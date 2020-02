Több cég is jelezte, hogy a Windows 7 támogatásának megszűnésével ők még kiadnak frissítéseket saját víruskergetőikhez, és azokat legalább két évig biztosítják. Az érintett vállalatok és programok listájáról az AV-Test készített összeállítást.

A Microsoft hosszú időn át látta el új funkciókkal és biztonsági megoldásokkal ikonikus oprendszerét, de a hivatalos támogatási idő lejárta miatt már nem adnak ki több ilyet. A Windows 7-et nagyjából két hete, hogy nyugdíjazta a redmondi óriás, aminek sokan nem örülnek, hiszen több olyan (üzleti) felhasználó is van, aki nem tud új szoftverre váltani.

Számukra lehet most valamennyire megnyugtató, hogy az ismert vírusirtókat készítő cégek egyelőre nem hagyják magukra őket, és a gépekre telepített szoftverekhez később is kiadnak biztonsági javításokat, illetve a stabil működéshez szükséges frissítéseket.

Mindez nem túl meglepő, hiszen a Windows 7-hez fejlesztett szoftverek többsége most is remekül üzemel, így a cégeknek nincs oka felrúgni a szerződéseket. Azért érdemes azt is számításba venni, hogy egy lejárt Windows 7-en működő, de naprakész vírusirtótól a szoftver maga nem lesz biztonságosabb, a hír tehát nem ettől hangzik jól.

Az AV-Test által ismertetett listán a következő vírusirtók szerepelnek, amikhez még legalább 2 évig érkezik frissítés: AhnLab, AVG & Avast, Avira, Bitdefender, BullGuard, Carbon Black, ESET, FireEye, G Data, Ikarus, Kaspersky, K7 Computing, Microworld, PC Matic, Quickheal, Seqrite, Symantec / NortonLifeLock, ThreatTrack / Vipre, TotalAV, Trend Micro.

A listán az F-Secure, a McAfee és a Sophos nevű termékek is szerepelnek, de ezeket maximum 2021 decemberéig, illetve a Sophos esetében csak 2020 végéig tartja naprakészen az üzemeltető.

