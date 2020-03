Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf9f1cb8-26a2-4bd2-b385-3ce6534e06d6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy beteg esetében egyelőre nem sikerült kideríteni, hogy mikor és hol fertőződött meg.\r

\r

","shortLead":"Egy beteg esetében egyelőre nem sikerült kideríteni, hogy mikor és hol fertőződött meg.\r

\r

","id":"20200301_Ujabb_12_brit_allampolgart_fertozott_meg_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf9f1cb8-26a2-4bd2-b385-3ce6534e06d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d118fbc4-d848-4940-8069-4fdb897d7986","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_Ujabb_12_brit_allampolgart_fertozott_meg_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 01. 16:45","title":"Terjed a koronavírus a briteknél, újabb 12 fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17f10a3-0ab4-43cf-b003-a9f29cb74ef5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rongálás miatt indult ellene eljárás, az iratokat a rendőrség elküldte az ügyészségnek. ","shortLead":"Rongálás miatt indult ellene eljárás, az iratokat a rendőrség elküldte az ügyészségnek. ","id":"20200301_Reszeg_firkal_paks_graffiti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b17f10a3-0ab4-43cf-b003-a9f29cb74ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa20582-144d-41c3-a645-c350fbc27b98","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_Reszeg_firkal_paks_graffiti","timestamp":"2020. március. 01. 14:53","title":"Részegen firkált össze 12 házat az önjelölt paksi graffitis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612ae6c6-acc7-40e9-b4f3-fb6bb648b15d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kimarad a kormány energiahatékonysági programjából 1,4 millió vidéki családi- és társasház felújításának támogatása, mert a kormány szerint azoknak többe kerülne a felújításuk, mint amennyit érnek. ","shortLead":"Kimarad a kormány energiahatékonysági programjából 1,4 millió vidéki családi- és társasház felújításának támogatása...","id":"20200229_Kadarkockaban_lakik_Nem_fog_a_kormanytol_penzt_kapni_energiahatekonysagot_celzo_felujitasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=612ae6c6-acc7-40e9-b4f3-fb6bb648b15d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39bdb870-809e-4a11-b011-88a329176aa3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200229_Kadarkockaban_lakik_Nem_fog_a_kormanytol_penzt_kapni_energiahatekonysagot_celzo_felujitasra","timestamp":"2020. február. 29. 16:35","title":"Kádár-kockában lakik? Nem fog a kormánytól pénzt kapni energiahatékonyságot célzó felújításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1bfa8b-f6de-43b3-944f-8dedb88d4895","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös módon kommunikálnak a Ross-tengeri, vagyis C típusú kardszárnyú delfinek. Az ausztrál Curtin Egyetem vezette kutatás szerint a gyilkos bálnák legkisebb típusa 28 összetett hangot alkalmaz, köztük felpattanó-pulzáló hangokat és füttyöket, hogy így kommunikáljanak a családtagokkal.","shortLead":"Különös módon kommunikálnak a Ross-tengeri, vagyis C típusú kardszárnyú delfinek. Az ausztrál Curtin Egyetem vezette...","id":"20200301_ross_tengeri_kardszarnyu_delfinek_hangja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e1bfa8b-f6de-43b3-944f-8dedb88d4895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38520b3-c4d5-49b5-9cc6-e2a50ba8eb22","keywords":null,"link":"/tudomany/20200301_ross_tengeri_kardszarnyu_delfinek_hangja","timestamp":"2020. március. 01. 16:03","title":"Hallgassa meg: 28 összetett hanggal beszélgetnek a 6 méteres kardszárnyú delfinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57aef575-4c2f-4de2-bf7b-afc7445660e0","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Rogán Antalt többször is képviselő ügyvéd, Kosik Kristóf megtalálta Radics eltűnt gitárját, majd abban az üzleti lehetőséget.","shortLead":"A Rogán Antalt többször is képviselő ügyvéd, Kosik Kristóf megtalálta Radics eltűnt gitárját, majd abban az üzleti...","id":"202009_velunk_elo_legendak_rogan_ugyvedjenek_gitarja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57aef575-4c2f-4de2-bf7b-afc7445660e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd93102-4da2-4dec-8ae6-d28db1f07c1d","keywords":null,"link":"/360/202009_velunk_elo_legendak_rogan_ugyvedjenek_gitarja","timestamp":"2020. február. 29. 09:30","title":"Kapcsolatot találtunk a gitárlegenda Radics Béla és a letelepedési kötvények között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f6b335e-c766-40f9-a008-ce019915a256","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos sáskajárás pusztít Pakisztánban, a rovarok mindent megrágnak. Kína állítólag egy régi \"technikával\" készül visszaverni a sáskák támadását.","shortLead":"Súlyos sáskajárás pusztít Pakisztánban, a rovarok mindent megrágnak. Kína állítólag egy régi \"technikával\" készül...","id":"20200229_kacsahadsereg_kacsak_saskak_saskajaras_szocskek_pakisztan_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f6b335e-c766-40f9-a008-ce019915a256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939d97a3-70f9-4827-94cd-0ce207b295bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200229_kacsahadsereg_kacsak_saskak_saskajaras_szocskek_pakisztan_kina","timestamp":"2020. február. 29. 08:03","title":"Kacsahadsereget irányítanának Pakisztánba, hogy fölfalják a sok sáskát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d69cb3-4e21-4503-bbbb-4ab2148acc49","c_author":"Horváth Zoltán","category":"360","description":"Az egyre kínzóbb magyar demokrácia-diszfunkció a legkevésbé sem lokális kór - írja publicisztikájában a HVG volt főszerkesztő-helyettese, aki többek közt Trump, Johnson, Salvini és Le Pen kapcsán teszi fel a kérdést: ezek lennének a churchilli értelemben vett demokrácia örökösei?","shortLead":"Az egyre kínzóbb magyar demokrácia-diszfunkció a legkevésbé sem lokális kór - írja publicisztikájában a HVG volt...","id":"202009_after_party","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4d69cb3-4e21-4503-bbbb-4ab2148acc49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb139da-54c6-4e2a-ae87-6145a2ea0c79","keywords":null,"link":"/360/202009_after_party","timestamp":"2020. február. 29. 16:00","title":"Horváth Zoltán: After party, avagy élet a modern nyugati demokráciák után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b367f6-bc8d-4148-93a0-06c13b0bde95","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200301_Marabu_Feknyuz_Pedagogusoromok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73b367f6-bc8d-4148-93a0-06c13b0bde95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c170859-0fff-4026-9e92-4b0dc2fffe0a","keywords":null,"link":"/kultura/20200301_Marabu_Feknyuz_Pedagogusoromok","timestamp":"2020. március. 01. 18:15","title":"Marabu Féknyúz: Pedagógusörömök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]