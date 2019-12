Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egy engedély nélkül felállított kettős kereszt miatt feszül egymásnak Soproni Tamás és a Mi Hazánk Mozgalom.
Soproni nem engedélyezte a Mi Hazánk kettőskereszt-állítását
50 millió font értékű ékszert vittek el Tamara Ecclestone-tól.
20 milliárd forintnyi ékszert loptak el Bernie Ecclestone lányától
Ludwig Klára 25 évvel ezelőtt, Németországból hazatérve nyitotta meg első pékségét Solymáron. Az volt a célja, hogy a magyarok ne csak a fehérkenyeret, a vizes zsömlét, a kakaós csigát és a túrós batyut ismerjék és szeressék. A küldetés sikerült, megnéztük, hogyan lett a Ludwig és Mentesi Német Pékségből Jókenyér. A női pék, aki megszerettette a magyarokkal a rozskenyeret
A magyarokban a kipcsak gén mellett nincs hálapénz gén -–vallja Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara nemrég megválasztott elnöke, akivel az orvosok béremeléséről, a kormányzati nyomásgyakorlásról, és arról is beszélgettünk, milyen a jó egészségügyi rendszer. Kincses Gyula: Nem tudjuk, 2020-ban lesz-e még orvos, akinek oda lehet adni a béremelést
A Postal 2 egy rendkívül ízléstelen, polgárpukkasztó játék, amely nem szól semmiről. Sokak szerint pont ezért jó. A programhoz most fizetés nélkül lehet hozzájutni. Ingyen letölthető minden idők egyik leggusztustalanabb videojátéka
A tudósok szerint az alma tényleg képes távol tartani az orvost, de csak akkor, ha napi kettő fogy belőle.
Frissítették a régi mondást, amelyet Terence Hilltől biztosan mindenki ismer
Bennünk is megállt az ütő, amikor megnéztük a videót.
228-cal repült át a szárnyas ruhás férfi egy 3 méteres lyukon – videó
Egy nő az autóba menekült lopás után, aztán együtt tértek vissza helyszínre.
Behajtott egy kisteherautó egy áruházba, tizenegyen sérültek meg