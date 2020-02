Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8aa7eb60-860e-4f46-8e8d-e4d94d7c18d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kuvaiti házelnök hajított szemetesbe egy példányt.","shortLead":"A kuvaiti házelnök hajított szemetesbe egy példányt.","id":"20200208_Kukaban_landolt_Trump_beketerve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8aa7eb60-860e-4f46-8e8d-e4d94d7c18d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5fed3b-38af-4afd-88be-8cc52892e175","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Kukaban_landolt_Trump_beketerve","timestamp":"2020. február. 08. 19:50","title":"Kukában landolt Trump béketerve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc0133f-f0ea-451f-820f-49fd4b1a2511","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két hete állnak a gyárak Hupej tartományban, emiatt néhány héten belül akadozhat az elektronikai és autóipari beszállítók termelése. ","shortLead":"Két hete állnak a gyárak Hupej tartományban, emiatt néhány héten belül akadozhat az elektronikai és autóipari...","id":"20200207_Ellatasi_zavarok_lehetnek_Magyarorszagon_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bc0133f-f0ea-451f-820f-49fd4b1a2511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ba2da6-7dfe-44ca-bcb7-a4c4d7e59fea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_Ellatasi_zavarok_lehetnek_Magyarorszagon_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. február. 07. 19:56","title":"Ellátási zavarok lehetnek Magyarországon a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mesébe illőnek tartotta, hogy költi a pénzét, mégsem fogy.","shortLead":"Mesébe illőnek tartotta, hogy költi a pénzét, mégsem fogy.","id":"20200207_Kozel_8_millio_forinttal_karositott_meg_egy_magyar_bankot_egy_buszvezeto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25533ad6-15bb-42f8-9162-7b8cc9f35efb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_Kozel_8_millio_forinttal_karositott_meg_egy_magyar_bankot_egy_buszvezeto","timestamp":"2020. február. 07. 17:28","title":"Több milliót költött a kártyájáról, mégsem fogyott a buszsofőr pénze – vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a8f346d-0686-44b2-a806-96fc1a172951","c_author":"HVG","category":"360","description":"Pár éve regionális buszszolgáltatókat hoztak létre, most visszaközpontosítás zajlik. ","shortLead":"Pár éve regionális buszszolgáltatókat hoztak létre, most visszaközpontosítás zajlik. ","id":"202006_partiscum_busz_eszszerusitesmeszaros_ugyvedjevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a8f346d-0686-44b2-a806-96fc1a172951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18614a21-ed07-47de-bde4-4fe1a3177a6a","keywords":null,"link":"/360/202006_partiscum_busz_eszszerusitesmeszaros_ugyvedjevel","timestamp":"2020. február. 08. 12:15","title":"Partiscum Busz: vissza az egész, Mészárosék ügyvédjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae397c02-e23d-4f14-98af-3286f07f2bc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz EP-képviselője szerint ahhoz, hogy az ellenzék szája íze szerint legyenek a dolgok, meg kell nyerni egy választást.","shortLead":"A Fidesz EP-képviselője szerint ahhoz, hogy az ellenzék szája íze szerint legyenek a dolgok, meg kell nyerni...","id":"20200207_Hidveghi_Magyarorszagon_zajlott_le_a_legszabadabb_politikai_vita_az_elmult_evekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae397c02-e23d-4f14-98af-3286f07f2bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47bec7ae-ba30-4bef-8ba2-08682917eda9","keywords":null,"link":"/itthon/20200207_Hidveghi_Magyarorszagon_zajlott_le_a_legszabadabb_politikai_vita_az_elmult_evekben","timestamp":"2020. február. 07. 21:51","title":"Hidvéghi: Magyarországon zajlott le a legszabadabb politikai vita az elmúlt években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Budapest Airport vezérigazgatója szerint a jövőben a hosszútávú járatokat fejlesztenék, Thaiföldre, Indiába, sőt Japánba is indulhatnak gépek Budapestről. ","shortLead":"A Budapest Airport vezérigazgatója szerint a jövőben a hosszútávú járatokat fejlesztenék, Thaiföldre, Indiába, sőt...","id":"20200207_Ferihegy_vasut_BudastAirport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d9f109-e907-4958-8456-3c4998f0bb11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_Ferihegy_vasut_BudastAirport","timestamp":"2020. február. 07. 18:18","title":"Néhány év múlva elkészülhet a ferihegyi vasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750af460-a1f1-452d-bc52-244d1745c972","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"2500 négyzetméteres lesz a kiállítótér, ötezer képzőművész több mint 60 ezer alkotása kap helyet.","shortLead":"2500 négyzetméteres lesz a kiállítótér, ötezer képzőművész több mint 60 ezer alkotása kap helyet.","id":"20200207_Uj_modern_muveszeti_muzeum_nyilik_marciusban_Becsben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=750af460-a1f1-452d-bc52-244d1745c972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fc369c-a195-4fa1-ba61-18798d8452b0","keywords":null,"link":"/kultura/20200207_Uj_modern_muveszeti_muzeum_nyilik_marciusban_Becsben","timestamp":"2020. február. 07. 19:51","title":"Új modern művészeti múzeum nyílik Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786c202a-49ba-4fd1-8a41-3f86d148ee94","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Héderfája református lelkésze szerint is gyújtogatás történt.","shortLead":"Héderfája református lelkésze szerint is gyújtogatás történt.","id":"20200208_Valoszinuleg_felgyujtottak_egy_XIX_szazadi_szekelyfoldi_haranglabat__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=786c202a-49ba-4fd1-8a41-3f86d148ee94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b519c1cd-11bb-478a-b459-042c20f20451","keywords":null,"link":"/kultura/20200208_Valoszinuleg_felgyujtottak_egy_XIX_szazadi_szekelyfoldi_haranglabat__fotok","timestamp":"2020. február. 08. 17:04","title":"Valószínűleg felgyújtottak egy XIX. századi, székelyföldi haranglábat - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]