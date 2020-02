Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d50808c8-7d15-4bc3-946b-c55e28f6375a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két egymást követő reggel is buszsávrazziát tartott a rendőrség.","shortLead":"Két egymást követő reggel is buszsávrazziát tartott a rendőrség.","id":"20200219_Sorra_szedik_ki_a_rendorok_az_autokat_Budapest_buszsavjairol__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d50808c8-7d15-4bc3-946b-c55e28f6375a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3cd4b7-353f-4f45-b14f-380c73ae7d0a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_Sorra_szedik_ki_a_rendorok_az_autokat_Budapest_buszsavjairol__video","timestamp":"2020. február. 19. 08:53","title":"Sorra szedik ki a rendőrök az autókat Budapest buszsávjaiból – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb521774-4da1-418b-8889-8c80cd08fcbc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy évben közel kétmilliárd forintot visz el az új stadion.","shortLead":"Egy évben közel kétmilliárd forintot visz el az új stadion.","id":"20200219_187_milliard_forintot_ad_a_kormany_a_Puskas_Arena_uzemeltetesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb521774-4da1-418b-8889-8c80cd08fcbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b08ce98-26a0-4abd-b320-29da18c20a2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_187_milliard_forintot_ad_a_kormany_a_Puskas_Arena_uzemeltetesere","timestamp":"2020. február. 19. 08:10","title":"1,87 milliárd forintot ad a kormány a Puskás Aréna üzemeltetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs elég pénz a legfontosabb digitális adatbázis finanszírozására, kutatók tízezrei és felsőoktatási hallgatók százezrei veszítik el ingyenes hozzáférésüket.","shortLead":"Nincs elég pénz a legfontosabb digitális adatbázis finanszírozására, kutatók tízezrei és felsőoktatási hallgatók...","id":"20200218_arcanum_digitalis_tudomanytar_mta_tudomanyos_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7dd82d4-f7bb-4aa4-8236-d31395c2810f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200218_arcanum_digitalis_tudomanytar_mta_tudomanyos_kutatas","timestamp":"2020. február. 18. 11:18","title":"Magyar kutatók, orvosok ezrei veszítik el fontos ingyenes tudományos hozzáférésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a7f85c-98f9-4e8e-8285-efba495e57e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200219_Marabu_Feknyuz_Igy_a_katonatisztek_is_bemehetnek_az_evertekelore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95a7f85c-98f9-4e8e-8285-efba495e57e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3369aa9-cc71-493c-8282-dbaa5ed727c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Marabu_Feknyuz_Igy_a_katonatisztek_is_bemehetnek_az_evertekelore","timestamp":"2020. február. 19. 10:12","title":"Marabu Féknyúz: Így a katonatisztek is bemehetnek az évértékelőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ec246d-00a8-43b3-b29e-9dfd9d341953","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész számára is hosszú időbe telt a felismerés, hogy lépni kell. ","shortLead":"A színész számára is hosszú időbe telt a felismerés, hogy lépni kell. ","id":"20200219_Oszinten_beszelt_alkoholizmusarol_Ben_Affleck_egy_interjuban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5ec246d-00a8-43b3-b29e-9dfd9d341953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5bc676-6f0a-45a8-862f-d1932346ece8","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Oszinten_beszelt_alkoholizmusarol_Ben_Affleck_egy_interjuban","timestamp":"2020. február. 19. 15:55","title":"Őszintén beszélt alkoholizmusáról Ben Affleck egy interjúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Pszichológusok kongatják a vészharangot Gyöngyöspata miatt, árulózás a Jobbikban, újabb magyarok karanténban, kutyamészárlás Hajdú-Biharban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Pszichológusok kongatják a vészharangot Gyöngyöspata miatt, árulózás a Jobbikban, újabb magyarok karanténban...","id":"20200218_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150af068-59d8-47ef-9198-920a4c67e103","keywords":null,"link":"/360/20200218_Radar360","timestamp":"2020. február. 18. 08:00","title":"Radar360: Orbán \"zöldül\", Bezos ezt 10 milliárd dollárból teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11656bc2-148a-4a7c-a898-d983e3fa6164","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az F40-es sportkocsit a segítő szándék ellenére sem sikerült megmenteni, porrá égett.","shortLead":"Az F40-es sportkocsit a segítő szándék ellenére sem sikerült megmenteni, porrá égett.","id":"20200219_ferrari_f40_lang_monaco_erkely_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11656bc2-148a-4a7c-a898-d983e3fa6164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb58dc78-026c-42d5-8919-e8fd909efbd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_ferrari_f40_lang_monaco_erkely_oltas","timestamp":"2020. február. 19. 13:05","title":"Egy nő az erkélyéről, slaggal próbálta eloltani a vadul lángoló Ferrarit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddac91dc-733e-4d88-b085-b2e4aa687685","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A másfél milliós finn főváros útjain tavaly hárman vesztették életüket, de egyikük sem gyalogos vagy kerékpáros.","shortLead":"A másfél milliós finn főváros útjain tavaly hárman vesztették életüket, de egyikük sem gyalogos vagy kerékpáros.","id":"20200217_helsinki_finnorszag_kozlekedes_gyalogos_kerekparos_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddac91dc-733e-4d88-b085-b2e4aa687685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db82016b-04bf-4e98-a51c-23fa91b5a24a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200217_helsinki_finnorszag_kozlekedes_gyalogos_kerekparos_baleset","timestamp":"2020. február. 17. 18:41","title":"Helsinkiben tavaly egyetlen gyalogos vagy biciklis sem halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]