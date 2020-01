A lencse, amely szupererőt ad a szemeknek – ezzel a szlogennel jelentette be új okos kontaktlencséjét a Mojo Vision. A szilícium-völgyi társaság szerint találmányuk az első olyan fejlesztés, amely a látás javítása mellett a tájékozódást is segíti: ha a behelyezik a szembe, a viselője úgy érzékeli, mintha egy kisebb képernyő jelent volna meg előtte.

A Mojo szerint a találmány számos információ megjelenítésére alkalmas. Még a sporteredmények is követhetők általa, emellett éjjellátóként is működik, a lencse ugyanis képessé teszi az emberi szemet, hogy a rossz fényviszonyok ellenére is fókuszálni tudjon. A prototípusok már elkészültek, de a tömeggyártás még várat magára.

© Mojo Vision

A The Verge-nek lehetősége nyílt rá, hogy közelebbről is megvizsgálja a fejlesztést, és egészen jó vélemennyel voltak róla. Cikkükből az is kiderül, hogy a lencsét gyártó társaság a hétköznapi fogyasztóknak és a vállalatoknak is kínálja majd a termékét. A lencse elkészítéséhez 100 millió dollárnyi tőkét kalapolt össze a Mojo Vision.

Bár a lencsével még a sok a munka, a cég biztos benne, hogy két év múlva már a boltok polcain is megjelennek az első példányok. Az elkövetkező években egyébként több cég, köztük az Apple is olyan termékek kiadására készül, melyek hasonló elv alapján működnek: információt vetítenek a felhasználók szeme elé.

