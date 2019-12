Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"133154dc-24b5-4fd6-a73c-b953cf13c253","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1977-es megjelenésekor az amerikai Tandy által gyártott TRS-80-as az Apple II és a Commodore PET mellett az egyik legsikeresebb személyi számítógép volt. Ebből a masinából került most egy példány a Neumann Társaság szegedi állandó kiállítására.","shortLead":"1977-es megjelenésekor az amerikai Tandy által gyártott TRS-80-as az Apple II és a Commodore PET mellett az egyik...","id":"20191207_neumann_tarsasag_szegedi_informatikatorteneti_kiallitas_tandy_trs_80_biro_istvan_agora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=133154dc-24b5-4fd6-a73c-b953cf13c253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53f50ae-dd74-439c-af1f-479535cc46a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191207_neumann_tarsasag_szegedi_informatikatorteneti_kiallitas_tandy_trs_80_biro_istvan_agora","timestamp":"2019. december. 07. 08:03","title":"Legendás otthoni számítógépet állítanak ki Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak azokat a betegeket nem fogadják, akiket más intézmények is el tudnak látni.","shortLead":"Csak azokat a betegeket nem fogadják, akiket más intézmények is el tudnak látni.","id":"20191206_Cafol_a_Honvedkorhaz_folyamatos_a_serultek_ellatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d24c4f04-bf86-404d-96b1-18112fa92066","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Cafol_a_Honvedkorhaz_folyamatos_a_serultek_ellatasa","timestamp":"2019. december. 06. 17:50","title":"A Honvédkórház közölte, nem igaz, hogy elküldik a töréses betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd9545e-32c1-468f-90db-ee7d721271ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hagyományos, bankkártya méretű SIM kártya tartóit fele akkora formátumúra cseréli a Vodafone. Az intézkedéssel 50 százalékkal csökkenti a SIM kártyák előállításához felhasznált műanyag mennyiségét. Az ügyfelek éves \"fogyasztását\" összeadva rengeteg plasztikszeméttől kímélhető meg így a Föld.","shortLead":"A hagyományos, bankkártya méretű SIM kártya tartóit fele akkora formátumúra cseréli a Vodafone. Az intézkedéssel 50...","id":"20191206_vodafone_sim_kartya_tarto_muanyag_meretcsokkentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bd9545e-32c1-468f-90db-ee7d721271ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12090232-703f-4158-bd77-959a6bdafb45","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_vodafone_sim_kartya_tarto_muanyag_meretcsokkentes","timestamp":"2019. december. 06. 17:03","title":"Megfelezi a SIM kártyákat a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdd27d6-7f17-4d23-9ede-67d41b96beeb","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Magyar Ateista Társaság közleménye szerint a házelnök „több alkalommal súlyosan kirekesztő, gyűlöletkeltő gondolatokat fogalmazott meg az ateista állampolgárokkal kapcsolatban.”","shortLead":"A Magyar Ateista Társaság közleménye szerint a házelnök „több alkalommal súlyosan kirekesztő, gyűlöletkeltő...","id":"20191207_Kozosseg_elleni_uszitasert_jelentettek_fel_Kover_Laszlot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bdd27d6-7f17-4d23-9ede-67d41b96beeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608da33e-f49f-4a58-b14c-e004438ce523","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Kozosseg_elleni_uszitasert_jelentettek_fel_Kover_Laszlot","timestamp":"2019. december. 07. 06:19","title":"Közösség elleni uszításért jelentették fel Kövér Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2fc3a7-7d01-4ec3-9fc5-14611f94713c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Halasztást javasol.","shortLead":"Halasztást javasol.","id":"20191206_ombudsman_iskolaerettseg_tankotelezettseg_kezdete_6_eves","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d2fc3a7-7d01-4ec3-9fc5-14611f94713c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8bcae2-bf4d-40e4-a190-b5984ba1372d","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_ombudsman_iskolaerettseg_tankotelezettseg_kezdete_6_eves","timestamp":"2019. december. 06. 11:51","title":"Az ombudsman szerint nem feltétlen kellene még 6 évesen iskolába mennie a gyereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78359f5-bbb3-442c-a6c9-2f874a569695","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai hatóságok tudni vélik az orosz Evil Corp nevű hackercsoport két tagjának nevét. Az Evil Corp legalább 40 ország cégeinél hajtott végre kibertámadásokat.","shortLead":"Az amerikai hatóságok tudni vélik az orosz Evil Corp nevű hackercsoport két tagjának nevét. Az Evil Corp legalább 40...","id":"20191207_orosz_hackerek_amerika_nyomravezetoi_dij_evil_corp_hackercsoport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c78359f5-bbb3-442c-a6c9-2f874a569695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92cf27b3-3625-4f70-87e0-20378fe3b966","keywords":null,"link":"/tudomany/20191207_orosz_hackerek_amerika_nyomravezetoi_dij_evil_corp_hackercsoport","timestamp":"2019. december. 07. 14:05","title":"Veszélyes orosz hackerekre vadászik Amerika, gigászi nyomravezetői díjat tűztek ki rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tudta, miért nem nevezi már magát ingyenesnek a közösségi oldal?","shortLead":"Tudta, miért nem nevezi már magát ingyenesnek a közösségi oldal?","id":"20191206_facebook_birsag_gvh_versenyhatosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24712cb-7f9b-4717-a6b0-72518fd77168","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_facebook_birsag_gvh_versenyhatosag","timestamp":"2019. december. 06. 16:53","title":"Milliárdos bírságot szabott ki a Facebookra a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c217a0a-97e1-4779-8b57-acc27c13c8c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Nagyon jelentős\" rakétakísérletet hajtott végre Észak-Korea az ország északi részén fekvő Szohe rakétakísérleti telepen - jelentette vasárnap a KCNA állami hírügynökség.","shortLead":"\"Nagyon jelentős\" rakétakísérletet hajtott végre Észak-Korea az ország északi részén fekvő Szohe rakétakísérleti...","id":"20191208_Nagyszabasu_raketakiserletet_hajtott_vegre_EszakKorea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c217a0a-97e1-4779-8b57-acc27c13c8c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c3d67e9-354e-4c8a-a53b-53a6ca911482","keywords":null,"link":"/vilag/20191208_Nagyszabasu_raketakiserletet_hajtott_vegre_EszakKorea","timestamp":"2019. december. 08. 08:15","title":"Nagyszabású rakétakísérletet hajtott végre Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]