"Örkény országa.","shortLead":"Örkény országa.","id":"20200106_Egy_eldontendo_kerdesre_adott_valaszbol_derult_ki_hogy_egy_miniszterium_orzese_nem_a_miniszterium_feladata","description":"Egy eldöntendő kérdésre adott válaszból derült ki, hogy egy minisztérium őrzése nem a minisztérium feladata","timestamp":"2020. január. 06. 16:44","title":"Egy eldöntendő kérdésre adott válaszra adott válaszból derült ki, hogy egy minisztérium őrzése nem a minisztérium feladata"

Varju Lászlót hétfőn hallgatja meg az ügyészség az ellene indult eljárás miatt, az MTVA-székházban történtek miatt. A képviselőt garázdasággal és súlyos testi sértéssel gyanúsítják. Varju szerint azért gyanúsították meg, mert a pártállami média működése ellen léptek fel, amikor az 5 pontot akarták beolvastatni a köztévében. "shortLead":"Varju Lászlót hétfőn hallgatja meg az ügyészség az ellene indult eljárás miatt, az MTVA-székházban történtek miatt...","timestamp":"2020. január. 06. 12:35","title":" MTVA-székház: Hadházy szerint újabb szintet lépett az ügyészség"

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 175 millió forintos kikiáltási árat hirdetett meg.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 175 millió forintos kikiáltási árat hirdetett meg.","timestamp":"2020. január. 06. 12:21","title":"Eladja az állam a hollóházi porcelángyártót" A legnagyobb kockázatot a forint árfolyama jelenti az új évben.","shortLead":"A jegybank lassabb növekedést és erőteljesebb inflációt jövendöl 2020-ra, mint a kormány, de abban egyetértenek...","timestamp":"2020. január. 06. 07:00","title":"Szuperkötvény, fizetések, forint: mi lesz veled, magyar gazdaság?"

Herényi Károly mozgássérült barátját azért bántalmazták, mert be akart állni a számára fenntartott parkolóhelyre.","shortLead":"Herényi Károly mozgássérült barátját azért bántalmazták, mert be akart állni a számára fenntartott parkolóhelyre.","timestamp":"2020. január. 05. 12:35","title":"Mozgássérült embert ütött le egy luxusautós egy szántódi áruház parkolójában"

Igazán sportos év lesz az idei - foci-Eb-vel, olimpiával. Ráadásul a nagy nemzetközi események közül jó néhánynak Magyarország ad majd otthont. Összeszedtük a legfontosabbakat.","shortLead":"Igazán sportos év lesz az idei - foci-Eb-vel, olimpiával. Ráadásul a nagy nemzetközi események közül jó néhánynak...","timestamp":"2020. január. 05. 11:30","title":"Zászló, szotyi, duda, kávé - olyan év jön, amilyet rég nem láttunk már"

A 34 éves Sanna Marin a világ második legfiatalabb miniszterelnöke, de nem lehet azt mondani, hogy nincs politikai rutinja.","shortLead":"A 34 éves Sanna Marin a világ második legfiatalabb miniszterelnöke, de nem lehet azt mondani, hogy nincs politikai...","timestamp":"2020. január. 05. 12:30","title":"Finnország első Instagram-kormányfője kimondja, ami a szívét nyomja"

A vasárnapi Golden Globe-on a kiosztott díjak és köszönetnyilvánítások mellett az ausztráliai bozóttüzek, az Egyesület Államok és Irán között fokozódó feszültség, valamint a veganizmus volt a téma. "shortLead":"A vasárnapi Golden Globe-on a kiosztott díjak és köszönetnyilvánítások mellett az ausztráliai bozóttüzek, az Egyesület...","timestamp":"2020. január. 06. 11:56","title":"Donald Trump is téma volt a Golden Globe-on"