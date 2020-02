Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"966dab55-4294-49a1-9ffa-1b4a35c30882","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mit tanuljanak a fiatalok, hogy kellően beilleszkedhessenek a Nemzeti Együttműködés Rendszerébe? A Duma Aktuálnak erre is van válasza, Litkai Gergely szakértő tolmácsolásában megfejtik, hogy kerülhetne be Mészáros Lőrinc is a tananyagba. ","shortLead":"Mit tanuljanak a fiatalok, hogy kellően beilleszkedhessenek a Nemzeti Együttműködés Rendszerébe? A Duma Aktuálnak erre...","id":"20200131_Duma_Aktual_NER_NAT","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=966dab55-4294-49a1-9ffa-1b4a35c30882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d86773a-87e5-4942-a2f5-17b98cbc25bf","keywords":null,"link":"/360/20200131_Duma_Aktual_NER_NAT","timestamp":"2020. január. 31. 19:00","title":"Duma Aktuál: NERkölcstan és testnövelés is bekerülhetne a fideszes NAT-ba ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca7027e-25d4-407e-b130-25d2544a1e31","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Fiatal, hatékony és politikával korábban nem foglalkozó miniszterekből áll a Mihail Misusztyin vezette új orosz kormány. A kabinet két fő feladata a szociális helyzet javítása és az „utódlás hadművelet” levezénylése lesz. De egyszer ők jelenthetik a Putyin-korszak végét is.","shortLead":"Fiatal, hatékony és politikával korábban nem foglalkozó miniszterekből áll a Mihail Misusztyin vezette új orosz...","id":"20200202_Kulonleges_kormanyt_alakitott_az_uj_orosz_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fca7027e-25d4-407e-b130-25d2544a1e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0dafe1-afcf-4786-b7db-6a9f05d81c49","keywords":null,"link":"/vilag/20200202_Kulonleges_kormanyt_alakitott_az_uj_orosz_miniszterelnok","timestamp":"2020. február. 02. 14:30","title":"Putyin ifjú falkája akár őt magát is felfalhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Jokert valaki telibe trafálta.","shortLead":"A Jokert valaki telibe trafálta.","id":"20200201_Ime_az_otos_lotto_nyeroszamai_es_nyeremenyei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045a10a7-3575-4869-bca5-d3295a5f6ec8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200201_Ime_az_otos_lotto_nyeroszamai_es_nyeremenyei","timestamp":"2020. február. 01. 20:31","title":"Íme az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af592c89-5d5d-41f6-9999-62f04427119b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Németország 100 állampolgárát hozta haza Kínából, közülük ketten koronavírus-fertőzöttek voltak. Az oroszok megtagadták, hogy a német gép Moszkvában szálljon le tankolni.","shortLead":"Németország 100 állampolgárát hozta haza Kínából, közülük ketten koronavírus-fertőzöttek voltak. Az oroszok...","id":"20200202_Ket_fertozott_is_volt_a_Vuhanbol_hazaszallitott_nemetek_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af592c89-5d5d-41f6-9999-62f04427119b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2c250c-3975-45b4-9c60-b14440ff83b6","keywords":null,"link":"/vilag/20200202_Ket_fertozott_is_volt_a_Vuhanbol_hazaszallitott_nemetek_kozott","timestamp":"2020. február. 02. 13:00","title":"Két fertőzött is volt a Vuhanból hazaszállított németek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28bcea9-4187-4780-a25c-29f983d62f33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most Portugáliába vitte magával a gyűrött öltönynadrágot a Kohézió Barátai ülésére.","shortLead":"Most Portugáliába vitte magával a gyűrött öltönynadrágot a Kohézió Barátai ülésére.","id":"20200201_Orban_ismet_felvette_a_hires_buggyos_nadragjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c28bcea9-4187-4780-a25c-29f983d62f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df972158-1f61-4f30-9a0a-0a21cd545f94","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Orban_ismet_felvette_a_hires_buggyos_nadragjat","timestamp":"2020. február. 01. 16:56","title":"Orbán ismét felvette a híres buggyos nadrágját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f416d2-7854-4b66-bbf0-8813035df793","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Nem akart színész lenni, de tudta, hogy az lesz. A HVG-nek elmondta azt is, hogyan harcol a kormány kultúrpolitikája és a bulvársajtó módszerei, valamint a klímaváltozás ellen. Portréinterjú Pokorny Liával.","shortLead":"Nem akart színész lenni, de tudta, hogy az lesz. A HVG-nek elmondta azt is, hogyan harcol a kormány kultúrpolitikája és...","id":"202005_pokorny_lia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14f416d2-7854-4b66-bbf0-8813035df793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f21e7009-f44e-47c5-9937-0edaa3ab09a9","keywords":null,"link":"/360/202005_pokorny_lia","timestamp":"2020. február. 02. 12:00","title":"Pokorny Lia: „Bátor gyáva” embernek tartom magam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e323b0-4536-4aa0-9772-87186645baa1","c_author":"MTA","category":"sport","description":"Novak Djokovic nyolcadszor nyerte meg a férfi egyes küzdelmeit a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokságon, mivel a vasárnapi döntőben 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4-re legyőzte az osztrák Dominic Thiemet.","shortLead":"Novak Djokovic nyolcadszor nyerte meg a férfi egyes küzdelmeit a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokságon, mivel...","id":"20200202_Djokovic_nyolcadszor_bajnok_Melbourneben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0e323b0-4536-4aa0-9772-87186645baa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516fc652-f16e-4942-9b2b-1565e5bb2728","keywords":null,"link":"/sport/20200202_Djokovic_nyolcadszor_bajnok_Melbourneben","timestamp":"2020. február. 02. 14:02","title":"Djokovic nyolcadszor bajnok Melbourne-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"561c0af4-14dc-4c71-858f-de4c8f19ca6b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy négyessel küldte haza a Southampton együttesét a Liverpool, amivel beállította a Manchester City rekordját.","shortLead":"Egy négyessel küldte haza a Southampton együttesét a Liverpool, amivel beállította a Manchester City rekordját.","id":"20200201_Rekordot_allitott_be_a_Liverpool","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=561c0af4-14dc-4c71-858f-de4c8f19ca6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2838bf9-ddd0-49ec-b743-37e0582c794e","keywords":null,"link":"/sport/20200201_Rekordot_allitott_be_a_Liverpool","timestamp":"2020. február. 01. 18:55","title":"Rekordot állított be a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]