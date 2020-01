Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokról a tanárokról van szó, akik hátrányos helyzetű gyerekeknek segítettek.","shortLead":"Azokról a tanárokról van szó, akik hátrányos helyzetű gyerekeknek segítettek.","id":"20200117_tartozas_pedagogus_baranya_megye_szigetvari_tankerulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f40f493c-60ec-408a-890a-b1ef3eae14e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_tartozas_pedagogus_baranya_megye_szigetvari_tankerulet","timestamp":"2020. január. 17. 09:07","title":"60 millió forinttal tartoznak a Baranya megyei pedagógusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"464725a6-2d9e-4a3b-a282-b8599361aa83","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Először tüntetők, majd rohamrendőrök jelentek meg az épületnél.","shortLead":"Először tüntetők, majd rohamrendőrök jelentek meg az épületnél.","id":"20200118_Emmanuel_Macron_szinhazba_ment_de_aztan_menekulore_kellett_fognia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=464725a6-2d9e-4a3b-a282-b8599361aa83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8dc6a54-a601-47df-8579-88f070ec2893","keywords":null,"link":"/vilag/20200118_Emmanuel_Macron_szinhazba_ment_de_aztan_menekulore_kellett_fognia","timestamp":"2020. január. 18. 08:49","title":"Emmanuel Macron színházba ment, de aztán menekülőre kellett fognia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cccb303e-f2a3-4353-a54d-2907d6199bbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely szerint a várólisták megszüntetésére éves szinten kétmilliárd forintot kell fordítani. ","shortLead":"Karácsony Gergely szerint a várólisták megszüntetésére éves szinten kétmilliárd forintot kell fordítani. ","id":"20200117_egeszsegugy_daganatgyanu_diagnosztika_fovaros_Karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cccb303e-f2a3-4353-a54d-2907d6199bbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9ab720-db44-46cd-b41c-f8125fdec1e0","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_egeszsegugy_daganatgyanu_diagnosztika_fovaros_Karacsony","timestamp":"2020. január. 17. 16:00","title":"Karácsony: Tíz napon belül a fővárosi daganatgyanús betegek kezében lesz a CT- és MR-lelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aabee86-fa7a-41bf-a60c-afb002450b9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak keveset lehetett tudni a Huawei márciusban debütáló P40 telefonjáról, most azonban elölről, hátulról és oldalról is megnézhetjük a készüléket.","shortLead":"Eddig csak keveset lehetett tudni a Huawei márciusban debütáló P40 telefonjáról, most azonban elölről, hátulról és...","id":"20200116_huawei_p40_telefon_kameraja_renderelt_kepek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5aabee86-fa7a-41bf-a60c-afb002450b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91297ea5-7853-400f-ac86-abab9fa63d39","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_huawei_p40_telefon_kameraja_renderelt_kepek","timestamp":"2020. január. 16. 13:03","title":"Nézze körbe: így nézhet ki a Huawei P40","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc381d82-9280-47e7-8494-64d62e872aec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába állapított meg a Közbeszerzési Döntőbizottság „súlyos jogsértést”, a bűnös XXII. kerületi önkormányzat alig kapott büntetést. ","shortLead":"Hiába állapított meg a Közbeszerzési Döntőbizottság „súlyos jogsértést”, a bűnös XXII. kerületi önkormányzat alig...","id":"20200116_Ez_a_dontes_senkit_sem_fog_eltantoritani_a_visszaelesektol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc381d82-9280-47e7-8494-64d62e872aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f521101c-0d7e-4c3e-a1a9-79334b69cbb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200116_Ez_a_dontes_senkit_sem_fog_eltantoritani_a_visszaelesektol","timestamp":"2020. január. 16. 10:31","title":"Minimális büntetést ért a fideszes önkormányzat súlyos jogsértése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d88f395-a9d0-4103-a90f-275bc708764a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest-Bécs távolság megtételét követően már nem túl sok energia marad az akkumulátorban.","shortLead":"A Budapest-Bécs távolság megtételét követően már nem túl sok energia marad az akkumulátorban.","id":"20200117_kiabrandito_a_legerosebb_porsche_villanyauto_valos_hatotavja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d88f395-a9d0-4103-a90f-275bc708764a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad7e083-20ff-4b97-bad2-a865882afa41","keywords":null,"link":"/cegauto/20200117_kiabrandito_a_legerosebb_porsche_villanyauto_valos_hatotavja","timestamp":"2020. január. 17. 07:59","title":"Kiábrándító a legerősebb Porsche villanyautó valós hatótávja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2f135c7-67a4-4431-bb69-9fc8fa243226","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Skoda Kamiq Scoutline minden korábbinál terepesebb járgánynak tűnik, de összkerékhajtás még így sincs benne.","shortLead":"A Skoda Kamiq Scoutline minden korábbinál terepesebb járgánynak tűnik, de összkerékhajtás még így sincs benne.","id":"20200116_mindent_a_szemnek_itt_a_skoda_legujabb_divatterepjaroja_kamiq_scoutline","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2f135c7-67a4-4431-bb69-9fc8fa243226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbce2a1-52d0-4b58-955f-1278d15426cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200116_mindent_a_szemnek_itt_a_skoda_legujabb_divatterepjaroja_kamiq_scoutline","timestamp":"2020. január. 16. 13:21","title":"Mindent a szemnek: itt a Skoda legújabb divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88f380c-0e01-4369-8f6a-5bb9db5c854f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Feldmár András pszichoterapeuta, Péterfy Bori színész, énekes és Talal Derki Sundance-díjas, Oscar-jelölt filmrendező is a zsűri tagjai közt a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon.","shortLead":"Feldmár András pszichoterapeuta, Péterfy Bori színész, énekes és Talal Derki Sundance-díjas, Oscar-jelölt filmrendező...","id":"20200117_Feldmar_a_BIDF_zsurijeben_Akiket_megszeretunk_eloszor_idegenek_voltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e88f380c-0e01-4369-8f6a-5bb9db5c854f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821d822a-0358-4cfc-a75a-e84e7416dc31","keywords":null,"link":"/kultura/20200117_Feldmar_a_BIDF_zsurijeben_Akiket_megszeretunk_eloszor_idegenek_voltak","timestamp":"2020. január. 17. 13:20","title":"“Akiket megszeretünk, először idegenek voltak” – Feldmár András a dokumentumfilmekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]