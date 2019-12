Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd9a42db-e673-4efb-9a28-a37509c79df1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Négy új helikoptert adtak át Szolnokon, egy 20 gépből álló helikopterflotta részei lesznek. Szabó István államtitkár szerint nemsokára még 16 közepes kategóriájú gép beszerzése is elkezdődik.","shortLead":"Négy új helikoptert adtak át Szolnokon, egy 20 gépből álló helikopterflotta részei lesznek. Szabó István államtitkár...","id":"20191213_Megkapott_negy_uj_helikoptert_a_Honvedseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd9a42db-e673-4efb-9a28-a37509c79df1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2dcba4-0780-41b3-98a7-5790cd772263","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Megkapott_negy_uj_helikoptert_a_Honvedseg","timestamp":"2019. december. 13. 16:25","title":"Megkapott négy új helikoptert a Honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4e04a7-805c-4bb6-8bc2-b9f7f58995a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vuk és Szaffi után Grabowskiékat is házra festették.","shortLead":"Vuk és Szaffi után Grabowskiékat is házra festették.","id":"20191213_A_Macskafogo_hosei_elfoglaltak_egy_panelhaz_oldalat_a_Corvinnegyedben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd4e04a7-805c-4bb6-8bc2-b9f7f58995a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37aa61be-82b9-436d-8218-d36a9647c148","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_A_Macskafogo_hosei_elfoglaltak_egy_panelhaz_oldalat_a_Corvinnegyedben","timestamp":"2019. december. 13. 20:15","title":"A Macskafogó hősei elfoglalták egy panelház oldalát a Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olimpiai bajnok orosz válogatott nyerte a bronzérmet a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs női kézilabda-világbajnokságon, miután a vasárnapi helyosztón 33-28-ra legyőzte Norvégiát.","shortLead":"Az olimpiai bajnok orosz válogatott nyerte a bronzérmet a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs női...","id":"20191215_Oroszorszag_a_harmadik_a_noi_kezilabda_vbn_ellenuk_jatszik_a_magyar_valogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2420c9-f1bd-4ba7-813d-68858a76a75d","keywords":null,"link":"/sport/20191215_Oroszorszag_a_harmadik_a_noi_kezilabda_vbn_ellenuk_jatszik_a_magyar_valogatott","timestamp":"2019. december. 15. 11:13","title":"Oroszország a harmadik a női kézilabda vb-n, ellenük játszik a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4093b31e-b436-4d63-9a49-6f6df7d50f62","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magyarország ki akar törni a második vonalból, mondta a miniszterelnök Temesváron.","shortLead":"Magyarország ki akar törni a második vonalból, mondta a miniszterelnök Temesváron.","id":"20191214_Orban_keszen_allunk_egy_uj_KozepEuropa_felepitesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4093b31e-b436-4d63-9a49-6f6df7d50f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3836ebaf-5240-4a42-9e30-5c12fcba044f","keywords":null,"link":"/vilag/20191214_Orban_keszen_allunk_egy_uj_KozepEuropa_felepitesere","timestamp":"2019. december. 14. 21:07","title":"Orbán: készen állunk egy új Közép-Európa felépítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b97a2fa-31aa-4be8-b938-6dfa98d733fa","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Helikopter szállította el az Eger közelében történt baleset sérültjeit.","shortLead":"Helikopter szállította el az Eger közelében történt baleset sérültjeit.","id":"20191214_Megalltak_segiteni_belejuk_hajtott_egy_auto_a_25os_fouton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b97a2fa-31aa-4be8-b938-6dfa98d733fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b2241e-4bb5-4871-be12-ab3aec1540e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191214_Megalltak_segiteni_belejuk_hajtott_egy_auto_a_25os_fouton","timestamp":"2019. december. 14. 15:40","title":"Megálltak segíteni, beléjük hajtott egy autó a 25-ös főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debc10f0-0097-4691-aabe-edda88b1308d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Energiatárolásra is fel lehetne használni az elektromos autókat és csak egy applikáció kellene hozzá.","shortLead":"Energiatárolásra is fel lehetne használni az elektromos autókat és csak egy applikáció kellene hozzá.","id":"20191214_Akar_penzt_is_termelhet_az_elektromos_auto_a_tulajdonosanak_ugy_hogy_meg_se_mozdul_vele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=debc10f0-0097-4691-aabe-edda88b1308d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7faf44d1-c8d4-43aa-a4fa-c4fa8746e2f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191214_Akar_penzt_is_termelhet_az_elektromos_auto_a_tulajdonosanak_ugy_hogy_meg_se_mozdul_vele","timestamp":"2019. december. 14. 10:48","title":"Akár pénzt is termelhetne az elektromos autó a tulajdonosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06751ccd-6c78-49ad-8949-806b0531a2fb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fellelt új brachiopoda fajok nagyjából 130 millió évesek, és különleges tulajdonságokkal rendelkeznek.","shortLead":"A fellelt új brachiopoda fajok nagyjából 130 millió évesek, és különleges tulajdonságokkal rendelkeznek.","id":"20191214_mecsek_pecsi_tudomanyegyetem_kutatok_osmaradvany_brachiopoda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06751ccd-6c78-49ad-8949-806b0531a2fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23f6050-416d-431b-913f-d40592342902","keywords":null,"link":"/tudomany/20191214_mecsek_pecsi_tudomanyegyetem_kutatok_osmaradvany_brachiopoda","timestamp":"2019. december. 14. 11:20","title":"Új ősmaradványfajokat találtak a Mecsekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed39d76-95f9-4ca2-bc75-7f6f309f1e2a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szexuális úton terjedő fertőzések előfordulási gyakorisága világszerte nő – Magyarország sem kivétel.","shortLead":"A szexuális úton terjedő fertőzések előfordulási gyakorisága világszerte nő – Magyarország sem kivétel.","id":"20191213_Szexualis_uton_terjedo_betegsegek_megelozesere_inditott_programot_az_UNICEF_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ed39d76-95f9-4ca2-bc75-7f6f309f1e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752cd39f-9a92-4f3e-ad71-1d805ecc27a3","keywords":null,"link":"/elet/20191213_Szexualis_uton_terjedo_betegsegek_megelozesere_inditott_programot_az_UNICEF_Magyarorszag","timestamp":"2019. december. 13. 11:58","title":"Egyre több a magyar szifiliszes, prevenciós programot indít az UNICEF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]