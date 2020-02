Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e349de7-21cf-41ca-b5e8-49d37c3c297f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ha nem tűnünk szerethető közösségnek, akkor hiába a szakmai színvonal” – magyarázta az MSZP-választmány elnöke.","shortLead":"„Ha nem tűnünk szerethető közösségnek, akkor hiába a szakmai színvonal” – magyarázta az MSZP-választmány elnöke.","id":"20200217_Hiller_mszp_tarselnok_nok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e349de7-21cf-41ca-b5e8-49d37c3c297f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2251d20-7d27-4889-be91-76e9cb902267","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Hiller_mszp_tarselnok_nok","timestamp":"2020. február. 17. 10:31","title":"Hiller: Azért kell az MSZP-nek női társelnök, mert a ráció mellett szükség van érzelmekre is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cebb361-27f9-4538-b314-a7409b44dde8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jó ideje nem sikerül eltalálni az öt számot. ","shortLead":"Jó ideje nem sikerül eltalálni az öt számot. ","id":"20200215_Megint_nem_volt_otos_a_lotton_oruletes_mar_a_nyeremenyalap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cebb361-27f9-4538-b314-a7409b44dde8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89758164-937c-4550-a2ea-88a6c31cb296","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200215_Megint_nem_volt_otos_a_lotton_oruletes_mar_a_nyeremenyalap","timestamp":"2020. február. 15. 19:55","title":"Megint nem volt ötös a lottón, őrületes már a nyereményalap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26d595f4-49af-4116-8402-6e14ed03bffc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Állatpreparálási és -kitömési módszerek is segítették a vállalkozást.","shortLead":"Állatpreparálási és -kitömési módszerek is segítették a vállalkozást.","id":"202007_nem_nonek_azegig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26d595f4-49af-4116-8402-6e14ed03bffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9842f6ae-db4e-4f4b-b243-afb0acf2c434","keywords":null,"link":"/360/202007_nem_nonek_azegig","timestamp":"2020. február. 16. 08:30","title":"Egyiptomi múmiákkal kezdődött a műfagyártó sikersztori","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3d2d5c-565e-4804-81d6-6b355e030b87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rendőrségi eljárás indult ellenük cserébe. ","shortLead":"Rendőrségi eljárás indult ellenük cserébe. ","id":"20200217_Poenbol_atrendezte_a_forgalmat_ket_ferfi_Toszegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc3d2d5c-565e-4804-81d6-6b355e030b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d30707-4bbd-498a-bcb2-58fb8fb1e469","keywords":null,"link":"/cegauto/20200217_Poenbol_atrendezte_a_forgalmat_ket_ferfi_Toszegen","timestamp":"2020. február. 17. 10:04","title":"Poénból kicsit átrendezte a forgalmat két férfi Tószegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a18aaa9-154f-40dd-8312-5a34fde3d2ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kitört a jelmezháború. ","shortLead":"Kitört a jelmezháború. ","id":"20200217_Sebestyen_Balazs_a_TV2_polipjan_nevetgel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a18aaa9-154f-40dd-8312-5a34fde3d2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a635dd4-5821-48c0-8a1f-a34308c5eef0","keywords":null,"link":"/elet/20200217_Sebestyen_Balazs_a_TV2_polipjan_nevetgel","timestamp":"2020. február. 17. 10:35","title":"Sebestyén Balázs a TV2 polipján nevetgél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5d29ab-9d82-47c7-94f2-791f2a90526e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú életveszélyesen megsérült a tavalyi esetben. ","shortLead":"A fiú életveszélyesen megsérült a tavalyi esetben. ","id":"20200216_Nagyapjuk_legfegyverevel_lotte_meg_testveret_egy_15_eves_lany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad5d29ab-9d82-47c7-94f2-791f2a90526e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ba9648-3ba0-472d-9948-4a3183c94da4","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Nagyapjuk_legfegyverevel_lotte_meg_testveret_egy_15_eves_lany","timestamp":"2020. február. 16. 10:45","title":"Nagyapjuk légfegyverével lőtte meg testvérét egy 15 éves lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056ee2e1-1b99-4e92-b8e0-2a442fde01ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dojcsák Dalma szerint az üzletember nem véletlenül került ebbe a szerepbe, és nem a sajtó áldozata.","shortLead":"Dojcsák Dalma szerint az üzletember nem véletlenül került ebbe a szerepbe, és nem a sajtó áldozata.","id":"20200215_TASZ_Meszaros_Lorincnel_alig_kozszereplobb_ma_valaki_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=056ee2e1-1b99-4e92-b8e0-2a442fde01ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03236929-76b3-4ece-9dec-826e919c1de7","keywords":null,"link":"/itthon/20200215_TASZ_Meszaros_Lorincnel_alig_kozszereplobb_ma_valaki_Magyarorszagon","timestamp":"2020. február. 15. 21:15","title":"TASZ: Mészáros Lőrincnél alig közszereplőbb ma valaki Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e188ead-ecd2-4995-af1c-fb5313c2596b","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Ínséges idők ezek a játékvilág szerelmeseinek, így bármilyen szoftver is jelenjen meg, a felhasználók igyekeznek örömmel fogadni. Még hálásabbak akkor, ha olyan téma kerül elő, mint az űrutazás. De sajnos van, amikor ez sem akar működni.","shortLead":"Ínséges idők ezek a játékvilág szerelmeseinek, így bármilyen szoftver is jelenjen meg, a felhasználók igyekeznek...","id":"20200215_journey_to_the_savage_planet_kritika_typhoon_studios_google_stadia_pc_xbox_one_playstation_4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e188ead-ecd2-4995-af1c-fb5313c2596b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0964c6f1-da71-426c-ab30-fdfdec2f72cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200215_journey_to_the_savage_planet_kritika_typhoon_studios_google_stadia_pc_xbox_one_playstation_4","timestamp":"2020. február. 15. 17:00","title":"Az év első játékát nem lesz nehéz elfelejteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]