[{"available":true,"c_guid":"125092fa-8975-447f-a549-9adaad22eeae","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Diet Prada számolt be arról, hogy a Nanushka 2020-as elő-őszi kollekciójának egy darabja kísértetiesen hasonlít egy 2018-as Céline együttesre.","shortLead":"A Diet Prada számolt be arról, hogy a Nanushka 2020-as elő-őszi kollekciójának egy darabja kísértetiesen hasonlít...","id":"20191220_Lekoppintotta_a_Nanushka_az_egyik_francia_markat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=125092fa-8975-447f-a549-9adaad22eeae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc07894f-6304-4db5-80ec-4b518d5bd6c9","keywords":null,"link":"/kkv/20191220_Lekoppintotta_a_Nanushka_az_egyik_francia_markat","timestamp":"2019. december. 20. 10:48","title":"Lekoppintotta a Nanushka az egyik francia márkát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Estére beborul az ég.","shortLead":"Estére beborul az ég.","id":"20191220_A_Dunantulra_viharos_szel_jon_de_hideg_nem_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545dc65c-2342-4d0d-9c7c-b87ae6ccfa8d","keywords":null,"link":"/elet/20191220_A_Dunantulra_viharos_szel_jon_de_hideg_nem_lesz","timestamp":"2019. december. 20. 05:17","title":"A Dunántúlra viharos szél jön, de hideg nem lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az App Store és a Google Play áruház forgalmát is figyelő elemző cég, az App Annie a 2010-es évek legnépszerűbb (legtöbbször letöltött) alkalmazásainak listájával köszönti az új évtizedet.","shortLead":"Az App Store és a Google Play áruház forgalmát is figyelő elemző cég, az App Annie a 2010-es évek legnépszerűbb...","id":"20191219_app_annie_statisztika_2010_2019_evtized_legnepszerubb_alkalmazasai_ios_android","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2bd0a46-94a0-4aba-9c02-e4fc14a74bd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_app_annie_statisztika_2010_2019_evtized_legnepszerubb_alkalmazasai_ios_android","timestamp":"2019. december. 19. 10:33","title":"Ön melyiket töltötte le? Ezek a 2010-2019-es évtized legnépszerűbb alkalmazásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42321124-cd52-4352-98b1-6992b2cb467f","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A téli időszakban sokkal kevésbé vagyunk motiváltak, amelyet elsősorban az okoz, hogy hideg van és hamarabb sötétedik. Az évszakhoz igazodó munkaidővel azonban nagyban javítható helyzet – állítják kutatók.","shortLead":"A téli időszakban sokkal kevésbé vagyunk motiváltak, amelyet elsősorban az okoz, hogy hideg van és hamarabb sötétedik...","id":"20191219_tel_faradtsag_oraatallitas_cirkadian_ritmus_biologiai_ora_alvas_fekves","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42321124-cd52-4352-98b1-6992b2cb467f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b3fb07-1453-40f7-986b-167c1476d508","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_tel_faradtsag_oraatallitas_cirkadian_ritmus_biologiai_ora_alvas_fekves","timestamp":"2019. december. 19. 08:33","title":"Tudósok üzenik: ezt minden munkahelyen be kéne vezetni télen, és nem lennénk annyira nyúzottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ebb873-fb67-45b3-9684-a74450a56826","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Anyja szerint kedden szökött el otthonról az elkövető.","shortLead":"Anyja szerint kedden szökött el otthonról az elkövető.","id":"20191219_Ellopott_egy_repulot_es_belevezette_egy_epuletbe_egy_17_eves_amerikai_lany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1ebb873-fb67-45b3-9684-a74450a56826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac52a9d5-0fa0-45d8-bc57-810cf518f6b0","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_Ellopott_egy_repulot_es_belevezette_egy_epuletbe_egy_17_eves_amerikai_lany","timestamp":"2019. december. 19. 12:07","title":"Repülőt lopott és karambolozott egy 17 éves amerikai lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b02b45-4eb8-43b3-9fb0-4f9ac75348b2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem értik Horvátországban, miért van fenn a kormányfő falán a Nagy-Magyarország térképe.","shortLead":"Nem értik Horvátországban, miért van fenn a kormányfő falán a Nagy-Magyarország térképe.","id":"20191218_orban_viktor_andrej_plenkovic_nagy_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10b02b45-4eb8-43b3-9fb0-4f9ac75348b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6edee731-e4f4-4d08-b8ff-5bc390674f74","keywords":null,"link":"/vilag/20191218_orban_viktor_andrej_plenkovic_nagy_magyarorszag","timestamp":"2019. december. 18. 14:16","title":"Felhúzta magát Orbán posztján a horvát miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2071b8ea-8406-4ff7-bed9-0ea8480af988","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Egy algoritmusból nőtt a világ egyik legértékesebb vállalatává a Google, amelynek irányításától most visszavonul a két szupergazdag alapító, Larry Page és Sergey Brin.","shortLead":"Egy algoritmusból nőtt a világ egyik legértékesebb vállalatává a Google, amelynek irányításától most visszavonul a két...","id":"201950__google__visszavonulo_alapitok__morzsabol_birodalom__vilaghoditas_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2071b8ea-8406-4ff7-bed9-0ea8480af988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5124af5e-1165-44db-a461-dca22f99e777","keywords":null,"link":"/360/201950__google__visszavonulo_alapitok__morzsabol_birodalom__vilaghoditas_utan","timestamp":"2019. december. 18. 19:01","title":"Hátralépnek a Google alapítói és inkább élvezik az életet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"375366df-4a04-4918-bb81-f8466ae04599","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A műsorvezető ügyvédhez fordult.","shortLead":"A műsorvezető ügyvédhez fordult.","id":"20191219_Svaby_kepevel_reklamoznak_egy_cukorbetegseg_elleni_csodaszert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=375366df-4a04-4918-bb81-f8466ae04599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3a4bc4-740d-4168-ad6b-39ec6bbeabd4","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Svaby_kepevel_reklamoznak_egy_cukorbetegseg_elleni_csodaszert","timestamp":"2019. december. 19. 20:15","title":"Sváby képével reklámoznak egy cukorbetegség elleni \"csodaszert\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]