Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2ae9feb-90f5-4bff-a625-f02deb222265","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma már szinte minden terméken megtalálható a vonalkód, amelynek kifejlesztésében a most elhunyt George Laurer is közreműködött.","shortLead":"Ma már szinte minden terméken megtalálható a vonalkód, amelynek kifejlesztésében a most elhunyt George Laurer is...","id":"20191210_vonalkod_george_laurer_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2ae9feb-90f5-4bff-a625-f02deb222265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f213e0d4-b70d-490a-b9c5-18670e258e1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_vonalkod_george_laurer_meghalt","timestamp":"2019. december. 10. 17:03","title":"Meghalt az ember, aki segített kitalálni a vonalkódot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A helyszínen egy holttestet találtak.","shortLead":"A helyszínen egy holttestet találtak.","id":"20191211_Meghalt_egy_ember_a_Hajogyari_szigeten_amikor_kigyulladt_egy_visko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24815c44-741a-4ea8-969f-1d09a80a85a5","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Meghalt_egy_ember_a_Hajogyari_szigeten_amikor_kigyulladt_egy_visko","timestamp":"2019. december. 11. 05:35","title":"Meghalt egy ember a Hajógyári szigeten, amikor kigyulladt egy viskó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Január 1-jén megszűnik az egyszerűsített vállalkozói adó – közismertebb nevén eva –, a vállalkozók nagy része azonban még nem döntött arról, hogy milyen adónemre tér át a határidő lejárta után. Az adózási formák közötti választást kalkulátor segíti.","shortLead":"Január 1-jén megszűnik az egyszerűsített vállalkozói adó – közismertebb nevén eva –, a vállalkozók nagy része azonban...","id":"20191209_Kalkulatort_keszitett_az_evasoknak_a_NAV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea196479-3f27-4d83-b98e-0c38746685a5","keywords":null,"link":"/kkv/20191209_Kalkulatort_keszitett_az_evasoknak_a_NAV","timestamp":"2019. december. 09. 16:16","title":"Kalkulátort készített az evásoknak a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kár, hogy a testületnek Magyarország is a tagja. ","shortLead":"Kár, hogy a testületnek Magyarország is a tagja. ","id":"20191210_kovacs_zoltan_eu_tanacs_soros_gyorgy_zenekar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a764f7b2-dc66-43a2-880f-f662960beeb5","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_kovacs_zoltan_eu_tanacs_soros_gyorgy_zenekar","timestamp":"2019. december. 10. 12:55","title":"Kovács Zoltán értelmezésében az EU Tanácsa egy Soros-zenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Büntethetik az emberi jogok megsértőit, kevesebb magyar céget aggaszt a korrupció, indul a hajsza a mamutagyar után. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Büntethetik az emberi jogok megsértőit, kevesebb magyar céget aggaszt a korrupció, indul a hajsza a mamutagyar után...","id":"20191210_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb399344-dbf7-4e12-8df4-b3d09b461568","keywords":null,"link":"/360/20191210_Radar360","timestamp":"2019. december. 10. 08:00","title":"Radar360: Szabad színházakért tüntettek, ellenzéki városok szövetkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48cb6d5-9c5c-437b-aa2c-23fb30d00370","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az „egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges” salátatörvényben szavazta meg a rendőrségi törvény módosítását, amelynek értelmében igen.","shortLead":"Az „egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges” salátatörvényben szavazta meg a rendőrségi...","id":"20191210_arcfelismeres_igazoltatas_rendorseg_azonositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c48cb6d5-9c5c-437b-aa2c-23fb30d00370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3e6e32-5029-4ffe-8754-a154f8f46522","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_arcfelismeres_igazoltatas_rendorseg_azonositas","timestamp":"2019. december. 10. 18:22","title":"Arcfelismerő szoftverrel igazoltathatnak a magyar rendőrök?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4e8e9f-94e1-4d02-b726-776dce638fd0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kivonulni biztosan nem fognak, ellenben több területen fejlesztenék a szolgáltatásaikat.","shortLead":"Kivonulni biztosan nem fognak, ellenben több területen fejlesztenék a szolgáltatásaikat.","id":"20191209_Elarulta_a_Tesco_mit_tervez_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac4e8e9f-94e1-4d02-b726-776dce638fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bdfe94b-e5cc-4b17-b88c-ea5fc3f4b5b9","keywords":null,"link":"/kkv/20191209_Elarulta_a_Tesco_mit_tervez_Magyarorszagon","timestamp":"2019. december. 09. 11:48","title":"Elárulta a Tesco, mit tervez Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f37efea3-023c-4b39-8c87-8e87b8defc6f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság melegen ajánlja az európai csomagküldő szolgáltatások árait összehasonlító uniós honlapot. A hatóság már dolgozik a magyar szolgáltatók tarifáit összehasonlító adatbázison is.","shortLead":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság melegen ajánlja az európai csomagküldő szolgáltatások árait összehasonlító uniós...","id":"20191210_csomagkuldo_szolgaltatas_nmhh_tarifa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f37efea3-023c-4b39-8c87-8e87b8defc6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a23d47c-5398-41c3-8eba-a38540f6d2c7","keywords":null,"link":"/kkv/20191210_csomagkuldo_szolgaltatas_nmhh_tarifa","timestamp":"2019. december. 10. 17:25","title":"Kivándorolt egy családtagja? A médiahatóság segít a karácsonyi csomagküldésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]