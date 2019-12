A The New York Times a légszennyezettséget monitorozó mérőpontok adatai alapján egy olyan adatbázist készített, amelyben bárki összevetheti lakhelyét a világ legszennyezettebb városainak levegőjével.

Hogy mekkora egy város légszennyezettsége, azzal nemcsak a klímaváltozás miatt fontos tisztában lenni. A levegőben szálló por és más egyéb részecskék súlyos megbetegedéseket okozhatnak – különösen a 10 mikronnál kisebb méretűek. Ezek nemcsak bekerülnek a tüdőbe, de le is rakódnak ott, de bekerülhetnek a keringésbe is. Súlyosbodhat tőlük az asztma és egyéb más légúti megbetegedések, de hosszú távon szív- és érrendszeri problémákat, sőt, agyvérzést is okozhatnak.

Drámai hatással van az ember egészségére, ha megpiszkálják kicsit a levegőt

A kínai és az indiai (nagy)városokban legendásan rossz a helyzet. Előbbiekben 100 méter magas toronnyal próbálják megtisztítani az egészségre igencsak ártalmas levegőt, ilyesmivel próbálkoznak Újdelhiben is.

Bár Magyarországon szerencsére ennyire nem rossz a helyzet, telente hazánkban is előfordul, hogy több városban is szmogriadót kell hirdetni. Hogy mennyire rossz egy adott város levegője a világ legszennyezettebb városaihoz képest, azt most a The New York Times online eszközével nézhetjük meg.

A Berkeley Earth nevű nonprofit adatelemző cég által összeállított adatbázisba – amely a légszennyezettségi adatokat tartalmazza – több magyar város is bekerült. Megnézhetjük Érd, Pécs, Győr, Eger, Szeged, Sopron, Miskolc, Szolnok, Debrecen, Kaposvár, Veszprém, Kecskemét, Tatabánya, Békéscsaba, Nyíregyháza, Szombathely, Parádsasvár, Nagykanizsa, Dunaújváros, Zalaegerszeg és Székesfehérvár vonatkozó adatait is. Budapestet nem találtuk meg a felsorolásban.

Ezek alapján például Szegeden csupán egyszer haladta meg jelentősen az 50 mikrogamm/köbméteres határértéket a 2,5 mikronnál (PM2,5) kisebb részecskék mennyisége a levegőben, ez 2018 decemberében volt. Az adatok alapján a levegő májustól októberig a legtisztább az alföldi városban, az őszi, a téli és a kora tavaszi hónapoknál azonban már kevésbé jó a helyzet. Persze ha megnézzük, ehhez képest milyen a levegő Újdelhiben, rögtön másként tekintünk a saját környezetünkre.

Ehhez képest még Pekingben is egész jó a helyzet:

© New York Times

A PM2,5 éves egészségügyi határértéke 25 mikron/köbméter.

