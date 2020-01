Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2fd5c3b-55d2-4974-93f4-968b681f844b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre 350 kiló műanyagot váltanak ki így. ","shortLead":"Egyelőre 350 kiló műanyagot váltanak ki így. ","id":"20200122_Komposztalhato_cserepekben_arulja_disznovenyeit_a_Spar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2fd5c3b-55d2-4974-93f4-968b681f844b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4aca82a-adf2-4dca-a052-1cc94ff439d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Komposztalhato_cserepekben_arulja_disznovenyeit_a_Spar","timestamp":"2020. január. 22. 15:59","title":"Komposztálható cserepekben árulja dísznövényeit a Spar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"046ceef6-fb69-4eb9-9d7f-e0db41ab8208","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elképesztő felvételek készültek az ítéletidőben.","shortLead":"Elképesztő felvételek készültek az ítéletidőben.","id":"20200122_Derekig_er_a_tengerhab_a_mallorcai_utcakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=046ceef6-fb69-4eb9-9d7f-e0db41ab8208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94991bd-b90f-4474-9fec-3be1cd4a9db0","keywords":null,"link":"/elet/20200122_Derekig_er_a_tengerhab_a_mallorcai_utcakon","timestamp":"2020. január. 22. 12:45","title":"Háznyi magas hullámok és derékig érő tengerhab a mallorcai utcákon (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff484fe1-39f0-4cc1-be4d-02d67a1c5c65","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Schobert házaspár következetesen kitart a nagy vitát kiváltó álláspont mellett, miszerint a szülés után pluszkilókkal élő nők felelősek egy házasság tönkremenéséért. Rubint Réka is megszólalt, és megvédte a férjét. Szerinte ő jót akar, csak sajátosan kommunikál.\r

\r

","shortLead":"A Schobert házaspár következetesen kitart a nagy vitát kiváltó álláspont mellett, miszerint a szülés után pluszkilókkal...","id":"20200121_Rubint_Reka_Norbi_kituzte_celjaul_hogy_az_emberiseget_le_fogja_fogyasztani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff484fe1-39f0-4cc1-be4d-02d67a1c5c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c157dab-9837-49c6-b1e9-c8e0da19b32d","keywords":null,"link":"/elet/20200121_Rubint_Reka_Norbi_kituzte_celjaul_hogy_az_emberiseget_le_fogja_fogyasztani","timestamp":"2020. január. 21. 09:50","title":"Schobert Norbert akkor sem hagyná el a feleségét, ha 90 kiló lenne, de szexet nem ígér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c636c0c-90b6-4f61-afe9-1913c47be141","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az európai történelem egyik legkülönösebb átverését mutatja be Gárdos Péter Királyi Játék - Ez a játszma vérre megy című regénye. ","shortLead":"Az európai történelem egyik legkülönösebb átverését mutatja be Gárdos Péter Királyi Játék - Ez a játszma vérre megy...","id":"202003_konyv__politikai_huzas_gardos_peter_kiralyi_jatek__ez_ajatszma_verre_megy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c636c0c-90b6-4f61-afe9-1913c47be141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8efdfd6d-af25-4b61-98bc-b867c077e344","keywords":null,"link":"/360/202003_konyv__politikai_huzas_gardos_peter_kiralyi_jatek__ez_ajatszma_verre_megy","timestamp":"2020. január. 21. 14:00","title":"Így verte át Európa uralkodóit Kempelen Farkas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1c8338e-0407-4d43-bc32-ed49120006f9","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az amerikai nyerges vontatók nagyon mások, mint európai társaik, a sofőrök mobil lakhelye olyan, mint egy kompakt lakás.","shortLead":"Az amerikai nyerges vontatók nagyon mások, mint európai társaik, a sofőrök mobil lakhelye olyan, mint egy kompakt lakás.","id":"20200121_kromba_martott_amerikai_csoros_kamionok__megneztuk_milyenek_belul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1c8338e-0407-4d43-bc32-ed49120006f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"013bc71c-0186-48fe-9ac9-c9dbfb958117","keywords":null,"link":"/cegauto/20200121_kromba_martott_amerikai_csoros_kamionok__megneztuk_milyenek_belul","timestamp":"2020. január. 21. 06:41","title":"Krómba mártott amerikai csőrös kamionok – megnéztük, milyenek belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7948cc7b-71e3-425f-ae2c-6375a596a802","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár úgy véli, jó, hogy az interjú nem az októberi választások előtt készült, mert akkor még nagyobb vereséget szenved a Fidesz.","shortLead":"A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár úgy véli, jó, hogy az interjú nem az októberi...","id":"20200122_Furjes_az_M1_Karacsonyinterjuja_utan_Ez_vallalhatatlan_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7948cc7b-71e3-425f-ae2c-6375a596a802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de035e3b-4220-4135-9dfe-c6ac65a3568e","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Furjes_az_M1_Karacsonyinterjuja_utan_Ez_vallalhatatlan_volt","timestamp":"2020. január. 22. 10:30","title":"Fürjes az M1 Karácsony-interjúja után: Ez vállalhatatlan volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c71c223-8ce4-401f-9f09-a132eb843d3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az MNB volt az, amely alacsonyan tartotta a kamatokat, és rászorította a bankokat az olcsó, fogyasztóbarát jelzálogkölcsönzésre – írja a HVG hetilap.","shortLead":"Az MNB volt az, amely alacsonyan tartotta a kamatokat, és rászorította a bankokat az olcsó, fogyasztóbarát...","id":"20200122_A_jegybank_is_tehet_arrol_hogy_a_kormany_lakaspolitikaja_megbukott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c71c223-8ce4-401f-9f09-a132eb843d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43b91c8-9ae1-4df3-a318-563cc9d2e427","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200122_A_jegybank_is_tehet_arrol_hogy_a_kormany_lakaspolitikaja_megbukott","timestamp":"2020. január. 22. 11:37","title":"A jegybank is tehet arról, hogy a kormány lakáspolitikája megbukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Módosult a Babaváró hitel egyik feltétele: szigorodott az elvárt, legalább 3 éves Tb jogviszonyra vonatkozó előírás. Ez azokat érintheti hátrányosan, akik a tanulmányi szerződés alapján szakképző iskolában folytatják vagy folytatták a tanulmányaikat. A változtatás következtében előfordulhat, hogy aki tavaly még jogosult volt Babaváróra, 2020-ban már nem.","shortLead":"Módosult a Babaváró hitel egyik feltétele: szigorodott az elvárt, legalább 3 éves Tb jogviszonyra vonatkozó előírás...","id":"20200121_Szigorodtak_a_Babavaro_hitel_feltetelei_nehanyan_bukhatjak_a_tamogatast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf59d21-ce96-423a-bf88-901631f52221","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_Szigorodtak_a_Babavaro_hitel_feltetelei_nehanyan_bukhatjak_a_tamogatast","timestamp":"2020. január. 21. 11:05","title":"Szigorodtak a Babaváró hitel feltételei: néhányan bukhatják a támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]