[{"available":true,"c_guid":"b9694fc6-fe55-4ffd-94b7-73b9b3b8dc86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A leggazdagabb csehet gyanúsítják azzal, hogy ő áll Kína imázsát javító propaganda kampány mögött. Szakértők szerint a lépések jól mutatják, hogy Kína milyen agresszív módon igyekszik befolyásolni a posztszocialista országok politikáját. ","shortLead":"A leggazdagabb csehet gyanúsítják azzal, hogy ő áll Kína imázsát javító propaganda kampány mögött. Szakértők szerint...","id":"20200105_A_Kinaiak_mar_Pragaban_vannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9694fc6-fe55-4ffd-94b7-73b9b3b8dc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eabcac4f-b09d-4de2-9531-807ae8f77578","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200105_A_Kinaiak_mar_Pragaban_vannak","timestamp":"2020. január. 05. 12:52","title":"A Telenor cseh tulajdonosát azzal vádolják, hogy kínai érdekek kiszolgálója lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5040c880-fbd9-4d06-87e8-37ef88d821d4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A japán autógyártó 2020 közepétől elkezdi a 3-as SAE szintű autók értékesítését.\r

","shortLead":"A japán autógyártó 2020 közepétől elkezdi a 3-as SAE szintű autók értékesítését.\r

","id":"20200105_Jonnek_az_uj_Hondak_olvashat_vagy_tevet_is_nezhet_vezetes_kozben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5040c880-fbd9-4d06-87e8-37ef88d821d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46aa1a41-4d14-4a4e-b43f-286bdd3a37e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200105_Jonnek_az_uj_Hondak_olvashat_vagy_tevet_is_nezhet_vezetes_kozben","timestamp":"2020. január. 05. 14:25","title":"Jönnek az új Hondák: olvashat vagy tévét is nézhet vezetés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dacc9571-7c75-47a2-89be-14ce86110c4a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Videós előrejelzés 2020 gazdasági folyamatairól. Gergely Márton Gyükeri Mercédesszel beszélget.","shortLead":"Videós előrejelzés 2020 gazdasági folyamatairól. Gergely Márton Gyükeri Mercédesszel beszélget.","id":"20200104_Mi_varhato_a_gazdasagban_2020ban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dacc9571-7c75-47a2-89be-14ce86110c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b568de4d-7054-47f4-9a51-42e773a53c9f","keywords":null,"link":"/360/20200104_Mi_varhato_a_gazdasagban_2020ban","timestamp":"2020. január. 04. 12:00","title":"Jön-e válság, lesz-e 360 feletti euró? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5860a636-801c-4dc6-a50e-88e8574d7183","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha igen, ideje kétségbe vonni őket – könnyebb lesz az élete.","shortLead":"Ha igen, ideje kétségbe vonni őket – könnyebb lesz az élete.","id":"20200105_On_is_elhiszi_a_4_tevhitet_a_sebezhetosegrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5860a636-801c-4dc6-a50e-88e8574d7183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d20de01a-eb6e-4b24-b86c-50f822a6029e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200105_On_is_elhiszi_a_4_tevhitet_a_sebezhetosegrol","timestamp":"2020. január. 05. 20:15","title":"Ön is elhiszi a 4 tévhitet a sebezhetőségről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d39cc6-8c60-4421-8851-da9bbb0ea06a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton késő délutántól, estétől szórványosan várható eső, havas eső, az ország északkeleti harmadán havazás. Az éjszaka második felére ugyanakkor az ország nagy részén megszűnik a csapadék, és északnyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet. ","shortLead":"Szombaton késő délutántól, estétől szórványosan várható eső, havas eső, az ország északkeleti harmadán havazás...","id":"20200104_Johet_a_ho","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10d39cc6-8c60-4421-8851-da9bbb0ea06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d74ecd-de72-4984-bfe2-effb05568961","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Johet_a_ho","timestamp":"2020. január. 04. 18:39","title":"Jöhet a hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41361d93-ec2c-419d-8c6e-10e8f50996d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mike Pompeo amerikai külügyminiszter óva intette Iránt a megtorlástól azután, hogy az amerikai hadsereg Irakban megölte Kászim Szulejmáni iráni tábornokot. Közben az is kiderült, hol próbálhatják megbosszulni az irániak Szulejmáni halálát. ","shortLead":"Mike Pompeo amerikai külügyminiszter óva intette Iránt a megtorlástól azután, hogy az amerikai hadsereg Irakban megölte...","id":"20200104_Az_USA_Teherant_fenyegeti_Iran_a_Hormuziszorost_vagy_Izraelt_tamadhatja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41361d93-ec2c-419d-8c6e-10e8f50996d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f240bb20-1600-411f-9470-117b0ddd4725","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Az_USA_Teherant_fenyegeti_Iran_a_Hormuziszorost_vagy_Izraelt_tamadhatja","timestamp":"2020. január. 04. 18:48","title":"Irán elkezdett arról beszélni, hogy milyen amerikai célpontokat támadna meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607e5b3e-a386-4eea-9a78-63b0428e503d","c_author":"HVG","category":"360","description":"A 34 éves Sanna Marin a világ második legfiatalabb miniszterelnöke, de nem lehet azt mondani, hogy nincs politikai rutinja.","shortLead":"A 34 éves Sanna Marin a világ második legfiatalabb miniszterelnöke, de nem lehet azt mondani, hogy nincs politikai...","id":"202001_sanna_marin_ifju_finn_kormanyfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=607e5b3e-a386-4eea-9a78-63b0428e503d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50beec3-b214-4b7e-bc7f-9b1a7ee65631","keywords":null,"link":"/360/202001_sanna_marin_ifju_finn_kormanyfo","timestamp":"2020. január. 05. 12:30","title":"Finnország első Instagram-kormányfője kimondja, ami a szívét nyomja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4808545e-d7de-4b74-a296-5b5e99d3211c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A palládium ára történelmi rekordot döntött, az olaj május óta nem volt ennyire drága.","shortLead":"A palládium ára történelmi rekordot döntött, az olaj május óta nem volt ennyire drága.","id":"20200106_Kozelkeleti_valsag_kilott_az_olaj_az_arany_az_ezust_es_a_palladium_ara_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4808545e-d7de-4b74-a296-5b5e99d3211c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aacd240-ed5a-426b-899d-6c053560c189","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200106_Kozelkeleti_valsag_kilott_az_olaj_az_arany_az_ezust_es_a_palladium_ara_is","timestamp":"2020. január. 06. 11:19","title":"Közel-keleti válság: kilőtt az olaj, az arany, az ezüst és a palládium ára is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]