[{"available":true,"c_guid":"cb9be397-8f0b-4301-81a7-5e6f4f421176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Economist szerint Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin az európai liberálisokat hibáztatja az üldözött keresztények miatt. Politikai tőkét kovácsolnak ebből.","shortLead":"Az Economist szerint Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin az európai liberálisokat hibáztatja az üldözött keresztények...","id":"20191219_Orban_autokratakent_kihasznalja_az_uldozott_keresztenyek_helyzetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb9be397-8f0b-4301-81a7-5e6f4f421176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4945e91-6828-4e6b-9636-741d7d19e536","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Orban_autokratakent_kihasznalja_az_uldozott_keresztenyek_helyzetet","timestamp":"2019. december. 19. 09:01","title":"Orbán autokrataként kihasználja az üldözött keresztények helyzetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc06066-9cae-4b48-92f5-f73cac3f140d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elképesztő magasságokban járt a portugál.","shortLead":"Elképesztő magasságokban járt a portugál.","id":"20191219_juventus_cristiano_ronaldo_fejes_gol_olasz_bajnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cc06066-9cae-4b48-92f5-f73cac3f140d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86fdc114-99e6-48eb-99d6-aed9f531d274","keywords":null,"link":"/sport/20191219_juventus_cristiano_ronaldo_fejes_gol_olasz_bajnoksag","timestamp":"2019. december. 19. 13:51","title":"Ronaldo döbbenetes fejessel szerzett három pontot a Juventusnak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239bca77-684d-44b9-8f1d-f79268521fbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2020-tól a készenléti rendőrség gyakorolja a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. tulajdonosi jogait, a mentőszolgálatnál a szakmai irányítás marad.","shortLead":"2020-tól a készenléti rendőrség gyakorolja a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. tulajdonosi jogait, a mentőszolgálatnál...","id":"20191219_A_rendorseg_tulajdonaba_kerul_a_legimentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=239bca77-684d-44b9-8f1d-f79268521fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e551bb-8371-4dbb-b5d9-5dd94ac5e944","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_A_rendorseg_tulajdonaba_kerul_a_legimentes","timestamp":"2019. december. 19. 09:25","title":"A rendőrség tulajdonába kerül a légi mentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A bajorok a kormányra mutogatnak CEU-ügyben, rekordhőséget mértek Ausztráliában, oroszul is tudnia kell a magyar űrhajósnak. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A bajorok a kormányra mutogatnak CEU-ügyben, rekordhőséget mértek Ausztráliában, oroszul is tudnia kell a magyar...","id":"20191218_Radar360_Ader_alairta_a_tbtorvenyt_a_Fidesz_rossz_hirt_kapott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00afd4ba-7bdc-448f-863d-b66736e8bba3","keywords":null,"link":"/360/20191218_Radar360_Ader_alairta_a_tbtorvenyt_a_Fidesz_rossz_hirt_kapott","timestamp":"2019. december. 18. 17:30","title":"Radar360: Áder aláírta a tb-törvényt, a Fidesz rossz hírt kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fab20be9-c7f4-4ac8-a422-97767dd095cf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"23 ezer embert vizsgáltak meg egy olasz kutatásban, amelyből kiderült: kisebb a szívroham és a stroke esélye, ha rendszeresen fogyasztunk csilipaprikát. ","shortLead":"23 ezer embert vizsgáltak meg egy olasz kutatásban, amelyből kiderült: kisebb a szívroham és a stroke esélye, ha...","id":"20191218_Egy_uj_kutatas_szerint_csokkenti_a_szivroham_es_a_stroke_kockazatat_a_csilipaprika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fab20be9-c7f4-4ac8-a422-97767dd095cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c10f364-bad3-47a5-8706-b237998548b3","keywords":null,"link":"/elet/20191218_Egy_uj_kutatas_szerint_csokkenti_a_szivroham_es_a_stroke_kockazatat_a_csilipaprika","timestamp":"2019. december. 18. 11:31","title":"Egy új kutatás szerint csökkenti a szívroham és a stroke kockázatát a csilipaprika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54326d92-3615-41a7-ab55-2e0b8b7b7593","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nő a férjével ütközött össze.","shortLead":"A nő a férjével ütközött össze.","id":"20191219_magyar_sielo_sulyos_baleset_ausztria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54326d92-3615-41a7-ab55-2e0b8b7b7593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e5b5ea7-4f39-4337-b617-ea2d8cd374d9","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_magyar_sielo_sulyos_baleset_ausztria","timestamp":"2019. december. 19. 11:01","title":"Magyar síelőt ért súlyos baleset Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594b4a3e-e12b-4fa6-99e3-f97ef146cbdb","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Életre keltette a francia szakszervezeteket a tervezett nyugdíjreform. Az elnöki ciklusa második felére készülő Emmanuel Macron újraválasztási esélyeit is meghatározhatja, tud-e sikeres választ adni a második hete tartó tiltakozásokra.","shortLead":"Életre keltette a francia szakszervezeteket a tervezett nyugdíjreform. Az elnöki ciklusa második felére készülő...","id":"201950__francia_nyugdijreform__sztrajkok__macron_remenye__megelozo_csapas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=594b4a3e-e12b-4fa6-99e3-f97ef146cbdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567c3b70-889b-4a9b-8e1e-9cc8162d4a25","keywords":null,"link":"/360/201950__francia_nyugdijreform__sztrajkok__macron_remenye__megelozo_csapas","timestamp":"2019. december. 18. 13:00","title":"Macron feladta magának a leckét, a franciák nem adják a kedvezményes nyugdíjukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69f954c-4b08-4b47-9baf-16dfa5e5d101","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub sok pénzzel tartozik az elbocsátott edzőnek és segítőjének.","shortLead":"A klub sok pénzzel tartozik az elbocsátott edzőnek és segítőjének.","id":"20191218_szombathely_haladas_nb_ii_tartozas_mlsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d69f954c-4b08-4b47-9baf-16dfa5e5d101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fff7046-637b-4eed-ad11-9d96fb605dd2","keywords":null,"link":"/sport/20191218_szombathely_haladas_nb_ii_tartozas_mlsz","timestamp":"2019. december. 18. 15:32","title":"380 millió kellene a Szombathelynek, hogy ne rúgják ki az NB II.-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]