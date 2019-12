Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99d70fe2-889d-44e1-b5de-9c334a4ba276","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A négy versenyző egy-egy duett produkcióval és egy-egy egyéni dallal bizonyíthatott. Csak három maradhatott.\r

\r

","shortLead":"A négy versenyző egy-egy duett produkcióval és egy-egy egyéni dallal bizonyíthatott. Csak három maradhatott.\r

\r

","id":"20191208_Dramai_kuzdelemben_derult_ki_ki_jutott_az_XFaktor_dontojebe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99d70fe2-889d-44e1-b5de-9c334a4ba276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d9108c-528e-4ed6-bf3d-9cbf06d355ea","keywords":null,"link":"/elet/20191208_Dramai_kuzdelemben_derult_ki_ki_jutott_az_XFaktor_dontojebe","timestamp":"2019. december. 08. 08:49","title":"Drámai küzdelemben derült ki, ki jutott az X-Faktor döntőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae96921-f0d0-4a9a-8209-dd0d289fb76c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A gyorskorcsolyázó Burján Csaba egy interjúban mesélt hatalmas botrányt kavart ügyéről, ami egy Instagramra kitett fotóval kezdődött. Azt mondja, csak a tumultust akarta megmutatni, és nem Kínát szidta.","shortLead":"A gyorskorcsolyázó Burján Csaba egy interjúban mesélt hatalmas botrányt kavart ügyéről, ami egy Instagramra kitett...","id":"20191207_burjan_csaba_gyorskorcsolya_kina_instagram_botrany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eae96921-f0d0-4a9a-8209-dd0d289fb76c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2cb3638-5181-41b8-8f02-0ec66a29a981","keywords":null,"link":"/sport/20191207_burjan_csaba_gyorskorcsolya_kina_instagram_botrany","timestamp":"2019. december. 07. 14:37","title":"Az olimpai bajnok Burján Csaba állítja, nem Kínát szidta az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d433043c-9da6-4429-99a4-f33233bc7196","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az a furcsa helyzet állt elő, hogy a Volkswagen jelenleg gyártott egyetlen nyitható tetejű modellje egy SUV.","shortLead":"Az a furcsa helyzet állt elő, hogy a Volkswagen jelenleg gyártott egyetlen nyitható tetejű modellje egy SUV.","id":"20191207_mar_gyartjak_a_vw_unikum_kabrio_divatterepjarojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d433043c-9da6-4429-99a4-f33233bc7196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a609055-7727-433d-a7f4-f65a881e1027","keywords":null,"link":"/cegauto/20191207_mar_gyartjak_a_vw_unikum_kabrio_divatterepjarojat","timestamp":"2019. december. 07. 07:59","title":"Már gyártják a VW unikum kabrió divatterepjáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8058ee99-53d3-4fbd-959f-f604fae875b1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás jelentős egészségkárosító hatással bír – mutatott rá friss jelentésében az Egészségügyi Világszervezet (WHO), amely szerint bár egyre többen szenvednek hőstressztől, a szélsőséges időjárás hatásaitól és a szúnyogok által terjesztett betegségektől, az éghajlatváltozás elleni fellépésre fordított büdzsé mégis kevesebb, mint 1 százaléka kerül az egészségügyi szektorhoz.","shortLead":"A klímaváltozás jelentős egészségkárosító hatással bír – mutatott rá friss jelentésében az Egészségügyi Világszervezet...","id":"20191208_who_klimavaltozas_egeszsegkarosito_hatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8058ee99-53d3-4fbd-959f-f604fae875b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ca0c36-07ea-421a-9fe2-051b4e5b088c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191208_who_klimavaltozas_egeszsegkarosito_hatas","timestamp":"2019. december. 08. 08:03","title":"Kimondta a WHO: nem a rák vagy a szívbaj, hanem a a klímaváltozás a 21. század legnagyobb egészségügyi fenyegetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem is tűnnek rosszaknak ezek a számok.","shortLead":"Nem is tűnnek rosszaknak ezek a számok.","id":"20191207_Ha_a_90est_behuzta_az_otos_lotton_akkor_meg_lehet_milliardos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d82ce3c-5b13-4b3e-8182-93996d320993","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_Ha_a_90est_behuzta_az_otos_lotton_akkor_meg_lehet_milliardos","timestamp":"2019. december. 07. 19:48","title":"Ha a 90-est behúzta az ötös lottón, akkor még lehet milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3225e82e-2746-498e-ae19-26b6f53fed20","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem egyszerű összeegyeztetni az artista szakmát a magánélettel. A közös munka viszont olyan bizalmat épít, hogy szinte családtagként tekintenek egymásra. Mi ez a cirkusz? harmadik rész. ","shortLead":"Nem egyszerű összeegyeztetni az artista szakmát a magánélettel. A közös munka viszont olyan bizalmat épít, hogy szinte...","id":"20191207_Doku360_Mi_ez_a_cirkusz_Harmadik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3225e82e-2746-498e-ae19-26b6f53fed20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ff7553-7a0d-4775-b830-e4d3a51b35c9","keywords":null,"link":"/360/20191207_Doku360_Mi_ez_a_cirkusz_Harmadik_resz","timestamp":"2019. december. 07. 19:00","title":"Doku360: \"Igaz, hogy a bohócok a magánéletben sokszor magányosak\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bca33fc-f6e0-427c-8a27-de45a1e3577e","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"A világhírű velencei Peggy Guggenheim Gyűjtemény igazgatónője kapta idén a MOME Moholy-Nagy-díját. Karole P. B. Vail volt a kurátora 2016-ban annak a retrospektív kiállításnak, amely a 20. század egyik legnagyobb hatású művészének az életművét mutatta be a New York-i Solomon R. Guggenheim Múzeumban.","shortLead":"A világhírű velencei Peggy Guggenheim Gyűjtemény igazgatónője kapta idén a MOME Moholy-Nagy-díját. Karole P. B. Vail...","id":"201949__karole_p_b_vail_kurator__peggy_guggenheimrol_velencerol__otthonrol_hozta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bca33fc-f6e0-427c-8a27-de45a1e3577e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efd61aac-e527-4569-94ae-8c6f8caa78fe","keywords":null,"link":"/360/201949__karole_p_b_vail_kurator__peggy_guggenheimrol_velencerol__otthonrol_hozta","timestamp":"2019. december. 08. 12:00","title":"A műgyűjtés királynőjének örököse is beleszeretett Moholy-Nagy sokoldalúságába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2814058c-0001-4fa2-b8ea-2fab917d4972","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szombati után a vasárnapi 500 méteres versenyt is megnyerte Liu Shaolin Sándor a rövidpályás gyorskorcsolyázók világkupa-sorozatának sanghaji állomásán, míg öccse, Liu Shaoang ezúttal 1000 méteren szerzett ezüstérmet, ahogy az olimpiai és Európa-bajnok férfi váltó is második lett.","shortLead":"A szombati után a vasárnapi 500 méteres versenyt is megnyerte Liu Shaolin Sándor a rövidpályás gyorskorcsolyázók...","id":"20191208_Liu_Shaolin_duplazott_500_meteren_a_gyorskorcsolya_vilagkupaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2814058c-0001-4fa2-b8ea-2fab917d4972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442d2fa5-88ce-4127-8a4f-df3edb1ca7dc","keywords":null,"link":"/sport/20191208_Liu_Shaolin_duplazott_500_meteren_a_gyorskorcsolya_vilagkupaban","timestamp":"2019. december. 08. 11:29","title":"Liu Shaolin duplázott 500 méteren a gyorskorcsolya világkupában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]