[{"available":true,"c_guid":"9ecf6fcd-ba87-46be-bcda-059f87e27460","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A magyar miniszterelnök Andrej Babis meghívására érkezett felújított intézmény gálaestjére.","shortLead":"A magyar miniszterelnök Andrej Babis meghívására érkezett felújított intézmény gálaestjére.","id":"20200105_Orban_Viktor_is_reszt_vett_a_pragai_operahaz_megnyitojan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ecf6fcd-ba87-46be-bcda-059f87e27460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da27b784-4fca-485d-967a-9b05d4b5f318","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Orban_Viktor_is_reszt_vett_a_pragai_operahaz_megnyitojan","timestamp":"2020. január. 05. 21:15","title":"Orbán Viktor is részt vett a prágai operaház megnyitóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864be9c5-fb49-4068-be1d-80531d1f3d15","c_author":"Lindner András","category":"360","description":"Nemcsak agykutatók bizonyítják a matematikai érzék és a muzikalitás rokonságát, hanem számos világhírű zeneművész és komponista, akik a sakktáblán is komoly sikereket arattak. De ugyanígy akad példa sakkbajnokok zenei tehetségére is.","shortLead":"Nemcsak agykutatók bizonyítják a matematikai érzék és a muzikalitás rokonságát, hanem számos világhírű zeneművész és...","id":"202001__zene_es_sakk__mesteri_parositas__muveszi_osszecsapasok__harmonikus_paros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=864be9c5-fb49-4068-be1d-80531d1f3d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f374e5bb-5a00-4a03-bced-a49fd572db3e","keywords":null,"link":"/360/202001__zene_es_sakk__mesteri_parositas__muveszi_osszecsapasok__harmonikus_paros","timestamp":"2020. január. 05. 16:00","title":"Vezércsel és violinkulcs: sakkozó zeneszerzők és koncertező sakknagymesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41bd895e-e2d3-4b89-8562-ea773d9a64b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint jó volt a fogadtatása Dél-Koreában a Sero nevű okostelevíziónak, a cég ugyanis több más piacon is elérhetővé teszi a készüléket.","shortLead":"A jelek szerint jó volt a fogadtatása Dél-Koreában a Sero nevű okostelevíziónak, a cég ugyanis több más piacon is...","id":"20200106_samsung_sero_okostelevizio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41bd895e-e2d3-4b89-8562-ea773d9a64b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25d5ed8-d459-4102-b666-9049dd2e695b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_samsung_sero_okostelevizio","timestamp":"2020. január. 06. 11:33","title":"Meghódítaná a világot a Samsung a jövő okostévéjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864755ec-2148-41c7-88c1-d7655733fe05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kedd hajnalban északon nagyon hideg lehet.","shortLead":"Kedd hajnalban északon nagyon hideg lehet.","id":"20200106_Kemeny_fagy_jon_minusz_12_fok_is_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=864755ec-2148-41c7-88c1-d7655733fe05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0bb9899-6bd6-40a2-a756-4c0f2d5540b6","keywords":null,"link":"/elet/20200106_Kemeny_fagy_jon_minusz_12_fok_is_lehet","timestamp":"2020. január. 06. 05:32","title":"Kemény fagy jön, mínusz 12 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317bb591-8a6b-4018-9ace-fc9e9c8c0cad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hátha a végén még kérdezni is lehet.","shortLead":"Hátha a végén még kérdezni is lehet.","id":"20200107_Orban_evindito_sajtotajekoztato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=317bb591-8a6b-4018-9ace-fc9e9c8c0cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d1acee-68c4-4441-8265-ba22fee1d9a5","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Orban_evindito_sajtotajekoztato","timestamp":"2020. január. 07. 08:36","title":"Csütörtökön tart Orbán évindító sajtótájékoztatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d380b106-977d-4d57-a3f7-c912cf2fa299","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem félt megmutatni a karjait.","shortLead":"Nem félt megmutatni a karjait.","id":"20200106_Jason_Momoa_egyedi_kiegeszitovel_jelent_meg_a_Golden_Globe_dijatadojan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d380b106-977d-4d57-a3f7-c912cf2fa299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f0eb3af-cdbc-4ef2-9b65-757eca681f6a","keywords":null,"link":"/elet/20200106_Jason_Momoa_egyedi_kiegeszitovel_jelent_meg_a_Golden_Globe_dijatadojan","timestamp":"2020. január. 06. 09:03","title":"Jason Momoa egyedi kiegészítővel jelent meg a Golden Globe díjátadóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube január 1-jével tette kötelezővé az USA-ban, hogy a feltöltők jelezzék, ha gyerekeknek szánt videót osztanak meg, most pedig világszerte bevezetik az új funkciót.","shortLead":"A YouTube január 1-jével tette kötelezővé az USA-ban, hogy a feltöltők jelezzék, ha gyerekeknek szánt videót osztanak...","id":"20200107_youtube_gyerek_tartalom_korlatozas_hirdetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8d53aa-529f-4891-b4f4-6fdaedfccbf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_youtube_gyerek_tartalom_korlatozas_hirdetes","timestamp":"2020. január. 07. 08:33","title":"Változtat a YouTube, hogy nagyobb biztonságban legyenek a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9694fc6-fe55-4ffd-94b7-73b9b3b8dc86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A leggazdagabb csehet gyanúsítják azzal, hogy ő áll Kína imázsát javító propaganda kampány mögött. Szakértők szerint a lépések jól mutatják, hogy Kína milyen agresszív módon igyekszik befolyásolni a posztszocialista országok politikáját. ","shortLead":"A leggazdagabb csehet gyanúsítják azzal, hogy ő áll Kína imázsát javító propaganda kampány mögött. Szakértők szerint...","id":"20200105_A_Kinaiak_mar_Pragaban_vannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9694fc6-fe55-4ffd-94b7-73b9b3b8dc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eabcac4f-b09d-4de2-9531-807ae8f77578","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200105_A_Kinaiak_mar_Pragaban_vannak","timestamp":"2020. január. 05. 12:52","title":"A Telenor cseh tulajdonosát azzal vádolják, hogy kínai érdekek kiszolgálója lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]