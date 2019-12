Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07871821-4896-48d2-a47a-c0a17f8b8d5b","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Elég kimondania, hogy a közpénz az új saját, az arab az új zsidó, a gyros az új Soros, NER és tacskó-Horthy, és az emberek fele dől a nevetéstől. A stand-up sztárja az első regénye megjelenését követően újra úton van. Interjú Bödőcs Tiborral. ","shortLead":"Elég kimondania, hogy a közpénz az új saját, az arab az új zsidó, a gyros az új Soros, NER és tacskó-Horthy, és...","id":"201951__bodocs_tibor__apokaliptikus_csehorol_uj_hulyekrol__orultekhaza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07871821-4896-48d2-a47a-c0a17f8b8d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7dc7389-b886-4503-b71f-6155e879d8ca","keywords":null,"link":"/360/201951__bodocs_tibor__apokaliptikus_csehorol_uj_hulyekrol__orultekhaza","timestamp":"2019. december. 19. 19:00","title":"Bödőcs: Dönthetnék úgy, hogy nem foglalkozom politikával, de zavar az igazságtalanság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f1d61-baae-493c-99f3-eb08b1001a07","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 5700 éves \"rágógumi\" vizsgálatával dán tudósok képesek volt feltárni fogyasztójának nemét, szemének színét, sőt azt is, mit evett az illető utoljára és milyen baktériumok voltak a szájában.","shortLead":"Egy 5700 éves \"rágógumi\" vizsgálatával dán tudósok képesek volt feltárni fogyasztójának nemét, szemének színét, sőt azt...","id":"20191217_Az_emberi_DNS_konyvet_tarta_fel_az_5700_eves_ragogumi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a55f1d61-baae-493c-99f3-eb08b1001a07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85908bcb-1efd-45ca-a7f5-13d57a490353","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_Az_emberi_DNS_konyvet_tarta_fel_az_5700_eves_ragogumi","timestamp":"2019. december. 17. 21:33","title":"Az emberi DNS könyvét tárta fel az 5700 éves \"rágógumi\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a060eeea-3365-4f84-aa89-35c4bef17119","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismeretlenek vörös festékkel tiltakoztak az azonos nemű párok gyereknevelése ellen.","shortLead":"Ismeretlenek vörös festékkel tiltakoztak az azonos nemű párok gyereknevelése ellen.","id":"20191219_Festekkel_ontottek_le_a_Hatter_Tarsasag_melegbarat_plakatjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a060eeea-3365-4f84-aa89-35c4bef17119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e86ff2-e1e2-4cfb-af65-d40402aeeb44","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Festekkel_ontottek_le_a_Hatter_Tarsasag_melegbarat_plakatjat","timestamp":"2019. december. 19. 19:32","title":"Festékkel öntötték le a Háttér Társaság melegbarát plakátját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64607e03-f9ef-4618-bfb6-9505625759a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EU több országában már alkalmazott adó bevezetését javasolja Schmuck Erzsébet.","shortLead":"Az EU több országában már alkalmazott adó bevezetését javasolja Schmuck Erzsébet.","id":"20191219_repulojegy_ado_LMP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64607e03-f9ef-4618-bfb6-9505625759a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f8bae5-e50f-4cd5-8d54-ec43a8fbdf85","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_repulojegy_ado_LMP","timestamp":"2019. december. 19. 20:51","title":"Bevezetné a repülőjegyadót Magyarországon az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ddb902-0233-4bcc-a831-b8d1b8ddf3b3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Európai Unió bírósága szerint mindegy, hogyan történik, attól még baleset marad. ","shortLead":"Az Európai Unió bírósága szerint mindegy, hogyan történik, attól még baleset marad. ","id":"20191219_A_legitarsasag_a_felelos_ha_a_repulon_rank_omlik_a_kave","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20ddb902-0233-4bcc-a831-b8d1b8ddf3b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c13dd0-aa6b-4f23-88c2-0800b3294e93","keywords":null,"link":"/elet/20191219_A_legitarsasag_a_felelos_ha_a_repulon_rank_omlik_a_kave","timestamp":"2019. december. 19. 20:20","title":"A légitársaság a felelős, ha a repülőn ránk ömlik a kávé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248b46fb-0205-4508-a133-29a00f4557ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az Amazon Prime szolgáltatására előfizető Ford-tulajdonosok is kérhetik az autójukba a megrendelt csomag kézbesítését – úgy is, hogy közben ők nem ülnek benne.","shortLead":"Már az Amazon Prime szolgáltatására előfizető Ford-tulajdonosok is kérhetik az autójukba a megrendelt csomag...","id":"20191218_amazon_prime_ford_csomagkuldes_csomag_kezbesitese_autoba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=248b46fb-0205-4508-a133-29a00f4557ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d56f6fc6-d232-407e-983c-952756c56143","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_amazon_prime_ford_csomagkuldes_csomag_kezbesitese_autoba","timestamp":"2019. december. 18. 13:03","title":"Nem kell várni a futárra, majd vár az autó: nagyban leegyszerűsíti a vásárlást az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f31bbb08-13cb-4e81-bd8b-cabc35bfd538","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar bűnszervezet tagjai ellen embercsempészés gyanújával folytat nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda. Egy 31 és egy 35 éves férfit őrizetbe vettek.\r

","shortLead":"A magyar bűnszervezet tagjai ellen embercsempészés gyanújával folytat nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda. Egy 31 és...","id":"20191219_embercsempesz_bunszervezet_rendorseg_elfogas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f31bbb08-13cb-4e81-bd8b-cabc35bfd538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1cbcd0a-19ed-4b38-a3eb-d8b97a2916c7","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_embercsempesz_bunszervezet_rendorseg_elfogas","timestamp":"2019. december. 19. 06:48","title":"Magyar embercsempész bandát kapcsoltak le a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e5b87f-f81e-4742-8771-48d7063aa3e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. ","shortLead":"Négy megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. ","id":"20191219_tartos_suru_kodre_figyelmeztet_a_meteorologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75e5b87f-f81e-4742-8771-48d7063aa3e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88962544-7ad7-4e5a-b7f0-4537abb7f70f","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_tartos_suru_kodre_figyelmeztet_a_meteorologia","timestamp":"2019. december. 19. 05:58","title":"Tartós, sűrű ködre figyelmeztet a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]