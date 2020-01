Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"464725a6-2d9e-4a3b-a282-b8599361aa83","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Először tüntetők, majd rohamrendőrök jelentek meg az épületnél.","shortLead":"Először tüntetők, majd rohamrendőrök jelentek meg az épületnél.","id":"20200118_Emmanuel_Macron_szinhazba_ment_de_aztan_menekulore_kellett_fognia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=464725a6-2d9e-4a3b-a282-b8599361aa83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8dc6a54-a601-47df-8579-88f070ec2893","keywords":null,"link":"/vilag/20200118_Emmanuel_Macron_szinhazba_ment_de_aztan_menekulore_kellett_fognia","timestamp":"2020. január. 18. 08:49","title":"Emmanuel Macron színházba ment, de aztán menekülőre kellett fognia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82799d76-d4f0-4da9-8b1c-138739cae82c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt ugyanakkor még nem lehet tudni, ki a vevő. A gyár kikiáltási áron kelt el.","id":"20200117_hollohazi_porcelangyar_arveres_magyar_nemzeti_vagyonkezelo_mnv_kikialtasi_ar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82799d76-d4f0-4da9-8b1c-138739cae82c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80735785-10ee-4b76-9685-6a855a200263","keywords":null,"link":"/kkv/20200117_hollohazi_porcelangyar_arveres_magyar_nemzeti_vagyonkezelo_mnv_kikialtasi_ar","timestamp":"2020. január. 17. 13:01","title":"Eladta az állam a hollóházi porcelángyárat, egyetlen licitáló volt rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecde9d15-2d64-45ae-8876-015ef0966522","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte senki sem annyira elkötelezett a saját elmezavara mellett, mint Kanye West.","shortLead":"Szerinte senki sem annyira elkötelezett a saját elmezavara mellett, mint Kanye West.","id":"20200118_Nick_Cave_elmondta_kit_tart_korunk_legnagyszerubb_muveszenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecde9d15-2d64-45ae-8876-015ef0966522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8537348-bca8-40ca-8db7-f34fdfa5023f","keywords":null,"link":"/elet/20200118_Nick_Cave_elmondta_kit_tart_korunk_legnagyszerubb_muveszenek","timestamp":"2020. január. 18. 10:16","title":"Nick Cave elmondta, kit tart korunk legnagyszerűbb művészének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c84d31-4896-402c-a208-2626bc944f7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az élelmiszeripar számára is jó műanyag használatára tér át a Nestlé.","shortLead":"Az élelmiszeripar számára is jó műanyag használatára tér át a Nestlé.","id":"20200116_Hatszazmilliardos_beruhazasba_fog_a_Nestle_a_kornyezetvedelemert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7c84d31-4896-402c-a208-2626bc944f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f3d260-12e1-4920-a809-568cf6bd33dd","keywords":null,"link":"/kkv/20200116_Hatszazmilliardos_beruhazasba_fog_a_Nestle_a_kornyezetvedelemert","timestamp":"2020. január. 16. 17:44","title":"Hatszázmilliárdos beruházásba fog a Nestlé a környezetvédelemért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fda4c953-a59b-4bbd-a4b9-00be7b13c171","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elhunyt Aczél János matematikus, az MTA külső tagja; a függvényegyenletek elméletének nemzetközi hírű kutatóját életének 96. évében a kanadai Waterlooban érte a halál.","shortLead":"Elhunyt Aczél János matematikus, az MTA külső tagja; a függvényegyenletek elméletének nemzetközi hírű kutatóját...","id":"20200116_meghalt_aczel_janos_matematikus_halalhir_mta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fda4c953-a59b-4bbd-a4b9-00be7b13c171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a579a93-1ade-48cd-9e77-4b8ee49ad79a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_meghalt_aczel_janos_matematikus_halalhir_mta","timestamp":"2020. január. 16. 20:33","title":"Meghalt Aczél János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1f1c8e-7776-4fce-b135-b164aa34f4b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még mindig a német márkák uralják a használtan behozott autók piacát, azonban nagyon rákapcsolt tavaly a Hyundai és a Kia párosa, amik ráadásul sokkal fiatalabb autókkal szerepelnek a behozatali statisztikákban.","shortLead":"Még mindig a német márkák uralják a használtan behozott autók piacát, azonban nagyon rákapcsolt tavaly a Hyundai és...","id":"20200116_Hasznalt_import_autoban_is_rakaptak_a_delkoreai_markakra_a_magyarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b1f1c8e-7776-4fce-b135-b164aa34f4b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b979a97-3b8c-42cb-ace0-12c0c6934d44","keywords":null,"link":"/cegauto/20200116_Hasznalt_import_autoban_is_rakaptak_a_delkoreai_markakra_a_magyarok","timestamp":"2020. január. 16. 14:41","title":"Használt importautóban is rákaptak a dél-koreai márkákra a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d761de6d-f6a1-4119-97ab-13d8bcd3e231","c_author":"HVG","category":"360","description":"Zömében a Fideszhez közel álló társaság fogott össze, hogy megvegye és üzemeltesse a Magyar Telekom balatonkenesei szállodáját. ","shortLead":"Zömében a Fideszhez közel álló társaság fogott össze, hogy megvegye és üzemeltesse a Magyar Telekom balatonkenesei...","id":"202003_tamburmajor_invest_valtonfonok_abalatonon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d761de6d-f6a1-4119-97ab-13d8bcd3e231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3a8b7d-a120-4695-b565-4c645417b403","keywords":null,"link":"/360/202003_tamburmajor_invest_valtonfonok_abalatonon","timestamp":"2020. január. 16. 12:00","title":"Szállodát vett a Valton-főnök a Balatonon, milliárdos társakkal ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a735768-6d69-4223-9542-727d9587c8e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapat félénk hozzáállása volt a legnagyobb baj a Norvégiával szemben 36-29-re elveszített mérkőzésen a szövetségi kapitány szerint.","shortLead":"A csapat félénk hozzáállása volt a legnagyobb baj a Norvégiával szemben 36-29-re elveszített mérkőzésen a szövetségi...","id":"20200117_kezilabda_eb_magyarorszag_norvegia_gulyas_istvan_ligetvari_patrik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a735768-6d69-4223-9542-727d9587c8e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770ef048-545f-4e80-af5e-adb65dce41eb","keywords":null,"link":"/sport/20200117_kezilabda_eb_magyarorszag_norvegia_gulyas_istvan_ligetvari_patrik","timestamp":"2020. január. 17. 21:43","title":"Kézilabda-Eb: \"Éreztük, hogy lebecsültek minket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]