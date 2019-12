Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41e5c1cd-e413-4309-a45d-0dfce4bcb5cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi besétált egy tanyára, ahol leütötte az ott lakó férfit, majd felakasztotta az udvaron. Végül az élettársa mentette meg az áldozatot.","shortLead":"Egy férfi besétált egy tanyára, ahol leütötte az ott lakó férfit, majd felakasztotta az udvaron. Végül az élettársa...","id":"20191214_Leutottek_majd_felakasztottak_egy_ferfit_egy_kiskunhalasi_tanyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41e5c1cd-e413-4309-a45d-0dfce4bcb5cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec5507f1-7b0c-4010-a730-a65a6f51a262","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_Leutottek_majd_felakasztottak_egy_ferfit_egy_kiskunhalasi_tanyan","timestamp":"2019. december. 14. 12:15","title":"Leütöttek majd felakasztottak egy férfit egy kiskunhalasi tanyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72545777-833d-4ab8-b47b-b27543d3c029","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több évtized óta most először találtak a tudósok a fekete özvegyekhez tartozó új pókfajt.","shortLead":"Több évtized óta most először találtak a tudósok a fekete özvegyekhez tartozó új pókfajt.","id":"20191214_pok_fekete_ozvegy_phinda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72545777-833d-4ab8-b47b-b27543d3c029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"504c5183-86fa-4a09-99e6-dd227943d89c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191214_pok_fekete_ozvegy_phinda","timestamp":"2019. december. 14. 16:03","title":"Halálos vége is lehet a találkozásnak a pókkal, amelyik lila tojásokat rak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2e5013-c410-46bc-8b56-d033cbc0228b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A napokban jött ki a Szabadtéri 4akkordos Performansz (SZ4P) új klipje, amelynek címe: Zacher Gábor.","shortLead":"A napokban jött ki a Szabadtéri 4akkordos Performansz (SZ4P) új klipje, amelynek címe: Zacher Gábor.","id":"20191214_Es_akkor_keszult_egy_popdal_Zacher_Gaborrol_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d2e5013-c410-46bc-8b56-d033cbc0228b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54e59f0-8d62-46fd-af84-b4ec2102af83","keywords":null,"link":"/elet/20191214_Es_akkor_keszult_egy_popdal_Zacher_Gaborrol_is","timestamp":"2019. december. 14. 12:18","title":"\"Zacher Gábor a védőszentünk” – popdal készült a toxikológusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93256498-9ddb-4996-89f2-40a713120369","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizennégy embert kórházba kellett szállítani.","shortLead":"Tizennégy embert kórházba kellett szállítani.","id":"20191216_Ismet_osszecsaptak_a_tuntetok_a_rohamrendorokkel_Bejrutban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93256498-9ddb-4996-89f2-40a713120369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a204f0-1497-4bb0-a9df-767f65ccf471","keywords":null,"link":"/vilag/20191216_Ismet_osszecsaptak_a_tuntetok_a_rohamrendorokkel_Bejrutban","timestamp":"2019. december. 16. 07:29","title":"Ismét összecsaptak a tüntetők a rohamrendőrökkel Bejrútban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"kkv","description":"Több helyen lehetett olvasni, hogy a Babaváró hitelből Magyar Állampapír Pluszt vásárlók milyen magas, kockázatmentes hozamot érhetnek el. Ez igaz is lehet, hiszen gyermek születése nélkül is 5 év után jelentős, 1 millió forintos nyereséggel lehet kiszállni a konstrukcióból. De mi a helyet akkor, ha valamilyen más okból kifolyólag elveszíti a házaspár a Babaváró kamatmentességét?","shortLead":"Több helyen lehetett olvasni, hogy a Babaváró hitelből Magyar Állampapír Pluszt vásárlók milyen magas, kockázatmentes...","id":"20191216_babavaro_szuperallampapir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ebc4ced-2114-4e6d-8132-9efca2538cc7","keywords":null,"link":"/kkv/20191216_babavaro_szuperallampapir","timestamp":"2019. december. 16. 07:20","title":"Akár még bukni is lehet a Babaváró és a szuperállampapír házasságán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Garázdaság miatt indult ellene eljárás.","shortLead":"Garázdaság miatt indult ellene eljárás.","id":"20191214_Befottes_uvegekkel_dobalta_az_autokat_egy_81_eves_ferfi_Veszpremben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a44d03-6bb1-4f51-9367-788b0377462a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191214_Befottes_uvegekkel_dobalta_az_autokat_egy_81_eves_ferfi_Veszpremben","timestamp":"2019. december. 14. 14:44","title":"Befőttesüvegekkel dobálta az autókat egy 81 éves férfi Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"415456af-554d-4c25-b508-d849b38a1d02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi Chrome-bővítmény abban segíthet, hogy pillanatok alatt megnyithassuk kedvenc weboldalainkat.","shortLead":"Az alábbi Chrome-bővítmény abban segíthet, hogy pillanatok alatt megnyithassuk kedvenc weboldalainkat.","id":"20191215_quickey_launch_chrome_bovitmeny_weboldalak_gyors_megnyitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=415456af-554d-4c25-b508-d849b38a1d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86aac62-4d3f-4a4a-8fe3-87ff4fdddebd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_quickey_launch_chrome_bovitmeny_weboldalak_gyors_megnyitasa","timestamp":"2019. december. 15. 11:03","title":"Így igazán gyorsan elérheti kedvenc weboldalait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c042cd-2670-47e5-a1d2-4052dc91acb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főváros álláshirdetésben keresi Szabó József utódját.","shortLead":"A főváros álláshirdetésben keresi Szabó József utódját.","id":"20191214_Karacsony_levaltja_a_FOKERTet_tiz_eve_vezeto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22c042cd-2670-47e5-a1d2-4052dc91acb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4391cab-b20c-44b3-b01d-76d316b67b73","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_Karacsony_levaltja_a_FOKERTet_tiz_eve_vezeto","timestamp":"2019. december. 14. 18:04","title":"Karácsony leváltja a Főkertet tíz éve vezető vezérigazgatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]