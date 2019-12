Kína kormánya szerint nincs elég pozitív hír, úgyhogy átállítják a netet

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cac7f10c-b0cd-4d74-b3ff-7ee47da7011e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az európai országok \"meg fogják érezni\" az újabb migránshullámot, ha a szíriai kormányerők a felkelők utolsó fellegvárának számító, északnyugati Idlíb tartományban nem állítják le az offenzívát - figyelmeztetett Recep Tayyip Erdogan török elnök vasárnap este egy isztambuli díjátadó ünnepségen.","shortLead":"Az európai országok \"meg fogják érezni\" az újabb migránshullámot, ha a szíriai kormányerők a felkelők utolsó...","id":"20191222_Erdogan_ismet_migranshullammal_fenyegeti_Europat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cac7f10c-b0cd-4d74-b3ff-7ee47da7011e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73683e09-02b1-4eea-8b7e-b356aa94ea84","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Erdogan_ismet_migranshullammal_fenyegeti_Europat","timestamp":"2019. december. 22. 20:25","title":"Erdogan ismét migránshullámmal fenyegeti Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf480196-077d-4f97-b5e0-a83374e5d1af","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két olyan nap is lesz, amikor több mint 100 ezer utasra számítanak.","shortLead":"Két olyan nap is lesz, amikor több mint 100 ezer utasra számítanak.","id":"20191222_Erre_figyeljen_ha_utazik_itt_az_unnepi_menetrend","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf480196-077d-4f97-b5e0-a83374e5d1af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4a057d-a143-4738-986c-f5625de1497c","keywords":null,"link":"/itthon/20191222_Erre_figyeljen_ha_utazik_itt_az_unnepi_menetrend","timestamp":"2019. december. 22. 08:12","title":"Erre figyeljen, ha utazik, itt az ünnepi menetrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30b4491-a392-4c39-897b-462b7189d980","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állatkínzás miatt vádat emeltek a férfi ellen, aki pórázzal robogója mögé kötötte kutyáját, majd az állatot maga után húzta a Borsod megyei Hejőbábán októberben. \r

","shortLead":"Állatkínzás miatt vádat emeltek a férfi ellen, aki pórázzal robogója mögé kötötte kutyáját, majd az állatot maga után...","id":"20191222_Mar_jol_van_a_kutya_akit_gazdaja_a_robogoja_moge_kotott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f30b4491-a392-4c39-897b-462b7189d980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b218ffc1-5bde-4493-bfef-12ae16800dc3","keywords":null,"link":"/itthon/20191222_Mar_jol_van_a_kutya_akit_gazdaja_a_robogoja_moge_kotott","timestamp":"2019. december. 22. 19:57","title":"Már jól van a kutya, akit gazdája a robogója mögé kötött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tűzoltó és daru kellett a kiszabadításához.","shortLead":"Tűzoltó és daru kellett a kiszabadításához.","id":"20191223_Beszorult_egy_kamion_egy_feluljaro_ala_Kobanyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f13ca763-1f1d-41a4-96fc-c0a404465761","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_Beszorult_egy_kamion_egy_feluljaro_ala_Kobanyan","timestamp":"2019. december. 23. 18:09","title":"Beszorult egy kamion egy felüljáró alá Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Na, most bánhatja, ha nem a Legfőbb Ügyészségnél dolgozik!","shortLead":"Na, most bánhatja, ha nem a Legfőbb Ügyészségnél dolgozik!","id":"20191223_polt_peter_legfobb_ugyeszseg_ev_vegi_jutalom_pluszjuttatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a04294c-7ba3-4002-86bc-89610fce7ff5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_polt_peter_legfobb_ugyeszseg_ev_vegi_jutalom_pluszjuttatas","timestamp":"2019. december. 23. 17:40","title":"Polt Péterék 2,5 milliárd forintot osztottak szét a dolgozók között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Moszkva kész kiterjeszteni a hadászati támadófegyverek korlátozásáról megkötött START-3 egyezményt a hiperszonikus, irányítható szárnyas siklóblokkal felszerelt Avangard rakétarendszerre és a Szarmat interkontinentális nehézrakétára is - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter vasárnap a Pervij Kanal állami tévécsatorna politikai műsorában.","shortLead":"Moszkva kész kiterjeszteni a hadászati támadófegyverek korlátozásáról megkötött START-3 egyezményt a hiperszonikus...","id":"20191222_Engedmenyeket_tenne_nagy_hatotavolsagu_raketainal_Oroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf4991b-02b8-49c8-8f50-6da0dfb2ddb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191222_Engedmenyeket_tenne_nagy_hatotavolsagu_raketainal_Oroszorszag","timestamp":"2019. december. 22. 16:32","title":"Engedményeket tenne nagy hatótávolságú rakétáinál Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5141b81-5610-48c3-94d9-a5bc08bcbd50","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A migránsok a Duna szerbiai szakaszán borultak fel csónakjukkal.","shortLead":"A migránsok a Duna szerbiai szakaszán borultak fel csónakjukkal.","id":"20191223_illegalis_bevandorlo_menekult_csonak_duna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5141b81-5610-48c3-94d9-a5bc08bcbd50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a2a1ae-5ef0-4d23-8356-20cf49c57e2c","keywords":null,"link":"/itthon/20191223_illegalis_bevandorlo_menekult_csonak_duna","timestamp":"2019. december. 23. 15:28","title":"Eltűnt hat menekült a Dunában, köztük két gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f82b5a-091f-416e-8a63-c80ea5659971","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Boeing Starliner tesztűrhajója, amelynek nem sikerült pénteken megfelelő pályára állnia, hogy eljusson a Nemzetközi Űrállomásra (ISS), ép és várhatóan vasárnap ér földet Új-Mexikóban - közölte az amerikai űrhajózásai hivatal, a NASA szombaton.","shortLead":"A Boeing Starliner tesztűrhajója, amelynek nem sikerült pénteken megfelelő pályára állnia, hogy eljusson a Nemzetközi...","id":"20191222_Ma_er_vissza_a_Foldre_a_Boeing_kudarcot_vallott_urhaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45f82b5a-091f-416e-8a63-c80ea5659971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52675bf1-096e-43cf-a148-b4a8bcad5ddf","keywords":null,"link":"/tudomany/20191222_Ma_er_vissza_a_Foldre_a_Boeing_kudarcot_vallott_urhaja","timestamp":"2019. december. 22. 12:36","title":"Ma ér vissza a Földre a Boeing kudarcot vallott űrhajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]