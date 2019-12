Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21667a18-87f7-44f4-bc16-c84c76fa240e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem véletlen, hogy a Qualcomm rendezvényén szellőztették meg, milyen változások lehetnek a jövőre érkező Nokia PureView telefonban, amelynél ismét csak a fotózás lesz fókuszban.","shortLead":"Nem véletlen, hogy a Qualcomm rendezvényén szellőztették meg, milyen változások lehetnek a jövőre érkező Nokia PureView...","id":"20191209_nokia_9_pureview_utod_qualcomm_snapdragon_765_chipkeszlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21667a18-87f7-44f4-bc16-c84c76fa240e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8a1d970-e6e1-4d00-b6b6-09b230b3a5da","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_nokia_9_pureview_utod_qualcomm_snapdragon_765_chipkeszlet","timestamp":"2019. december. 09. 13:03","title":"Nem akárhogy fog fotózni a Nokia új telefonja, ráadásul 5G-s is lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea7ad91-c912-4b9e-841f-e3874d54de93","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az éghajlatváltozás egy egész generáció egészségére fogja rányomni a bélyegét – figyelmeztet Nick Watts, a University College of London kutatója, aki 68 tudóstársával közösen jegyzi a Lancet Countdown 2019 jelentést. 