Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"193fcf17-2dbe-49fc-86c9-f03cbfa58641","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az biztos, hogy a Samsung néhány héten belül előáll a Galaxy S20-család tagjaival, az új összecsukható mobil körül azonban egyre több a kérdőjel. Még az is lehet, hogy kettő jön belőle egyszerre. Vagy az is, hogy most egy sem.","shortLead":"Az biztos, hogy a Samsung néhány héten belül előáll a Galaxy S20-család tagjaival, az új összecsukható mobil körül...","id":"20200121_samsung_galaxy_z_flip_samsung_galaxy_z_osszecsukhato_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=193fcf17-2dbe-49fc-86c9-f03cbfa58641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b66cb2-52aa-4912-aeda-47fdc37fd861","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_samsung_galaxy_z_flip_samsung_galaxy_z_osszecsukhato_okostelefon","timestamp":"2020. január. 21. 13:03","title":"Rég volt ennyire bizonytalan, mit mutat be a Samsung februárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121c1163-c296-4194-95bd-f893ee28228d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedves gesztussal ünnepli meg a Valve, hogy elkészült és márciusban a boltok polcaira kerül a Half-Life: Alyx.","shortLead":"Kedves gesztussal ünnepli meg a Valve, hogy elkészült és márciusban a boltok polcaira kerül a Half-Life: Alyx.","id":"20200122_half_life_jatekok_ingyen_letoltes_half_life_alyx","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=121c1163-c296-4194-95bd-f893ee28228d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb9b338-fffb-48ed-a4e3-4f95108a0407","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_half_life_jatekok_ingyen_letoltes_half_life_alyx","timestamp":"2020. január. 22. 15:03","title":"Meglepetés: a teljes Half-Life szériát ingyenessé tette a fejlesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15196512-d6b2-4640-80e6-c0fd51358da3","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A hármas metró hat nemrég felújított kocsiját kellett kivonni a forgalomból a padlólemez rozsdásodása miatt, ezeket a Metrovagonmas február végéig garanciálisan javítja. A BKV új felügyelőbizottsága a közbeszerzéstől az átvételig kivizsgálja a metrókocsik felújítását.","shortLead":"A hármas metró hat nemrég felújított kocsiját kellett kivonni a forgalomból a padlólemez rozsdásodása miatt, ezeket...","id":"20200122_A_Metrovagonmas_februar_vegeig_garancialisan_rendbe_szedi_a_szetrohadt_metrokocsikat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15196512-d6b2-4640-80e6-c0fd51358da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3513eb8-dbd8-451f-9073-5627111d86cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_A_Metrovagonmas_februar_vegeig_garancialisan_rendbe_szedi_a_szetrohadt_metrokocsikat","timestamp":"2020. január. 22. 16:50","title":"Február végére javíthatják ki a legjobban szétrohadt metrókocsikat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970d34d9-81d8-42b5-a3a2-e23dcce6accf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Török Gábor szerint kiderült, hogy a köztévé a látszatra sem ad, kizárólag buta harci kutyaként képzeli el a szerepét. ","shortLead":"Török Gábor szerint kiderült, hogy a köztévé a látszatra sem ad, kizárólag buta harci kutyaként képzeli el a szerepét. ","id":"20200122_Torok_Gabor_Hatalmas_ongol_volt_a_kozteves_Karacsonyinterju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=970d34d9-81d8-42b5-a3a2-e23dcce6accf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49cdfe9-f037-4f32-a2fe-ad2689731ae0","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Torok_Gabor_Hatalmas_ongol_volt_a_kozteves_Karacsonyinterju","timestamp":"2020. január. 22. 13:17","title":"Török Gábor: Hatalmas öngól volt a köztévés Karácsony-interjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93ba62a9-3246-4aad-b426-0a498818499f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Michael Breus amerikai alvásspecialista és klinikai szakpszichológus ahhoz ad útmutatást, hogy miként hozzuk összhangba mindennapi tevékenységeinket testünk természetes ritmusával. ","shortLead":"Michael Breus amerikai alvásspecialista és klinikai szakpszichológus ahhoz ad útmutatást, hogy miként hozzuk összhangba...","id":"20200121_Ha_tisztaban_van_a_bioritmusaval_sokkal_konnyebb_lesz_az_elete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93ba62a9-3246-4aad-b426-0a498818499f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a95ace2-cf62-426f-b35e-28f6c043d184","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200121_Ha_tisztaban_van_a_bioritmusaval_sokkal_konnyebb_lesz_az_elete","timestamp":"2020. január. 21. 13:15","title":"Ha tisztában van a bioritmusával, sokkal könnyebb lesz az élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0821cced-311c-49c9-8ec1-86091ad68ba1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A műszakokból egyre több orvos, mentőtiszt és gépkocsivezető hiányzik, a legkritikusabb helyzetben a Közép-Magyarországi Régió van.","shortLead":"A műszakokból egyre több orvos, mentőtiszt és gépkocsivezető hiányzik, a legkritikusabb helyzetben...","id":"20200123_A_mentoszolgalat_szerint_tul_bonyolult_kiszamitani_mennyi_ido_alatt_ernek_ki_az_esetekhez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0821cced-311c-49c9-8ec1-86091ad68ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a58eade7-8135-4cca-bfbe-39a60d1bf257","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_A_mentoszolgalat_szerint_tul_bonyolult_kiszamitani_mennyi_ido_alatt_ernek_ki_az_esetekhez","timestamp":"2020. január. 23. 08:48","title":"A mentőszolgálat szerint túl bonyolult kiszámítani, mennyi idő alatt érnek ki a betegekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d4d97ee-11df-4e3e-937f-61e4dae315ad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyar Kultúra Napja alkalmából nézhetjük meg a különleges produkciókat.\r

\r

","shortLead":"A Magyar Kultúra Napja alkalmából nézhetjük meg a különleges produkciókat.\r

\r

","id":"20200122_Egy_hetig_elerhetove_teszik_a_magyar_DiakOscarjelolt_filmeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d4d97ee-11df-4e3e-937f-61e4dae315ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f898b36-dda3-41f1-aec5-eae446b0878b","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Egy_hetig_elerhetove_teszik_a_magyar_DiakOscarjelolt_filmeket","timestamp":"2020. január. 22. 09:35","title":"Egy hétig elérhetővé teszik a magyar Diák Oscar-jelölt filmeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e5ca81-8e4e-48b9-9ff3-cc9b606ce5bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Állítólag még nem teljesültek a feltételek. ","shortLead":"Állítólag még nem teljesültek a feltételek. ","id":"20200121_trieszt_kikoto_kulugyminiszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36e5ca81-8e4e-48b9-9ff3-cc9b606ce5bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bdcc047-e0aa-415a-9a8f-6246b17912a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_trieszt_kikoto_kulugyminiszterium","timestamp":"2020. január. 21. 12:29","title":"Semmitmondó választ adott a külügy arra, miért nem épül még a trieszti kikötő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]