna_a_politikusok_hazudozasanak","timestamp":"2019. december. 05. 19:38","title":"Egy módszer, amely megálljt parancsolna a politikusok hazudozásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb31ed1-14bf-4d73-979a-f096ea28fe1a","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Hazánk az Európai Unión belül a legalacsonyabb társasági adóval ösztönzi a cégeket arra, hogy nálunk vállalkozzanak, de létezik Magyarországon helyi iparűzési adó is, amelynek mértékét nem az állam, hanem az önkormányzatok határozzák meg. Megnéztük, miért és kinek jó ez.","shortLead":"Hazánk az Európai Unión belül a legalacsonyabb társasági adóval ösztönzi a cégeket arra, hogy nálunk vállalkozzanak, de...","id":"crystalgroup_20191205_Videken_terem_a_magyar_adopaprika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fb31ed1-14bf-4d73-979a-f096ea28fe1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0841aeb-5a28-4fc4-bb6c-8b85205e7bac","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20191205_Videken_terem_a_magyar_adopaprika","timestamp":"2019. december. 05. 12:30","title":"Vidéken terem a magyar adópaprika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"c0a40b7a-a6d3-4695-b667-042d4219ce9a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két embert megölt, egyet súlyosan megsebesített egy amerikai tengerész szerdán Hawaiin, a Pearl Harbor-i flottatámaszponton, majd magával is végzett – közölték a támaszpont tisztségviselői.","shortLead":"Két embert megölt, egyet súlyosan megsebesített egy amerikai tengerész szerdán Hawaiin, a Pearl Harbor-i...","id":"20191205_Lovoldozni_kezdett_egy_tengeresz_a_Pearl_Harbori_tamaszponton_harman_meghaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0a40b7a-a6d3-4695-b667-042d4219ce9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55149e2-4d9c-417c-91b5-7da85938241b","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Lovoldozni_kezdett_egy_tengeresz_a_Pearl_Harbori_tamaszponton_harman_meghaltak","timestamp":"2019. december. 05. 07:31","title":"Lövöldözni kezdett egy tengerész a Pearl Harbor-i támaszponton, hárman meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Párban jár a hó és Mészáros Lőrinc, a Fidesz legyőzte a hackereket. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Párban jár a hó és Mészáros Lőrinc, a Fidesz legyőzte a hackereket. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20191205_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"660f0ba1-e466-44a7-8b6b-fa1d0f7ceb35","keywords":null,"link":"/360/20191205_Radar360","timestamp":"2019. december. 05. 08:00","title":"Radar360: Orbán fut a sajtó elől, egy 22 éves törvényt bont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]